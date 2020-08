Ravivihje: Toto5 Kuopio 11.8.2020

Toto5-1 Suosikki: 11 EL Highway koki tappion viimeksi, mutta starttaa silti avauskohteeseen suosikkina. Hevonen voitti Kuopiossa keulasta ja Lappeenrannassa johtavan rinnalta - molemmilla kerroilla parastaan antamatta. Viimeksi Astrum jäi tämän rinnalta ohittamatta, mutta esitys oli silti jälleen hyvä. EL Highwaylla on sisällään iso moottori ja hevonen pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla tiistaina Kuopiossa. Haastajat: 12 Heat Of Dynamite pääsi Teivossa taukostartissaan keulaan eikä erehtynyt. Vermossa ruuna hankki kuolemanpaikalta johtohevosesta otteen viimeisellä takasuoralla ja tsemppasi asiallisesti perille. Nelivuotias on ollut hyvä jatkuvasti ja on tiistaina ansaitusti yksi suosikeista. 7 Valorous Leader aloitti voitolla kuolemanpaikalta ja jatkoi viimeksi ykkösellä johtopaikalta. Voittomarginaali ei ollut suuri, mutta voitto tuli varmasti ja aikaan jäi varmasti parantamisen varaa. 4 Moonlight Dream oli Vieremällä aikaisempaa parempi ja kiri sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi. Ohjastaja aikoi tälläkin kertaa ajaa tarkan juoksun, millaisella sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. Pelijakauma: Suosikkikaksikko EL Highway - Heat Of Dynamite erottuu muista ja Valorous Leader puolestaan on näiden selvä ykköshaastaja. Muiden voitto tulisi yllätyksenä. Juoksunkulku: Valorous Leader hakee johtopaikan nimiinsä. Jatkossa taktiikka muodostuu sen mukaan, kuinka kovaa matkalla mennään ja missä vaiheessa suosikit ilmestyvät rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 11, 12 Suuri: 11, 12, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Suomenhevosväännössä 6 Malkkin erottuu jonkin verran muista. Ruunalla on alla hyvä kiri Vieremältä sekä pussitus Seinäjoelta kovassa Toto75-lähdöstä. Ruuna kilpailee huippuvireessä ja kohtaa tällä kertaa aikaisempaa sopivamman vastuksen, missä ruuna on velvoitettu menestymään johtavan rinnaltakin. Haastajat: 4 Vilju hyötyisi tasaisen reippaasta temposta kun taas taktiikkajuoksu olisi tasavauhtiselle menijälle selvä miinus. Toissa kerralla ori kiri 4. ulkoa vahvasti ja vei voiton niukasti. Viimeksi hevonen otti laukan sekä alussa että viimeisellä takasuoralla. Auton takaa ori on lähtenyt viime aikoina varmasti liikkeelle. 2 Valtroks sai Kaustisella myöhään vapaata eikä ehtinyt parantaa 3. sisältä. Ruunan edellisestä kunnon suorituksesta alkaa olla aikaa, joten päivän vire on hieman hämärän peitossa. 5 Minskaus laukkasi Lieksassa lähtöön. Tällä kertaa nopealla avaajalla saatetaan tähdätä keulaan, mistä tamma otti edellisen voittonsa. 3 Kiirilla laukkasi Vermossa hyvästä noususta ja jäi Mikkelissä haastavalle kuolemanpaikalle. Kunto on selvästi viime sijoituksia parempi. Huono ei ole ollut myöskään 1 Jumiini. Se kiri Oulussa 4. ulkoa mukaan voittomatsiin ja hätyytteli Seinäjoella ennätystään 5. ulkoa pitkällä kirillä. Pelijakauma: Malkkin varmaksi tai revitys on homman nimi kakkoskohteessa. Jokaisella lähdön osallistujalla on realistinen mahdollisuus voittaa lähtö. Kiinnostavimmat varmistusmerkit suosikille ovat Minskaus ja Kiirilla. Juoksunkulku: Valtroks, Kiirilla, Minskaus ja Malkkin avaavat parhaiten. Minskaus päässee johtopaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 6, 5, 3 Suuri: 6

Toto5-3 Suosikki: Kolmannen kohteen 8 Rocktown Inspector hakee paluuta kultakantaan. Ruuna otti edellisen voittonsa näyttävästi kuolemanpaikalta ja oli asiallinen seuraavissakin starteissa, joista Lappeessa hevonen hävisi vain Comway Cotterille. Viimeksi ykköspaikkaa tarjottiin, kun hevonen sai tehdä keulapaikalla oman juoksunsa. Lopussa pelaajat odottivat siltä enemmän. Lähtöpaikka on ikävä ja pari hyvää haastajaa on tällä kertaa viivalla. Haastajat: 4 Makemake eteni Joensuussa etusuoralla keulaan ja voitti mainiolla tuloksella. Huippukunnossa kilpaileva ruuna on loistopaikalta pakkomerkki. 6 Rallston sen sijaan on arvoitus oltuaan viimeksi normaalia selvästi vaisumpi kuolemanpaikalta. Ori pärjäisi varmasti, jos se pystyisi esittämään samanlaisen kirin kuin tauolta paluussaan. Tuolloin nelivuotias pisteli loppua vallan hurjasti. Yllättäjät: 5 Downshifter teki kesäkuussa mainioita juoksuja, muttei viime kisoissaan pärjännyt kovissa lähdöissä. Tällä kertaa ohjastaja paranee tuntuvasti. 7 Lush Life parantaa pikku hiljaa. Ruuna lähtisi tarvittaessa kovaa matkaan, mutta tälläkin kertaa selkäjuoksu lienee lopullinen taktiikka, kun hevonen on palkinnut ne hyvin viime aikoina. 9 Can't Buy Me Love voitti Lappeessa keulasta, muttei tämän jälkeen ole yltänyt samanlaiseen suoritukseen. 3 Off Course tsemppasi Ylivieskassa kuolemanpaikalta toton tuntumaan. Tällä kertaa ohjastaja vahvistuu tuntuvasti. Pelijakauma: Suosikkikolmikko erottuu muista selvästi ja kyseisellä triolla pärjää tässä kohteessa pitkälle. Ohjastajanvahvistus ei välttämättä näy tarpeeksi Downshifterin peliosuudessa. Juoksunkulku: Tiedossa on tasainen kiihdytys, jossa Makemake tai Rocktown Inspector pääsee lopulta keulaan. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 8, 4, 6 Suuri: 8, 4, 6, 5, 7, 9, 3

Toto5-4 Suosikki: Janne Lukkari lähtee luottavaisena matkaan 3 Whogonow:n kanssa. Eikä ihme, sillä sen verran hyvä ori on viime aikoina ollut. Vieremällä keulasta voittanut ori jäi Seinäjoella johtavan taakse pitkäksi aikaa vaille kiritilaa ja lopetti viimeiset metrit terävästi. Whogonow on hyvä avaaja, joka kurkottaa alussa kohti pitävää johtopaikkaa. Haastajat: 7 Just A Flirt jatkoi Seinäjoella hyviä esityksiään kirimällä 5. ulkoa positiivisesti perille. Kunto on edelleen kiviaitaa. Myös 5 Kitzune G.G. jatkaa huippuiskussa, mistä osoituksena kolmen kurvin mittainen huippukiri Joensuussa. Keulahevoselle tamma ei hyvästä yrityksestä huolimatta voinut mitään. Viisivuotias pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla. Yllättäjät: 8 Il Funny Li on hyvä avaaja, joka pääsee kasikaistaltakin tarvittaessa asemiin. Voittonsa ruuna otti niukasti 2. sisältä. 4 Alladin Bro kilpailee tauluaan paremmassa vireessä eikä ole ravilla täysin ulkona kärkikuvioista. Nopea 1 Scarlet Collection saa hyvän juoksun ja pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan. Voitto olisi kovenevassa tehtävässä yllätys. 10 Rowhill's Killer oli hyvä Härmässä toivottomista asemista. Tällä kertaa starttiväli on pitkä samoin kuin Suomessa avaavalla 11 Four On The Floorilla, jolla taustajoukkojen mukaan ollan matkassa maltillisin odotuksin. Pelijakauma: Just A Flirt sekä Kitzune G.G. kiinnostavat suosikin kaveriksi lapulle kun taas Il Funny Li voi jäädä voittonsa ansiosta ylipelatuksi. Alladin Bro ei välttämättä kerää sitä peliosuutta mitä sen kuuluisi. Juoksunkulku: Scarlet Collection avaa parhaiten ja päästää Whogonow:n edelleen. Kitzune G.G. tai Just A Flirt jää kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 3, 7, 5, 4 Suuri: 3, 7, 5, 8, 4, 1, 10

Toto5-5 Suosikki: 3 Surprise Leaderilla kävi onni lähtörata-arvonnassa ja ruuna starttaa päätöskohteen suosikkina liikkeelle. Härmässä kuusivuotias ei säväyttänyt 2. ulkoa, mutta oli Ylivieskassa parempi 2. sisältä. Surprise Leader kohtaa muutaman kovan vastustajan, mutta ansaitsee tasaisena suorittajan suosikin viitan ylleen. Haastajat: 6 EL Dirtyman jäi Lahdessa Suur-Hollolan alkuerässä kovassa lähdössä jonkin verran kärjestä. Erittäin kyvykäs menijä on starttaillut katkonaisesti ja jälleen kisaväli on pitkähkö. 4 Herrera Boko oli Vieremällä tasainen 3. ulkoa ja taipui Seinäjoella kuolemapaikalta. Nopea avaaja saa alussa hyvät asemat ja pystyy viime kertoja parempaan. Samat sanat koskevat 5 Batman Godivaa, joka ei Seinäjoella riittänyt parempaan kaukaa takapareista. Tällä kertaa starttiväli on lyhyempi ja tehtävä sopivampi. Yllättäjät: 7 Lemon Breezer lopetti Porissa 5. ulkoa hyvin totoon eikä kunto näytä ainakaan laskemaan päin. Tasavauhtinen 1 Honorary Consul on saanut tauon jälkeen muutaman kisan alle ja pystyy pian kamppailemaan kärkipäässä. Lähtöpaikka ei ole sille etu. 8 Callela Louisilla on kykyjä nähtyä parempaan, mutta suoraan tauolta odotukset olivat maltilliset. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Surprise Leader ja Herrera Boko kilvoittelevat alussa johtopaikasta. Ensin mainittu päässee keulaan lopulta. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 3, 6 Suuri: 3, 6, 4, 5

