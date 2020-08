Ravivihje: Toto75 Ylivieska 15.8.2020

Suosikki: Hallitseva ravikuningas 13 Evartti kohtaa sopivan vastuksen, missä sen tappio ei ole todennäköinen. Ori on onnistunut tällä kaudella lähestulkoon jokaisessa kisassaan ja kuski on tehnyt pelkästään oikeita ratkaisuja. Kun vyöllä on mm. Suurmestaruus, Suur Hollola-ajo ja kuninkuus, tavallisemman Ylivieskan lähdön on enemmän tarkoitus pitää starttivirettä yllä kuin olla kauden päätähtäin. Oritta tuskin on valmisteltu tähän kisaan samalla tavalla kuin aikaisemmin ja ajotaktiikkakin voi olla normaalia maltillisempi, joten yllätyksen mahdollisuutta ei voi täysin poissulkea.

Haastajat/yllättäjät: 6 Lakuri ei Seinäjoella yltänyt kärkeen, mutta palasi Teivossa voittojen äärelle viemällä lähdön keulasta erittäin helposti. Lakuri on monipuolinen menijä, joka pystyy paljoon juoksulla kuin juoksulla. 10 Koveri on selvästi tauluaan parempi menijä. Laukka on ollut turhan pinnassa alkumatkalla, ja paljon on voitettu, jos hevonen pääsee ravilla matkaan. Lahdessa ori kiri asiallisesti mukaan totomatsiin, Seinäjoella tehtävä oli liian vaikea. 5 Vernanto voitti Mikkelissä sopivan lähdön ja teki sen mitä tarvitsi. Ori on ollut tällä kaudella parempi kuin viime sesongilla, mutta aivan terävin lentokunto on vielä antanut odottaa itseään vaikka voittojakin on välillä napsunut tilille. Kyseessä on erittäin kyvykäs menijä. 3 Enon Vilppi kiri Kontion ajaman 2. ulkoa kakkoseksi ja haastoi mukavasti kovaa Myrskyriä.

Pelijakauma: Evartti (73%) on rivin todennäköisimpiä voittajia. Pelillistä mielenkiintoa siinä ei ole, joten ainakin suuremmassa systeemissä näemme varmistukset tarpeellisiksi.

Juoksunkulku: Lakori kiihdyttää johtoon ja Draken hakee tältä paikan pois. Vernanto tai Lakuri jää toisen radan veturiksi.