Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 13.8.2020

Suosikki: Derby-karsinnan 6 Vilkkeen Velmulla ei tällä kertaa ole Parvelan Retua vastassa, joten oriilla on hyvä sauma napata kauden toinen voitto. Ori on hyvä avaaja ja pääsee mitä todennäköisimmin keulaan ja starttikin on pienen paussin jälkeen alla. Seinäjoella viisivuotias tuli hyvin perille 2. sisältä ja pyrkii jatkamaan siitä torstaina Jyväskylässä.

Haastajat: 1 Suven Sametti otti Seinäjoella maksimit 4. sisältä Parvelan Retua vastaan. Tamma tulee saamaan ykkösradalta hyvän juoksun ja osallistuu kärkitaistoon. 3 Mitori kesti Vermossa asiallisesti kovan 21,5-vauhtisen avauksen. Ruuna on mennyt koko ajan eteenpäin ja kamppailee ilman muuta finaalipaikoista. Voittokin on kaiken mennessä nappiin otettavissa. 11 Hujake on voitellut lähtöjä kovalla prosentilla. Muutaman hutistartin jälkeen ruuna otti viimeksi varman ykkösen 2. ulkoa sopivassa tehtävässä. Nyt rima on aivan eri tasolla.

Yllättäjät: 5 Vauhti Tepolla riittää vauhtia, mutta laukkoja tulee vielä turhan paljon. Porissa ruuna kehitti sellaisen loppukurvissa johtavan rinnalta. Vieremällä ruuna oli asiallinen kakkonen keulasta. 10 Vilikin Varma otti Lahdessa myötätuntolaukan ensimmäisen sadan metrin juoksun jälkeen, kun yksi vastustaja meni laukalla edestä pois. Etusuoran alussa ruuna oli sijalla kymmenen ja teki tämän jälkeen tukun ohituksia nousten mukaan voittomatsiin. 4 Krios nousi Kaustisella 3. sisältä etusuoralla toisen radan veturiksi ja tsemppasi ennätystuloksella kakkoseksi. 2 Qepe Pointti pääsee loistopaikalta matkaan ja tavoittelee kaiken natsatessa finaalipaikkaa.

Pelijakauma: Vilkkeen Velmu erottuu selväksi suosikiksi ja on potentiaalinen Toto5-varma.

Juoksunkulku: Vilkkeen Velmu avaa johtoon ja Vauhti Teppo päässee tämän kantaan. Myös Suven Sametilla ajetaan mitä todennäköisimmin sisältä, joten keulahevonen päässee rauhoittamaan tempoa.