Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 17.8.2020

Toto5-1 Suosikki: Toto5-peli alkaa mailin aikaryhmällä, jossa on hevosia aika monenlaisilla voittosummilla. 2 Nope's Dynamite on startannut pitkän tauon jälkeen kahdesti ja vaikuttaa kuntoutuvan kovaa tahtia. Kuopiossa ruuna pääsi etenemään taustalta sujuvasti sisäkautta ja kiri uudella ennätyksellään hienosti kakkoseksi. Hyvä lähtöpaikka ja terävä kuski ovat lisäetuja aika sopivaan tehtävään. Haastajat: 9 Caakao on ansainnut yli puolet enemmän kuin tämän lähdön toiseksi eniten radoilta rahaa ravannut, joten sarja on tosi passeli. Taukostartti tuhriintui laukkaan, kunto on pieni arvoitus, eikä maili erityisesti suosi, mutta näin sopivassa tehtävässä hevonen ei ole ollut aikoihin. 10 Classic Red palasi Mikkeliin yhdeksän kuukauden tauolta ja olisi kohentanut ennätystään selvästi, mutta laukkasi loppusuoralla tototaistosta. Vastaava suoritus riittää tässä korkealle. 6 Windhill's Black voitti Joensuussa vahvalla kirillä, mutta oli Loviisassa nahkea. Viime startti mentiin kengillä, mutta nyt palataan taas optimibalanssiin. Yllättäjät: Nopea 1 Rebel Race saa hyvän juoksun ja pystyy osallistumaan tototaistoon, mutta ei kovin mielellään voita. 8 Vex Ant Hope on hyvin sarjassa sisällä. Viimeksi ruuna taipui johtavan rinnalta ja on sen jälkeen pitänyt pienen tauon, joten heikkoon suoritukseen taisi löytyä selitys. 5 Privilegium ei ollut notkeimmillaan heinäkuussa ja palaa pieneltä tauolta matalalla profiililla. Pelijakauma: Nope's Dynamite (40 %) on aamun jakaumassa liian suuri suosikki, mutta kannatus on laskussa. Caakao (7 %) kiehtoo selvimmin. Juoksunkulku: La Favorite on suosikki johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 2, 9, 10, 6 Suuri: 2, 9, 10, 6, 1, 8

Toto5-2 Suosikki: Toinen Toto5-kohde on ensimmäisen kaltainen aikaryhmä, jossa osallistujien voittosummat ovat hieman lähempänä toisiaan. Pelaajien suosikki on 10 Hurry Sundown, joka esitti Vermon starteissaan vahvat kirit ja pystyy sellaisena nousemaan korkealle takarivistäkin, mutta ei ole aivan täysin luotettava tapaus, kuten Lahdessa nähtiin, kun hevonen laukkasi ihan omia aikojaan. Haastajat: 8 Wonder of You on juossut uudesta tallista kahdesti ja oli viimeksi varsin mainio juostuaan vauhdikkaassa keskipitkän matkan kisassa pääosin johtavan rinnalle. 7 Holy Jack on kirinyt jatkuvasti hyvin, mutta jää taas alussa taustalle ja se on tietysti mailille hankala lähtökohta. 1 Victorious on kisan kiinnostavimpia merkkejä. Veteraani yllätti toukokuussa suoraan tauolta ja oli senkin jälkeen pari kertaa sijoitustaan parempi. Loistavalta lähtöpaikalta yksi todennäköisimmistä menestyjistä ja aamun peliosuus on oudosti vain neljä prosenttia. 4 Case Caroline on ailahdellut, mutta on pohjimmiltaan hyvä hevonen tähän itselleen hienosti sattuvaan sarjaan. Yllättäjät: 2 Sergio Leone kiri Loviisassa yllätysvoittoon, mutta se oli varsin tasoton koitos. 5 Lovely Futura oli viimeksi johtavan takaa kolmas ja 6 Never Queen 2. ulkoa toinen, mutta nyt vaadittaisiin enemmän. Pelijakauma: Kisa on alustavasti aika hassusti rastattu. Victorious (4 %) on selvästi kiinnostavin merkki. Juoksunkulku: Victorious pystynee puolustamaan sisältä johtopaikan. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 10, 8, 7, 1, 4 Suuri: 10, 8, 7, 1, 4

Toto5-3 Suosikki: Kolmannessa Toto5-kohteessa erottuu pelissä kolme hevosta muista. 2 Bring Me Brodde ei loistanut Seinäjoella, mutta palasi tuohon sairastauolta ja lähtö oli todella kova. Ruunan pitäisi parantaa ja se on saanut kovista selvästi parhaan paikan. Haastajat: 10 Sultan Journeylla on uskomattoman huono lähtörataonni, varsinkin kun hevonen on parhaimmillaan johtopaikalta ja yleensä eturivistä pääsisikin sinne. Viimeksi hevonen oli yllättävän hyvä takaakin ja nousee vastaavana voittotaistoon. 7 Malecon palaa sairastauolta, mutta valmentajan mukaan hevonen on harjoitellut oikein hyvin. Lähtöpaikka on hieman ulkona ja juoksunkulun suhteen on riskejä, mutta esimerkiksi taukostartissaan toukokuussa ruuna pamautti johtoon ja hallitsi hienosti perille saakka. Yllättäjät: 9 Rebel Rapid nousi Joensuussa 5. ulkoa totoon ja pääsee nyt lähemmäksi kärkeä. 4 Ready Press on piristynyt uusissa käsissä selvästi, mutta hävisi viimeksi edelliselle, vaikka sai juosta keulassa. 3 Racehill Victory jäi viimeksi johtavan rinnalle, eikä se paikka sovi. Selkäjuoksulla hevonen pystyy lyömään koviakin. 5 Donato Hyrdehöj aloitti Suomessa hyvin, mutta sittemmin taso laski. Ruuna ei voita kovin mielellään ja ykkönen tulisi yllätyksenä, vaikka hevonen palaisikin lähemmäksi tasoaan. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Eturivissä on luita hyviä avaajia ja lopullinen keulahevonen ei ole helppo määritettävä. Ainakin radoilta 2-5 ja 7-8 pystytään avaamaan kovaa, mutta kaikilla tuskin satsataan alkuun ihan kaikkea. Malecon saattaisi edetä lopulta johtoon, mutta se maksaa. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 2, 10, 7 Suuri: 2, 10, 7, 9, 4, 3

Toto5-4 Suosikki: Astutuksiin keskittynyt 15 Välähdys on kilpaillut kesän aikana vain kahdesti ja molemmilla kerroilla paha lähtölaukka on pilannut pelin. Valmentajan mukaan hevonen ei ole missään nimessä huippukunnossa, mutta jonkinlaisella mallilla ja ori on luonnollisesti suursuosikki sopivassa seurassa. Laukkastartteja on nyt kuitenkin jo viisi peräkkäin, joten täysin luotettavin mielin huippuoria ei voi tarjota varmaksi. Haastajat: 11 Tuviker saa mielenkiintoisesti Iikka Nurmosen rattailleen. Ori on ollut oikein hyvä viimeisissäänkin, vaikka menestystä ei ole haastavilla juoksunkuluilla tullut. Huomattavasti kehittynyt 8-vuotias ei tietystikään lyö ravaavaa Välähdystä, mutta on ykkösvarmistus sen laukan pelossa. 8 Paakkarin Myrsky on löytänyt itsensä pitkän korpivaelluksen jälkeen ja voittanut kaksi kertaa peräkkäin mailin keulasta. Nopea ori saattaa päätyä takamatkaltakin johtoon ja syytä olisikin, sillä toisten takaa intoa ei ole ollut yhtä lailla. 2 Tänttärän orastava voittoputki katkesi Lahdessa, kun tamma jäi täysin pussiin 2. sisälle. Yllättäjät: 5 Tutun Tiltu taipui Lahdessa johtopaikalta ja oli se hevonen, joka takana Tänttärä kärvisteli vailla kiritilaa. 14 Tas Onnekas palasi Lieksaan pitkältä tauolta ja oli kelpo kolmas. Veteraani vetristyy varmasti startti alla. 13 Issakan Pouta paikkasi Loviisassa laukkansa vahvasti ja tuntuisi taas löytäneen kuntonsa. Voitokas 4 T.T. Hunsvotti oli Mikkelissä vaisu tauolta, mutta parantanee otteitaan startti alla. Pelijakauma: Tuviker (11 %) kiehtoo suosikin varmistusmerkiksi. Juoksunkulku: Tänttärä tuskin haluaa luovuttaa paikkaansa Tutun Tiltulle tällä kertaa. Paakkarin Myrsky ampaisee takamatkalta lujaa likkeelle ja yrittänee voimalla johtoon avauspuolikkaalla. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 15, 11 Suuri: 15, 11

Toto5-5 Suosikki: 7 Adrienne's Ami on kuuma pakkaus, jonka yli-innokkuus kostautui viimeksi vaihteeksi lähtölaukkana. Normaalisti ori vie tässä vauhdilla johtoon, eikä hevosta ole maililla helppo sen jälkeen ohittaa. Haastajat: 9 Tattoo Avenger on todella kovaluokkainen tekijä voittosummaansa nähden, mutta paras vire on ollut hukassa jo jonkin aikaa. Ruunalla on nyt startti aiempaa lähempänä ja otteet voisivat parantua, muttei maili ole ihan mieluisin matka. 10 Raise Wise As ravaa kulmikkaasti, mutta vauhtia löytyy. Kierteleminen ei ole hevoselle optimaalistinta ja takarivi laskee odotuksia kovasti. 6 Soul Alone on löytänyt viimeisellä kilpailukaudellaan hienon vireen. Ruuna kohtaa nyt aika paljon kovempaa vastusta kuin Lieksan starteissaan. Yllättäjät: 8 Highscore Luca puristi Lahdessa mukavasti toiselta ilman vetoapua ja oli aprempi kuin aikoihin, mutta lähtöpaikka on taas huono. Nopea 12 Delightful Moment viihtyy maililla, mutta 12-radalta tulee kiire. 1 Phantom Smith on nappipaikalla ja kyydissä on vahvistuksena Antti Teivainen. Pelijakauma: Tattoo Avenger (5 %) on aliarvostettu, mutta suosikki kelpaa aika oikein pelattuna varmaksi. Juoksunkulku: Adrienne's Ami etenee ulkoakin johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 7 Suuri: 7

