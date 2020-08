Ravivihje: Toto75 Jyväskylä 22.8.2020

Suosikki: 14 Whogonow on löytänyt makean vireen alkusyksyn ratoksi ja haussa on jo neljäs voitto viiteen viimeiseen kisaan. Ori starttaa Jyväskylässä kaksi voittoa alla, joista molemmat ovat tulleet erittäin varmaan tyyliin johtopaikalta. Whogonow on väkivahva menijä, jolle kärkipaikka ei ole elinehto menestykselle, mutta se on auttanut jonkin verran vaivoista kärsinyttä menijää. Nykykunnossa Whogonow:lta kuuluu odottaa paljon pakiltakin.

Haastajat: 3 Comway Cotter voitti Vermossa varmasti keulasta. Lahdessakin ruuna pääsi keulaan, mutta lopussa rinnalla juossut River King oli selityksittä parempi. Ruuna meni kovan ajan ja jatkaa iskussa. 15 Lake's Action tsemppasi Mikkelissä johtopaikalta hyvin perille vaikka hävisikin 10 Il Funny Li:lle. Teivossa ruuna korjasi erheen ja otti keulavoiton hyvällä tuloksella. Ruuna on saanut pari ehjää starttia alle ja tilanne näyttää sen osalta hyvältä tällä hetkellä. 11 Kitzune G.G. kilpailee niin kovassa vireessä, että se on nostettava suosikkien kaveriksi. Tamma kiri Joensuussa takaa erittäin hyvin kakkoseksi Might Be Romeon hallitessa johtopaikalta ja tuli viimeksikin hyvin perille 3. ulkoa. Viisivuotias on ollut pitkään iskussa ja pystyy tekemään itse töitäkin. Sitä ei sovi väheksyä yhtään Jyväskylässä.

Yllättäjät: 7 Ilos Silmarillion voitti Vieremällä keulasta, muttei ollut samanlainen Lahdessa 6. ulkoa vaikka matkavauhti suosi takahevosia. 6 Rocktown Inspector on hävinnyt pari viimeistä lähtöä vaikka voitto on ollut jo kertaalleen taskussa. Toissa kerralla viisivuotias jäi keulasta sopivassa tehtävässä kakkoseksi ja viimeksi ruuna juoksi kuolemanpaikalla. 8 Hello Kentillä on alla hyvät kirit viime kisoista ja tällä kertaa ohjastaja vahvistuu. 1 Leemark's Felix runttasi Joensuussa kuolemanpaikalta ohi 5 The Battlen. Samassa lähdössä 4 Suejedi paikkasi asiallisesti lähtölaukkansa ollen sijoitustaan parempi.

Pelijakauma: Kitzune G.G. (5%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2,6 ja 7 avataan parhaiten. Jompi kumpi juoksulangan hevosista etenee johtoon.