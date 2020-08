Ravivihje: Toto65 Vermo 26.8.2020

Suosikki/Varma: 1 Mascate Matchin vuoro on toisessa karsintaerässä. Kansainvälinen tähti on suuri suosikki koko Derbyn voittajaksi, ja se on itseoikeutetusti keskiviikon T65-pankki. Muun muassa huimalla 10,0-ajalla heinäkuussa voittanutta tammaa ei laitettu taustajoukkojen mukaan lujille kesän treeneissä, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvä se mahtaa olla Derbyssä, jos siltä on vaadittu enemmän harjoituksissa. Mascate Match pitää normaaliin tapaan lähtöauton takaa keulat sisäradalta, ja juoksu on sitä myöten taputeltu.

Haastajat: Mascate Matchin takana käydään tiukkaa vääntöä toisesta finaalipaikasta. Tosin sillekin paikalle on kyllä suhteellisen selvä suosikki. Hirmuvireessä koko kesän kilpaillut 7 Might Be Romeo avaa niin lujaa, että voi hyvin päästä ulkoakin suursuosikin peesiin, mistä sillä olisi oiva mahdollisuus liftailla kakkoseksi. Ori kiri toissa kerralla surkealta lähtöpaikalta mainiosti toiseksi ennätysajallaan ja voitti viimeksi pystyyn keulasta.

Ruotsista saapuva 8 Ready Trophy on aloittanut kilpailemisen vasta 4-vuotiaana, mutta on tehnyt sen hyvin positiivisesti. Yhdeksän kertaa startannut ruuna ei ole jäänyt vielä ulos kolmen parhaan joukosta. Vahvan sorttinen menijä kamppaili toissa kerralla kuolemanpaikalta sisukkaasti perille ja ravasi viimeksi ylivoimaisen voiton piikkipaikalta, jonka pääsi hakemaan vain yhden hevosen paalukarsinan takaa ensimmäisellä takasuoralla. Keskipitkä matka on Ready Trophylle selkeä etu moniin vastustajiin verrattuna.

Ailahteleva 2 Battle Jack omaa myös kykyjä finaalipaikalle. Se kiri viimeksi vauhtijuoksussa hänniltä mukavasti keulavoittaja Marchall Matchin perästä toiseksi seuranneen 3 Exit Fastbackin tuntumaan.

Exit Fastback oli viime keskiviikkona tällä matkalla vain tasapaksu 2. ulkoa, mutta parantaa luultavasti taas jonkin verran tärkeään lähtöön.

9 Muckelymimmy on ollut tänä kesänä yksi ikäluokan kovimmista kehittyjistä, mutta nyt tavallisissa rahasarjoissa pysytellyt tamma saa todellisen tulikasteensa huippujen joukossa. Vaikka se on ottanut viime voittonsa erittäin väkevillä esityksillä, loppukilpailuun selviäminen saattaa olla siltä liikaa vaadittu.

Pelijakauma: Might Be Romeon pitäisi olla paljon selvempi kakkossuosikki.

Juoksunkulku: Mascate Match pitää sisältä keulat ja Exit Fastback ja Might Be Romeo hamuavat tiukasti sen peesiin. Uskomme jälkimmäisen onnistuvan paremmin tässä taistossa.