Ravivihje: Toto5 Forssa 18.8.2020

Suosikki: 3 Look Complete ei hävinnyt Kouvolassa kuin Don Williamsille ja lähti Kaustisella matkaan yhtenä suosikeista, mutta oli kisassa ainakin pieni pettymys suoritettuaan 2. ulkoa vain tasaisesti. Starttiväli on pitkähkö, mutta hevonen on aikaisemminkin pystynyt hyviin suorituksiin ensimmäisissä kisoissaan. Look Complete pääsee voltista hyvin matkaan ja tähtää koko matkan johtoon.

Haastajat: 2 North Lexuksen tulosrivistö on mennyt turhankin huonoon kuntoon. Teivossa se ei saanut koskaan vapaata 4. sisältä ja näytti varsin hyvältä kovatasoisessa lähdössä. Lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen, mutta mikäli hevonen pääsee hyvin matkaan ja saa hyvät asemat, menestymismahdollisuus on olemassa. 6 William Birdland on erittäin kovakapasiteettinen hevonen, joka tekee paluun radoille. Sillä startataan kotiradalla, missä taktiikka on mitä todennäköisimmin maltillinen vielä tässä vaiheessa. 1 Carleman lopetti Teivossa 3. ulkoa kakkoseksi. Vermossa ruuna puolestaan otti oudon laukan peräporukoissa toiseen kaarteeseen mentäessä ja menetti mahdollisuutensa. Starttiväli on pitkä, mutta kaiken natsatessa kirikykyinen menijä ei ole täysin ulkona. 5 Andofax aloittaa Suomessa. Ruunalta löytyy Joni-Petteri Irrin mukaan vauhtiakin, ja ensimmäinen kisa näyttää enemmän, millainen menijä on kyseessä.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Look Complete avaa keulaan ja tämän jälkeen mentäneen jonomuodostelmassa ainakin ensimmäisen puolentoista kierroksen osalta.