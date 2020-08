Ravivihje: Toto5 Turku 21.8.2020

Suosikki: Neljäs Toto5-kohde on rivin haastavin ratkaistava. 13 Fox Lover on ollut läpi uransa lahjakkaan hevosen maineessa, mutta ei ole pystynyt oikein lunastamaan odotuksia hyvää 3-vuotisaloitusta lukuun ottamatta. Ruuna kohtaa nyt sopivamman vastuksen kuin aikoihin, muttei tehtävä ole siltikään takamatkalta helppo. Viimeksi nähtiin pirteä lopetus, mutta hevonen joutuu nyt juoksemaan volttilähdön todennäköisesti tavallisista kärryistä, eikä se ole ainakaan plussa.

Haastajat: 4 Caramania on lupaava tamma, mutta hyppy on herkässä, eikä sellaisia hevosia mielellään nosta kovin suuren rooliin. Viimeisissään hevonen on liikkunut laukkojen lomassa vauhdikkaasti ja menestyy varmasti heti kun ravaa. Hannu Torvinen vaihtuu vahvistukseksi rattaille.

3 What a Feeling on löytänyt varman 16-tason lähetystavasta riippumatta ja sitkeä tamma on sillä tuloksella paalulta korkealla. Loviisan voitto tuli johtopaikalta ja 4-vuotias voisi päästä sinne taaskin.

Yllättäjät: 1 First Gonna Fly on mielenkiintoisissa lähtöasemissa. Turun kakkonen tuli hyvällä esityksellä ja Kokemäelläkin ori kulki laukan jälkeen mukavasti. Kauden neljällä voitolla aloittanut 9 Le Mirage on hakenut viime starteissa ihan parasta virettään, mutta ei ole tämän tason tehtävässä ihan ulkona, jos juoksu onnistuu. 11 First Wild keräsi keväällä Ruotsista lähes kymppitonnin ja sarjat nousivat nopeasti, eikä kehitys ihan pysynyt mukana. Tamma parantaa hiljalleen ja saa nyt mielenkiintoisesti Santtu Raitalan kyytiinsä. 5 Ilo Hangover taipui Lahdessa keulapaikalta, mutta avaus lipsahti alle 10-vauhtiseksi. Tasaisemmalla vauhdinpidolla tamma pystyy yllättämään. 14 Arctic Dessert jatkoi Kokemäellä epävarmaa menoaan uusista käsistä, mutta alussa tasoitusta antanut hevonen kiri vahvasti ennen loppusuoran alun laukkaansa ja sen perusteella kykyjä on riviä parempaan.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Wilds Diamondin (10 %) alustava peliosuus on merkillisen korkea ja sen pinnoja siirretään What a Feelingille (17 %), sekä Caramanialle (21 %).

Juoksunkulku: What a Feeling, Caramania ja Ilo Hangover mielivät johtoon. Kahdella jälkimmäisellä on alussa laukkariski, joten pidetään ensimmäistä niukkana keulasuosikkina.