Ravivihje: Toto65 Vermo 12.8.2020

Suosikki: Toto65-pelin kolmas lähtö on etukäteen kahden hevosen keskinäinen vääntö voitosta. 1 Knows Everything pääsee matkaan sisäradalta ja saa sen ansiosta suosikin viitan ylleen. Ori on erittäin hyvä avaaja ja viime starteissaan se on päässyt jokaisessa johtopaikalle. Myös viimeksi, kun keulapaikka irtosi ensimmäisellä takasuoralla. Minecraft esitti hyvän haasteen, mutta ori piti pintansa. Knows Everything on mennyt koko ajan eteenpäin ja pystyy parantamaan ennätystään edelleen. Viisivuotias on niin reipas starttari, ettei sen ulkopuolelta ole helppo ottaa johtopaikkaa. Lisäksi hevonen on tuttu kuski Niko Huuskolalle, mitä on kokelaslähdössä pidettävä selvänä plussana etukäteen.

Haastajat: 3 Promptuksen esityksissä ei ole ollut vikaa. Toissa kerralla ruuna kiri 2. sisältä hyvin sisään ja viimeksi hevonen kamppaili johtopaikalta asiallisesti kakkoseksi. Promptus on hyvä avaaja, mutta Knows Everythingin ohi ei ole helppoa päästä. Kunnosta ei menestys jää kiinni, mutta kuolemanpaikkavaara on tällä kertaa suurehko. 6 Baron Box hyötyisi suosikkikaksikon keskinäisestä kinastelusta. Teivossa ori kiri 2. ulkoa kakkoseksi ja tuli Porissa kovaa maalisuoran selvittyään raville viimeisen kurvin laukasta. Ori on kirivoimainen menijä, jolta löytyy vauhtiakin mukavasti.

Yllättäjät: 5 Formosa Am aloitti asiallisella esityksellä 4. sisältä ja pystyy startin ansiosta parantamaan. 8 Scarlet Collection teki Riihimäellä hyvän esityksen kuolemanpaikalta saman kuskin ajamana. Mikkelissä keulasta voittanut ruuna oli eilen Kuopiossa mukana rajuvauhtisessa lähdössä, jossa mentiin kovaa alusta loppuun. Ruuna otti maksimit 3. sisältä ja myöhemmin 2. ulkoa. Nopea avaaja hyötyy yhdestä poisjäännistä. Tauluaan parempi 10 Catahecassa Zest ja pikku hiljaa otteitaan petraava 2 Zeki Font tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Oikean suuntaisesti vedetty.

Juoksunkulku: Knows Everything pitää johtopaikan ja saa Promptuksen rinnalleen. Matkavauhti on tasaisen reipasta alusta loppuun.