Ravivihje: Toto5 Oulu 24.8.2020

Suosikki: Mikäli 2 Asterisque ravaa, omaa ori hyvän sauman palata voittokantaan. Kajaanin kuolemanpaikkarutistuksen jälkeen ori otti Vieremällä laukan viimeisen takasuoran alussa ja viimeksi Jyväskylässä maalisuoralle kaarruttaessa. Asterisque pääsee joten kuten auton takaa matkaan, muttei ole mikään rakettiaukaisija. Todennäköisintä on, että Asterisque juoksee parijonossa ja luottaa loppukirin voimaan.

Haastajat: 1 Enter Mayweather on tasavauhtinen menijä, jolle juostava matka olisi saanut olla ainakin puoli kierrosta pitempi. Ykkösradalta ruuna ei osallistu keulakamppailuun, mutta pystyy jatkossa tekemään hyvän suorituksen johtavan rinnaltakin. 6 Fade To Black ei viimeksi riittänyt 3. sisältä, mutta teki tätä ennen hyvän juoksun 3. ulkoa ottaen voiton. Fade To Black on hyvä avaaja, joka saattaa pinkaista alussa jopa keulaan.

Yllättäjät: 3 Luna de Paris ei Ylivieskassa päässyt ravilla matkaan. Tamma on saanut muutaman startin alle tauon jälkeen ja kilpailee huomattavasti tauluaan paremmassa vireessä. 12 Four On The Floor aloitti kelpo kirillä 5. ulkoa. Startti alla ruuna pystyy parantamaan. 10 Leon Dahlia jäi Oulussa kakkoseksi Fade To Blackin jälkeen vaikka tekikin hyvän juoksun kuolemanpaikalta. Jyväskylässä ruuna otti maksimit 5. sisältä.

Pelijakauma: Luna de Paris voi jäädä alipelatuksi.

Juoksunkulku: Asterisque pyrkii keulaan, mutta ainakin Fade To Black pääsee edelle. Avaus on reipas, mutta jatkossa vauhti rauhoittuu.