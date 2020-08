Ravivihje: Toto5 Riihimäki 16.8.2020

Suosikki: Nopea 5 Poetry In Motion pääsee auton takaa ripeästi matkaan ja tähtää koko matkan johtoon, kuten teki edellisellä visiitillään Riihimäelle heinäkuun alussa. Toissa kerralla tamma lopetti kovassa lähdössä tasaisesti sisältä kunnes palasi voittojen äärelle toisella keulavoitollaan. Vastusta on jonkin verran viivalla, mutta tammallakin on rahkeita parempaan.

Haastajat: 2 Mary Hotshot on jatkuvasti tehnyt hyviä juoksuja selästä. Voitossaan se löi kovan Imakeituptotheskyn ja oli asiallinen toissa kerralla 2. ulkoa vaikkei Banskylle mitään voinutkaan. Seinäjoella tamma runttasi asiallisesti perille 4. ulkoa. Tälläkin kertaa hyvä selkäjuoksu on tiedossa. 10 Pearl On Stage on selvästi tulosriviään vaarallisempi. Se ei hyvänä lähtijänä hyödy takarivin paikasta, mutta valmentaja näki asetelmat asiallisina, kun kirjaimia on paljon tullut. 7 Ballerina Fastback nappasi Riihimäellä helpon voiton keulasta. Tamma pystyy hyvään suoritukseen selästäkin ja on yksi mahdollisista, jos juoksu onnistuu.

Yllättäjät: 8 Game Of Live kiersi viimeksi mainiosti kärkeen peräti 7. ulkoa. 1 Mayflower oli toissa kerralla tasainen 4. ulkoa ja laukkasi viimeksi keskijoukoissa loppukurviin. Tamma on valmentajan mukaan ollut tasainen, ja treeniotteiden perusteella siltä pystyisi odottamaan enemmän. 9 India Webillä on kykyjä nähtyä parempaan.

Pelijakauma: Pearl On Stage saattaa jäädä alipelatuksi.

Juoksunkulku: Poetry In Motion avaa keulaan ja Ballerina Fastbackilla on vaara jäädä kuolemanpaikalle.