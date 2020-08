Ravivihje: Toto5 Oulu 10.8.2020

Suosikki: Debyyttistarttinsa johtopaikalta voittanut 4 Core oli loistava Mikkelissäkin, vaikka joutui tyytymään kakkoseen. Ori polki 2. ulkoa kirikierroksen 27-pintaan ja niillä vauhdeilla hevoselle on helppo povata rahakasta syksyä. Huomioitavaa on, että tämä on 4-vuotiaan ensimmäinen pitkä kuljetus kilpailuun, mutta mikäli se ei tuota ongelmia, on voittokantaan paluu lähellä.

Haastajat: Kahdella kakkosella aloittanut 6 Uhmapeli kokeili viimeksi Pikkupelimannissa, eikä kyyti riittänyt aivan ikäluokan parhaille, mutta ruuna osoitti, että se pystyy tällä hetkellä 30-tulokseen ja sillä ollaan tässä kärkikahinoissa.

1 Mutti-Antti voitti debyyttinsä hyvällä tyylillä johtopaikalta. Ori pystyy varmasti pudottamaan tuosta ajasta useamman sekunnin, mutta ainakin suosikki kulkee kehityksessä pykälän edellä.

Yllättäjät: Aloittelevat suomenhevoset saattavat ottaa tässä vaiheessa hurjiakin kehitysloikkia startista toiseen. 3 Meno-Wille tuli Oulussa keulapaikalta kirikierroksen alle tähtivauhtia, vaikka pari rutinoituneempaa tuli ohi. 9 Maukan Muisto on porukan rutinoituneemmasta päästä, mutta tehtävä on kahdelta pakilta aika tukala. 5 Kuumahuuma vaikuttaa lupaavalta 4-vuotiaalta, mutta ravin kanssa on vielä hieman hakemista. 8 Koivikon Leevillä on vielä aivan liikaa omia ajatuksia ja hevonen heittää välillä vaihteen pois päältä kesken kisan, mutta ennätys paranee paljon, kun keskittyminen alkaa kohdistua oikeisiin asioihin.

Pelijakauma: Core (50 %) voisi olla aamun lukemia suurempikin suosikki. Uhmapeli (8 %) ansaitsisi enemmän huomiota. Mutti-Antti (17 %) ja Meno-Wille (15 %) ovat sen sijaan jonkin verran yliarvostettuja.

Juoksunkulku: Mutti-Antti ja Meno-Wille kamppailevat alussa johtopaikasta. Core saattaa edetä matkan aikana piikkipaikalle.