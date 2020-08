Ravivihje: Toto5 Ylivieska 14.8.2020

Suosikki: 6 Tinderi on kolmannen Toto5-kohteen lahjakkain ja kovakuntoisin, mutta ei ihan sataprosenttisen luotettava tapaus. Taulussa laukkamerkintöjä on vain yksi, mutta hyppy on tullut neljään kauden yhdeksästä kisasta. Ravatessaan ruuna on lähellä kauden neljättä voittoaan, sillä siksi hyvin hevonen liikkui viimeksikin laukkojen välissä.

Haastajat: 4 Pofori oli odotetun taukokankea Oulussa, mutta Kokkolassa jo selityksittä paras jäätyään kierros jäljellä johtavan rinnalle. Voitokas ruuna saattaa mennä startin myötä vieläkin eteenpäin.

3 Helun Kuva hyötyy juostavasta matkasta, sillä voimaa on enemmän kuin vauhtia. Kokkolassa tamma hävisi Poforille, mutta on nyt 20 metriä paremmin sarjassa sisällä ja lähestyi viimeksikin voittajaa lopussa.

Yllättäjät: 10 Vilkkaan Tuuri nousi Rovaniemellä kaksi kierrosta ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi ja lipui johtohevosen rinnalta eleettömään voittoon. Ruuna on parantanut paljon otteitaan tänä kesänä ja viime kerran perusteella juostava matka on vain etu. 11 Carmikas voitti Kajaanissa keulapaikalta ja viimeksi johtavan takaa. Nyt kiertämistä on luvassa enemmän. Matkan ei pitäisi olla haitta, vaikka viime voitot ovatkin maililta. 12 Erehys putosi Kokkolassa lopussa Poforin kyydistä juostuaan tämän selässä. Ori kerää hyviä sijoituksia, mutta on lopun kiritaistoissa usein vähän laiska.

Pelijakauma: Helun Kuva (6 %) ansaitsisi enemmän huomiota.

Juoksunkulku: 1 Vincent Lax johtaa alun, mutta Tinderi marssi avauskierroksella johtoon. Pakka on juoksunkulun suhteen aika auki, mikäli suosikki laukkaa.