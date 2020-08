Ravivihje: Toto5 Tornio 9.8.2020

Suosikki: Toto5-päätös on naisohjastajien Lady Cupia ja arvaamaton koitos, sillä monen ohjastettava ei ole ennestään tuttu kuskilleen. 5 Enjoy's Paycheck on kisan selvästi paras hevonen, mutta palaa pitkältä tauolta. Voitokas ori on lyönyt paljon tätä kovempiakin vastustajia, mutta on luonnollisesti nyt uudella kuskilla jonkinlainen arvoitus. Hevonen itsessään on ollut ennenkin tauoilta oikein hyvä.

Haastajat: 3 Re Love on vauhdikas hevonen ja tässä normaalisti keula. Tamma saisi puristaa loppua paremmin, mutta on tottunut tätä kovempaankin vastukseen.

12 Willy Fog on vaativalla paikalla, mutta pystyy tekemään omaakin juoksuaan, eikä ihan ulkona täältäkään. Rovaniemellä ruuna kiersi matkalla johtavan rinnalle ja kamppaili hienosti kakkoseksi.

Yllättäjät: 1 Espoir de Ginai sai viimeksi Willy Fogista selän eteensä kierros jäljellä, mutta ei pysynyt loppuun saakka kyydissä. Hyvä avajaa saa tästä nappijuoksun ja otteetkin saattavat terävöityä, kun pitkän tauon jälkeen on yksi startti alla. 2 Party Hard on päässyt kilpailemaan varsin katkonaisesti tänä kesänä. Viime vuonna ruuna menestyi hyvin näissä lähdöissä, mutta tänä vuonna paras vire ei ole vielä päässyt putkahtamaan esiin. 10 Wannabe Starilta löytyy selkäjuoksun jälkeen napakka kiri ja tamma osaa sellaisella yllättää koviakin. 4 Lord of Tooma on ollut varsin epävarma, mutta oli rehti Kemijärven keulavoitossaan, kun ravi maistui. 11 Samaras K.M.E on takaa vaarallinen, mikäli kärki sortuu hurjastelemaan.

Pelijakauma: Enjoy's Paycheck (34 %) voisi olla enemmänkin pelattu suosikki.

Juoksunkulku: Re Love karauttaa johtoon. Enjoy's Paycheck tulee nopeasti ja vaativana rinnalle, mutta kuskien taktisia haluja on aika hankala arvioida tässä.