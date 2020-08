Ravivihje: Toto65 Riihimäki 23.8.2020

Suosikki: 1 Personal Trainer on kiistatta neljännen Toto65-kohteen paras hevonen, mutta ykkösrata ei ole ihan toivepaikka. Edellisellä Riksun vierailullaan ruuna jäi siitä alussa 3. sisälle ja joutui käyttämään hieman kenkälusikkaa päästäkseen vapauteen. Sen jälkeen voitto tuli toki johtavan rinnalta varmoin ottein. Isoa suosikkia on helppo kannustaa lähtöpaikan vuoksi ehdottomasti ainakin varmistamaan.

Haastaja: 2 Albino Brave on oikeinkin kiinnostava rasti tähän paikkaan ja rohkeimmille ruuna on jopa ideavarma-ainesta. Haastaja on kirinyt kahdessa viimeisessään hankalista asemista oikein vahvasti ja voisi päästä tässä livahtamaan jopa johtopaikalle.

Yllättäjät: 10 Fontaine Brodde on juossut uudesta tallista ja tällä kaudella vasta kaksi kertaa kilpaa, eikä ole päässyt vielä tasolleen, mutta parempaa pitäisi olla luvassa. 4 Gene Touch paransi selvästi toiseen tauon jälkeiseen ja voisi parantaa edelleen. 5 Luksom yllätti Lappeessa ja on jatkanut saman tasoisilla esityksillä sen jälkeenkin, mutta lähdöt ovat vain olleet kovempia ja juoksut menneet hankaliksi. 7 Black Ice Boost palaa pitkältä tauolta. Taulu on komea, mutta valmentaja varoittaa, ettei vire ole samaa tasoa kuin talvella ja hevonen on aika selvästi yliarvostettu peleissä vaikealta lähtöpaikalta. Nopea 6 Enjoy Pepper on ollut viimeisissään oikein vaisu, mutta jäi toki viimeksi johtavan rinnalle, eikä se paikka sovi alkuunkaan. 8 Gashaw Boko oli Ylivieskassa varsin maltillisiin odotuksiin nähden positiivinen pitkältä tauolta, mutta nyt juoksu menee selvästi hankalammaksi.



Pelijakauma: Albino Brave (15 %) on erityisen edullinen pelimielessä.

Juoksunkulku: Olisi yllätys, jos Personal Trainer pystyisi puolustamaan sisältä johtopaikan ja sen jälkeen vaikeudet alkavat nopeasti kasaantua. Albino Brave on suosikki keulapaikalle.