Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 17.8.2020

Toto64-1 Avauskohteen suosikit tulevat Daniel Redénin valmennustallista. Vihjesysteemeissä otetaan kantaa suosikkien osalta tasaisesti pelattuun lähtöön ja luotetaan 3 Reigning Moni rivien tukipilariksi. Ori palasi Gävleen pitkältä tauolta ja suoritti asiallisen 11,5-vauhtisen 700 metrin kirin kolmannesta ulkoa. Esitys ei ollut vielä mikään säkenöivä, mutta tällä kertaa se voi olla jo huomattavasti notkeampi ja nyt oriilla on hyvät mahdollisuudet edetä keulaan kontrolloimaan lähdön tapahtumia. Piikkiin päästessään Örjan Kihlströmin ajokki saanee tehdä täysin oman juoksunsa ja silloin sen ohittaminen on työläs tehtävä. 9 Hill Streetillä on viimeisistään lähdön selvästi kovimmat kuntonäytöt, mutta lyhyen matkan takarivi ja valmentaja rattailla laskevat pelikiinnostusta tuntuvasti. Solvallassa ori hyödynsi parhaiten kärjen hurjastelun ja punnersi lopussa tarkan reissun jälkeen ykköseksi. Viimeksi sen esitys oli keulasta pettymys tasokkaasta vastuksesta huolimatta. Valmentajan ajosuorituksissa harvemmin nähdään mitään suurempia taktisia hienouksia ja jenkkiori jäänee takarivistä täysin matkavauhdin armoille. 7 Don't Mind Me on äärimmäisen vaikea pelikohde. Kapasiteettia riittäisi näihin lähtöihin, mutta juoksujen on onnistuttava nappiin. Solvallassa se seurasi hurjaa Very Kronosia johtavan takaa hyvin maaliin asti. Viimeksi ori taipui suursuosikkina pahoin johtavan rinnalta. Hevonen lähtee lujaa, mutta Rebecca Dahlénin taktiikka on viime startti huomioiden kysymysmerkki. 1 Betting Rebel on tulinen kiihdyttäjä ja avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Dannerossa se taipui keulahevosen takaa varsin pahoin, joten aggressiivinen keulataktiikka tulisi tällä kertaa yllätyksenä lyhyemmästä matkasta huolimatta. Juoksunkulku: Betting Rebel kiihtyy sisältä parhaiten. Ulkoa Don't Mind Me saattaa tehdä hyökkäyksen, mutta molemmat luovuttanevat keulapaikan Reigning Monille. Vauhti rauhoittuu välipuolikkaalla tuntuvasti. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Reigning Monin (40%) pinnat ovat kasvussa ja vielä on varaa vähän noustakin. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 Toisena kohteena ajettava E3 Bonus on todella tasainen lähtö ja nopeat suoritustason heilahtelut ovat mahdollisia. Nostetaan rankingin kärkeen juoksuradalle arvottu 7 Beauty Kronos. Daniel Redénin valmentama tamma on osoittanut pääsevänsä hyvin voltista matkaan, joten sillä on onnistuessaan saumat ottaa porukka alkumatkasta komentoonsa. Mantorpissa se kamppaili totoon johtavan rinnalta ja uran avauksessa voitto irtosi koko matkan johdon jälkeen. 6 Fighter spurttasi Rommessa tulisesti kolmannesta sisältä ja ehti juuri linjalla ykköseksi. Koko päätöskierros sujui silloin 13,5-kyytiä. Uran avauksessa se lopetteli kolmannesta ulkoa hyvin kärkiparin tuntumaan. Juoksuradalta se kärkkyy iskuasemia kärkiryhmästä ja lukeutuu lähdön pelihevosiin. 5 Beat the Hill tuli Solvallassa keulasta rehdisti perille 11-lopetuksessa ja pystynee lyhyellä starttivälillä parantamaan. Huippusukuinen tamma kokeili siipiään Rättvikin E3-karsinnassakin, jossa se polki neljännestä sisältä oikein hyvin maaliin asti. Keulajuoksuilla kakkossijoja napsinut 10 Don´t be Cruel ei ole vielä pystynyt lunastamaan pelikansan suuria odotuksia. Ori kehittynee starttien myötä, eikä ole takarivistäkään aliarvioitavissa. Juoksunkulku: Juoksuradan hevosilla on etu puolellaan, vaikka sisältä Happy Socks Sisu ja Beat the Hill pääsevät myös hyvin matkaan. Beauty Kronos lienee lopulta keulahevonen. Pelijakauma: Beauty Kronos (35%) on turhan suuri suosikki, myös Happy Socks Sisu (14%) ja Pre Calculated (15%) ovat ylipelattuja. Fighter (15%) ja Beat the Hill (6%) ansaitsevat lisää pinnoja, samoin takarivin Larissa Band (2%) ja Don´t Be Cruel (7%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7, 6, 5, 10 Suuri: 7, 6, 5, 10

Toto64-3 1 Vicar on kerännyt kovan peliosuuden kolmannessa kohteessa ja kyllähän tehtävä ennakkoon suoraviivaiselta näyttääkin Örjan Kihlströmin ajokin kannalta. Ruunan viime esitys johtavan rinnalta oli oikein lupaava puolen vuoden tauko huomioiden ja se saattaa startti alla mennä siitä vielä reilusti eteenpäin. Pasi Aikion valmennettavalla on kuitenkin omat epävarmuutensa ja yli 60 prosentin peliosuus tuntuu melko korkealta. Suosikin ykköshaastaja 8 Real Caviar on viime kesän StoChampionatet-finalisteja ja tamma on ravia polkiessaan äärimmäisen kova luu tähän porukkaan. Heinäkuun alussa Solvallassa se otti komean voiton kierrettyään voimalla johtavan rinnalle päätöskierroksen alussa. Örebron juoksua se hallitsi varmoin ottein keulasta. Laukkariski on voltin vitoselta merkittävä, mutta alun selvittäessään se kamppailee tiukasti lähdön voitosta. 4 Man Of Steel on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa, mutta viime startit ovat jättäneet kysymysmerkkejä luokkahevosen nykypäivän voitontahdon suhteen. Viimeksi se pääsi kierroksen juoksun jälkeen sujuvasti keulaan, mutta antautui siitä lopussa neljänneksi. Lindesbergissä se punnersi nappijuoksun jälkeen toisesta ulkoa asiallisesti kakkoseksi. Onnistuneella reissulla 75-tasolla pärjännyt ruuna ei ole ulkona voittokamppailustakaan. 12 Takata voitti maaliskuussa 75-finaalin suuryllättäjänä riuskan loppuvedon jälkeen. Neljän kuukauden tauko ja voltin takarivi himmentävät sen saumoja tuntuvasti, mutta vireen ollessa kohdallaan kyvyt riittävät takuulla. Juoksunkulku: Vicar ottaa porukan komentoonsa ja lähtee vetämään tasaisen reipasta. Real Caviarin varhainen isku ei yllättäisi, jos se lähtee voltista ravia matkaan. Pelijakauma: Vicar on turhan suuri suosikki (61%). Real Caviarin (15%) ja Man Of Steelin (7%) pinnat ovat alakantissa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 8, 4 Suuri: 1, 8, 4

Toto64-4 Nuorten ohjastajien lähdössä 2 Again Kronos on lähdön selvästi paras hevonen ja hyvältä lähtöpaikalta kuuluu nousta lähdön suosikiksi. Uran avausvoitto on vielä jäänyt ottamatta kovista odotuksista huolimatta, mutta kyllä Daniel Redénin suojatti on ehtinyt jo kykyjään väläytellä. Huhtikuun Bergsåkerin kisassa se tarjosi hyvän vastuksen selästä iskeneelle Radetzkylle. Valjakko on nyt suuri arvoitus tauko ja kokematon ohjastaja huomioiden, mutta yhteistyön toimiessa uran avausvoitto on tässä seurassa äärimmäisen lähellä. Suurempaan systeemiin mukaan kolme varmistusta. 7 Elton Brick kilpailee selvässä nousuvireessä ja asiallisesti avaava ori voi saada ulkoakin hyvät asemat kärkipäästä. Viimeksi Solvallassa se seuraili ylivoimaisen keulavoittajan takaa kakkoseksi ja noteerasi itsekin hyvän täyden matkan tuloksen. Andreas Lövdalin ajokki jatkaa jenkkikärryillä tuon startin tapaan. 6 Börge Kosing ailahtelee, mutta hyvänä päivänä menestys ei tässä tehtävässä yllättäisi. Bergsåkerissa se joutui peruuttelemaan alussa pitkän letkan viimeiseksi ja sen startin voi unohtaa. Hagmyrenissä se piti keulasta niukkaan voittoon. Rattailla Lukas L Svedlund on lähdön kokeineinta kaartia. Neljäntenä mukaan 12 Glacier, joka ei ole lainkaan niin nolo hevonen tällaiseen lähtöön, kuin taulusta voisi ymmärtää. Ruuna on marinoitu huomattavasti tämän kertaista kovemmissa tehtävissä, toukokuussa Örebrossa se päihitti muun muassa Zio Paperone Jetin, joka olisi tähän lähtöön todella väkevä hevonen. Laukkojen jäädessä ja juoksunkulun onnistuessa se voisi yllättää koko porukan. 9 Joyness on napannut kaksi eleettömän varmaa voittoa viimeisistään, mutta nyt kärkipäässä viihtyvälle tammalle on tiedossa mutkikkaampi juoksu. Korkealla peliosuudella sille on tarjolla nyt vain varahevosen rooli. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole kovin nopeita avaajia. Elton Brick pääsee hyvin matkaan ja voi hakea ulkoakin kärkipaikan haltuunsa. > Pelijakauma: Again Kronosin (24%) kuuluisi olla lähdön suosikki. Joyness (37%) on ylipelattu. Glacier (2%) on hyvä yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 7, 6, 12

Toto64-5 Ympäripyöreän tammalähdön suosikiksi kohoaa 5 Mimiro, jolta riipaistaan tällä kertaa kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa urallaan. Viimeksi tamma punnersi johtavan takaa asiallisesti perille ja tällä kertaa sillä voi olla keulajuoksunkin avaimet käsissään. Örjan Kihlströmin ajokin pinnat ovat olleet aamupäivän ajan nousussa ja se voi kuumentua balanssimuutoksesta liikaakin. 9 Ganette Am on kehittynyt hurjasti nelivuotiskaudelleen ja osallistuu hyvällä selkäreissulla jälleen kärkitaisteluun. Solvallassa se joutui peruuttamaan alussa koko joukon hännille, josta lopetti viimeiset 700 metriä 11,3-kyytiä ja ohitti kirissä muun muassa tarkemman juoksun saaneen Mimiron. 3 Listas Terminator palasi Årjängiin tauolta valmiissa iskussa ja puristi johtavan rinnalta väkevästi toiseksi, vain selästään iskeneelle häviten. Tamma juoksee ennakkoilmoituksen mukaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryt ovat perässä kevään starttien tapaan. Ennakkoluulottomasti kovissa ikäluokkatehtävissä kilpailutettu 7 Unique Q.C. kohtaa nyt viime startteja huomattavasti helpomman vastuksen. Solvallassa se tuli hänniltä päätösringin 11,9-kyytiä, mutta sillä ei juuri paranneltu asemia Golden Tricksin voittamassa lähdössä. Tamma on ilmoitettu alustavasti ilman kaikkia kenkiä, mutta tuo kannattaa vielä tarkistaa pelejä jättäessä. Stefan Melanderin kohdalla näihin tulee varsin usein muutoksia päivän mittaan. 2 You To Racer ei kestänyt viimeksi paikkaa johtavan rinnalla, mutta edelliset kaksi starttia tauon jälkeen olivat vahvaa suorittamista. Asiallinen avaaja tähyää iskuasemiin sisäradalle, eikä ole tilojen löytyessä vaaraton. 4 Emma Rae runnoi Örebrossa loppukaarteessa kärkeen ja piti kevyemmässä lähdössä varmasti ykköseksi. Kalmarissa se jäi viimeisellä takasuoralla väsyvän taakse pahoin kiinni, mutta lopetti tilojen löydyttyä vielä pirteästi kolmanneksi. 10 Juvelens Miss F. on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi hevonen, eikä missään nimessä kuuluisi olla vain prosentin pelattu tähän lähtöön. Bollnäsissä vastus oli kova ja tamma seuraili passiivisella taktiikalla porukan mukana maaliin. Mantorpissa se kohenteli toivottomista asemista hyvin neljänneksi. Juoksunkulku: You To Racer ja Mimiro lähtevät hyvin ja ottanevat parhaat paikat sisäradalla. Listas Terminatorilla tuskin kartetaan paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Listas Terminator (5%) ja Unique Q.C. (5%) ovat maistuvimmat. Marres Diva (14%) tuntuu ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 9, 3, 7 Suuri: 5, 9, 3, 7, 2, 4, 10

Toto64-6 Päätöskohteen kovimmat prosentit kerää odotetusti 2 Vien Ici, joka teki viimeksi uransa kovimman suorituksen Rättvikin 75-kierroksella. Ulf Ohlsson puolusti ajokillaan paikkaa johtavan rinnalla, josta ruuna liukui lopussa vuorenvarmasti ykköseksi. Ulf Stenströmerin suojatille on tullut muutamassa kuukaudessa reilusti rahaa ja otteetkin silloin tällöin ailahtelevat. Hyvästä lähtöradasta huolimatta juoksunkulustakaan ei välttämättä tule aivan yksinkertainen, joten varmistukset ovat paikallaan. 11 Fleet Admiral on kyvyiltään lähdön elittiä ja parhaana päivänään kanadalaisori pystyisi murskaamaan vastustajansa haastavammallakin juoksunkululla. Onnistumisista on kuitenkin jo aikaa, viimeisin voitto on toukokuulta, kun ori kiersi vastustajansa helposti neljännestä ulkoa. Takarivin paikka ja normaalia pidempi juoksumatka sopivat Örjan Kihlströmin ajokille. Kolmantena mukaan tauluaan hurjasti parempi 8 Rocky Tilly. Ruuna palasi viimeksi Rommeen pitkältä tauolta ja paikka johtavan rinnalla oli vielä liikaa. Nyt se saa Rikard N Skoglundin rattailleen ja sopivalla juoksunkululla viime vuonna 75-menestyksenkin makuun päässyt ruuna pystyy kamppailemaan lähdön voitosta. Juoksunkulku: Give Me Ten on eturivin nopein ja pyyhkäisee keulaan, eikä keulariippuvainen menijä luovu paikastaan. Vien Ici tai Fleet Admiral kiertyy johtavan rinnalle. Pelijakauma: Vien Icin (65%) pinnat ovat yläkantissa. Alipelatuimmat löytyvät yllättäjäosastolta Rocky Tillyn (2%) ja Give Me Tenin (3%) johdolla. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 11, 8 Suuri: 2, 11, 8

