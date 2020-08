Ravivihje: Toto75 Teivo 8.8.2020 – 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: 1 Rantaniemelän Savu lähtee Pimara Cupin finaaliin suosikkina. Jo seitsemättä peräkkäistä kaksarisijaansa hakeva ori hallitsi karsintaa alusta loppuun keulapaikalta, ja vaikka voitto näytti menevän tiukoille niin Santtu Raitalan ajokki olisi voinut vastatata uhkaajalleen pidempäänkin. Paalupaikalta se pääsee jälleen keulaan ja aiempaa kovemmasta vastuksesta huolimatta on paha ohitettava.

Haastajat: 11 Sorretun Voima on kohonnut elämänsä vireeseen ja ollut pariin viime starttiin todella hyvä. Forssassa se kiri nappireissun jälkeen viimeiset 400 metriä 21,2-kyytiä ehtien ykköseksi. Karsinnassa ruuna spurttasi toisesta ulkoa maalisuoralla omille teilleen. Tapio Perttusen ajokki on aina tiedetty vahvaksi ja nyt se tuntuu saaneen huomattavasti lisää nopeuttakin. 16 Mustamani on parantanut paljon päästessään juoksemaan optimibalanssillaan ilman kenkiä ja ennakkoinfon mukaan niin on tarkoitus jatkaa nytkin. Vaikka sillä 40 metriä pakkia onkin, niin ruunalla on rutiinia kovemmistakin koitoksista ja se tulee kirimään korkealle, kunhan matkalla ei ole aivan mahdottomasti liikenneruuhkia. 6 Tapsan Toivo juoksi karsinnassa Rantaniemelän Savun rinnalla haastaen tätä hyvin maaliin asti. Paljon laukkoihin pilannut ori pystyy samanlaisena kärkipäähän.

Yllättäjät: Jos voitto karkaa suosikkinelikon ulkopuolelle, niin puhutaan jättipommista. 15 Pärttyliltä on ehkä aivan paras terä puuttunut viime starteissa. Toki karsinnan kirin perusteella Jouko Tarvaisen suojatin suunta on nyt oikea. 8 Hurjaharja olisi asiallinen hevonen kyvyiltään, mutta kärsinyt käytännössä koko uransa raviongelmista. Karsinnassa se teki hyvän juoksun johtavan rinnalta ja kesti kolmanneksi, vaikka ravi murenikin jälleen loppumatkasta. 5 Lumi-Oliver aloitti niin lupaavilla esityksillä Aimo Vuorisalon treenistä, että sellaisenaan pystyisi jopa totokamppailuun, mutta viime starteissa ruuna on ollut luvattoman kesy.

Juoksunkulku: Rantaniemelän Savu lähtee vetämään joukkoa. Karsinnan tavoin Tapsan Toivo edennee rinnalle, kunhan selvittää alun ravilla.

Pelijakauma: Rantaniemelän Savun (40%) prosenteista voisi antaa osan etenkin Sorretun Voimalle (15%), joka jää pienemmän systeemin ideavarmaksi.