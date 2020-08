Ravivihje: Toto5 Kouvola 20.8.2020

Suosikki: Kakkoskohteen suosikiksi erottuu 1 All In Laddie. Se oli voittojuoksussaan mahtava kuolemanpaikalta eikä ole ollut huono sen jälkeenkään. Joensuussa ruuna laukkasi viimeisellä takasuoralla hyvästä noususta kolmannelta radalta Toto75:ssä. Viimeksi kuusivuotias oli vino kurveihin ja laukkasi lopulta viimeisellä takasuoralla. Tällä kertaa tehtävä on sopiva, ja ruunan kuuluu ehjällä juoksulla olla kärkitaistossa juoksulla kuin juoksulla.

Haastajat: 5 Rebel Royal nousi Mikkelissä 2. ulkoa mukaan voittomatsiin. Loistopaikalta ruuna kuuluu heti peleihin. 11 Indi Band oli toissa kerralla selvästi sijoitustaan parempi kuolemanpaikalta. Viimeksi tamma ei yltänyt yhtä hyvään suoritukseen 4. ulkoa. Kuusivuotias ei ole ulkona kärkikuvioista, mikäli se pystyy samanlaiseen suoritukseen kuin Kaustisella. 12 Mickey The Artist avasi tauolta oikein hyvällä esityksellä kuolemanpaikalta ja pystyy startti alla parantamaan. Lähtöpaikka on sellainen, että ylivauhti on varmasti ohjastajan toiveissa.

Yllättäjät: 4 Master As voitti viime kaudella kolmesti, eli kyseessä on tauluaan mojovampi kilpuri. Hyvistä asemista se kuuluu mahdollisiin menestyjiin etenkin keulapaikalle päästessään. 7 He's A Keeper on tauluaan parempi menijä, jolla starttiväli on pitkähkö. Oikeana päivänä ori pystyy paljoon kuolemanpaikaltakin. 10 Brass N Sassy oli Pihtiputaalla tarkalla sisäratajuoksulla toinen. Jyväskylässä tamma matkasi 3. sisällä ja sijoittui tasaisesti seitsemänneksi. Kunto on asiallinen ja ainakin sijoitus kärjen tuntumassa on mahdollinen. Joensuussa kolmatta rataa hännille pakitellut ja hyvin loppua kirinyt 3 King Of Alabama tulee seuraavana ennen Mikkelin starteissaan mukavasti lopettanutta 9 Boss Amiraalia ja tasasisen varmaa työtä tekevää 6 Västerbo Locksmithiä.

Pelijakauma: Indi Band ja Master As ovat alustavasti parhaat merkit.

Juoksunkulku: All In Laddie ei ole alussa nopeimpia ja keulapaikan menettämisen vaara on suurehko. Arvioimme Master Asin etenevän johtoon.