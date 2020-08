Ravivihje: Toto5 Teivo 25.8.2020

Suosikki: 3 Ilos Sansibar ei ole Suomessa vielä onnistunut, mutta viime esityksen perusteella kyseessä on vain ajan kysymys. Ruuna kulki Vermossa laukan jälkeen viimeiset 1400 metriä alle 14-kyytiä, eikä saanut edes tulla kirissään aivan vapaasti. Laukkariski on toki merkittävä, mutta voltista hevonen taitaa kiihtyä varmemmin kuin auton takaa.

Haastajat: 1 Touch Me Too oli Vermossa hieman edellisstarttejaan nahkeampi, mutta kehittyvä 4-vuotias teki sitä ennen monta vahvaa kiriä putkeen ja tamman kohdalla ei varmaankaan kannata huolestua yhdestä tasaisemmasta esityksestä.

9 Knowwhentohold'em väläytti Vermon kakkosessaan hyvää kapasiteettia, mutta sen jälkeen on tullut taas laukkoja. Ravatessaan ruuna pystyy nousemaan korkealle.

11 Shadow Leader on päässyt kilpailemaan varsin katkonaisesti. Perustaso riittää tässä korkealle. Vieremällä ruuna paikkasi laukkansa kohtalaisesti.

Yllättäjät: 13 Capercaillie Cockilla on kykyjä riviä parempaan, mutta ruuna on itse itsensä pahin vastustaja ja epäonnistuu mielellään. 16 Amazato on paljon riviään pystyvämpi hevonen, mutta ongelmia on riittänyt, taas on taukoa alla ja tiistaille on sattunut äärimmäisen hankala lähtöpaikka. 4 Don Leggio voitti helmikuussa Toto64-lähdön johtopaikalta, mutta on ollut pitkään sivussa, eikä valmentajaa valitettavasti tavoitettu. 8 Moonlight Awsome oli Kouvolassa pirteä pitkältä tauolta. Nopea ruuna on parhaimmillaan kärjen välittömästä läheisyydestä, joten takamatka ahdistaa.

Pelijakauma: Knowwhentohold'em (5 %) ja Capercaillie Cock (0 %) ovat mielenkiintoisia hakuja, mikäli haluaa varmistaa suosikin.

Juoksunkulku: Ilos Sansibar etenee avauspuolikkaalla johtoon, mikäli käynnistyy ravilla. Pakka on juoksunkulun suhteen aika auki, jos suosikki laukkaa.