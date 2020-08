Ravivihje: Toto65 Vermo 19.8.2020

Suosikki: 4-vuotias 4 Säfööri on aloittanut uransa oikein positiivisesti, vaikka avausvoitto on vielä ottamatta. Ori kokeili viimeksi Pikkuprinssissä ikäluokan parhaita vastaan ja oli hienolla tuloksella 3. sisältä hyvä viides. Nyt vastassa on rutinoituneempia, mutta kova startti on todennäköisesti vienyt hevosta eteenpäin. Varsinkin kun varsa palasi tuohon kisaan sairastauolta. Toki Seinäjoen tasokin riittää tässä ainakin hyvin lähelle ykkössijaa.

Haastajat: Ykköshaastajat tulevat Seppo Suurosen tallista. 5 Sitku on esiintynyt varmasti ja tasalaatuisesti. Oriin pitää pudottaa tässä selvästi ennätystään menestyäkseen ja valmentaja on ainakin voiton suhteen yllättävänkin skeptinen. Joensuussa Sitku oli kakkonen johtavan rinnalta, mutta vastus on nyt jonkin verran tuota kovempaa.

7 Ierikka taitaa olla vauhdeiltaan jopa edellä tallikaveriaan, mutta on vielä kurjan hätäinen ja epävarma kilpailija. Suonenjoella ruuna kamppaili vauhdikkaan Lentoemon kanssa voitosta laukatessaan maaliin.

Yllättäjät: 13 Laareni on ollut parissa viimeisessään totaalisen sekaisin, mutta pystyy menestymään heti kun malttaa ravata. 10 Riinan Kirma ei riittänyt viimeksi Eri-Aaronin Patsaskilpailussa taustalta, mutta kohtaa nyt sopivamman vastuksen ja on jonkin verran tauluaan paremmassa iskussa. 14 Vietävän Patukka palasi Lahden koelähtöön yli kahden vuoden tauolta ja uusista käsistä. Tamma veti avauskierroksen peräti 26-vauhtia ja hiipui loppua kohden, mutta tulos on silti huomiota herättävä. 6 Elevis on rajussa kunnossa, mutta laukka tulee oikestaan aina. Edellisessä Vermon startissa ruuna täräytti päätöspuolikkaan 26-kyytiä.



Pelijakauma: Säfööri (31 %) voisi olla enemmänkin pelattu ja on selkeä varmavaihtoehto. Sitkua (28 %) on pelattu liikaa ja tallikaveri Ierikka (8 %) on pelimielessä selvästi mielenkiintoisempi haku.

Juoksunkulku: Säfööri etenee nopeasti johtoon, eikä luovu paikastaan suosiolla.