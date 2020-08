Ravivihje: Toto5 Turku 7.8.2020

Toto5-1 Suosikki: 6 Stardust Comery on ottanut voittonsa helposti kotiradallaan ja hakee jo viidetä peräkkäistä ykkössijaa. Toissa kerralla ori meni ennätyksensä johtopaikalta ilmavaan tyyliin kun taas viimeksi vastustaja pysyi loppuun asti lähempänä. Voitto ei silti ollut millään tavalla uhattuna. Oriilla ei toissa kerralla satsattu lähtöön, mutta hevonen pääsi silti hyvin matkaan. Se saattaa tälläkin kertaa päästä etenemään kärkipaikalle. Haastajat/yllättäjät: 1 Angry Beat lähti Forssassa 5. ulkoa kolmannen radan veturiksi toisessa kaarteessa ja kesti kirinsä upeasti. Viimeksi ruuna ryhmittäytyi kolmannelle radalle samoihin aikoihin ja runttasi väkevästi perille. Voitto tuli itse asiassa helposti ja valmentajan mukaan varaakin jäi. Hyvältä paikalta selkäjuoksu on tiedossa. 12 Bearway laukkasi viimeksi lähtöön ja toissa kerralla ruunan päälle ajettiin. Tällä kertaa lähtöpaikka on ravia kulkemisen kannalta positiivinen eikä viisivuotias ole juoksun onnistuessa vaaraton. Poisjäänti auttaa tehtävää. 9 Stormy Vice kesti viimeksi keulasta kolmanneksi ja suoritti itse asiassa ohituksen hieman ennen maalia, kun ruuna löysi uutta virtaa. Tätä ennen Forssassa kuusivuotias matkasi sisäradalla kolmantena ja ehti mainiosti kakkoseksi. Kunto on hyvä ja samanlaisilla esityksillä uran voittosaldokin ennen pitkää ottaa ensimmäisen täpän. 3 Goldiivo Hoss taipui Lahden kovatasoisessa lähdössä varhain 4. sisältä. Starttiväli on jälleen pitkä ja hevonen starttaa ainakin pienenä kysymysmerkkinä matkaan. Pelijakauma: Bearway (5%) kiinnostaa. Juoksunkulku: Stardust Comery hakee keulat haltuunsa viimeistään takasuoralla. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 6, 1, 12 Suuri: 6, 1, 12, 9, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 7 Bismarck Comery ei ole viime starteissaan tehnyt uransa parhaita juoksuja, mutta kilpailee kuitenkin sen verran asiallisessa vireessä, että hevonen starttaa suosikkina matkaan Toto5-2:ssa. Toissa kerralla ruuna juoksi keulapaikalla ja vain Frankenstein Am ehti edelle. Viimeksi sama nimi voitti, kun Bismarck Comery hakeutui 2. ulkoa loppukurvissa vapaalle ja oli maalisuoralla tasainen. Tällä kertaa ruuna päässee keulaan hallitsemaan lähdön tapahtumia ja erottuu selvähköksi ykkösmerkiksi. Haastajat: 6 Wall Street Comery alisuoritti Teivossa, mutta palasi Porissa hyvien suoritusten äärelle kirien 4. sisältä terävästi viime metrit. Oikeana päivänä ruuna pystyy lopettamaan riuskasti. 10 Let's Take A Selfie oli Forssassa asiallinen ensimmäisessä kisassaan Suomessa eikä viimeksi saanut sisältä ajoissa vapaata. Pari hyvää kisaa alla taktiikka lienee tällä kertaa aktiivisempi. Yllättäjät: 9 Arctic Island kilpailee asiallisessa vireessä ja pystyy tälläkin kertaa sijoittumaan kärjen taakse. Kaiken mennessä nappiin tamma omaa yllätyssauman. 8 Silvester on viime sijoituksiaan parempi ja saattaa startti alla mennä selvästikin eteenpäin. 2 All Ready Match pystyy asiallisella juoksulla lopettamaan hyvin, ja ensisijaisesti sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä saavutus. Nopea 4 Lindalike ja tasaisesti mennyt 1 Leemark's Casimir kuuluvat mukaan lähinnä revityksiin suurimmissa lapuissa. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Bismarck Comery hakee johtopaikan nimiinsä ja Wall Street Comery juossee tämän takana. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 7, 6, 10 Suuri: 7, 6, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 8 Merran Jyske voitti Turussa sopivan selkäjuoksun päätteeksi ja tsemppasi toissa kerralla johtavan rinnalta hyvin perille. Viimeksi ruuna oli tekemässä vahvaa kiriä kolmannella radalla ennen laukkaa maalisuoralla. Merran Jyske kilpailee mainiossa vireessä ja osallistuu kasikaistaltakin voittomatsiin. Tehtävä on aiempaa sopivampi. Haastajat: 2 Kikan Velperi on startannu tällä kaudella viidesti ja mennyt pikku hiljaa eteenpäin. Viimeksi ori runttasi 4. sisältä kovassa lähdössä mukavasti perille ja meni kelpo tuloksen. Se on ollut paras päästessään kilpailemaan kengittä. 6 Muiston Prinssi kiri toissa kerralla viime metrit hyvin selkäjuoksulla haastavista asemista ja viimeksi ori tsemppasi toiselta ilman vetoapua positiivisesti maaliin asti. Muiston Prinssi on nopea menijä, jolle mailin matka on plussaa. 4 Rokkoff lopetti Turussa terävästi sisäratajuoksulla. Ylisarjassakin oriilla voi olla sanansa sanottavanaan, mikäli juoksu onnistuu yhtä hyvin. 7 Huvin Viku avasi Porissa keulaan ja juoksi lopulta 3. sisällä, mistä ori lopetti positiivisesti. Viimeksi hevonen laukkasi lähtöön ja sai tauluun harvinaisen 16. sijan, kun ketään ei lähdössä hylätty. Lähtöpaikka on tällä kertaa turhan ulkona. Pelijakauma: Merran Jyske (37%) voisi olla selvempikin suosikki. Juoksunkulku: Muiston Prinssi katsoo keulat ja saa Merran Jysken rinnalleen. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 8, 2, 6 Suuri: 8, 2, 6, 4, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: Maamme valovoimaisimpiin ravuritähtiin kuuluva 2 Mascate Match kohtaa Kasvattajakruunun 4-vuotiaiden tammojen alkuerässä niin sopivan tehtävän, että hevonen on yksi kaikkien aikojen todennäköisimmistä voittajista ravilähdössä. Tamma on ainakin kolme päätä pidempi kuin muut, avaa kovaa ja pääsee johtopaikalle mistä sen tappiota ei ilman suurta epäonnea tapahdu. Mikkelissä jopa 10-ajan alitusta havitellut huippulahjakkuus on itseoikeutetusti Toto5-varma lähtöönsä. Haastajat/yllättäjät: 7 She Rains teki viimeksi asiallisen kirin 3. ulkoa ja ehti kakkoseksi lähdössä, missä 9 Galway Girl jäi pussiin. Myöskään 10 Arctic Emma ei lopussa löytänyt 2. sisältä vapaata. Tällä kertaa lähtöpaikka on nopealle lähtijälle huono. Riihimäellä keulasta voittanut 6 Adanna ja Teivossa 2. ulkoa tasaisesti kirinyt 8 Skyfall Sofie tulevat seuraavina. Pelijakauma: Mascate Match (95%) on jokaisen peliprosenttinsa veroinen suosikki. Juoksunkulku: Mascate Match astuu johtoon ja saa tehdä oman juoksunsa. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: 2 Marschall Match kiersi Seinäjoella etusuoralla johtavan rinnalle ja tsemppasi kakkoseksi. Kunto oli hyvä ja jopa nousussa ennen Vieremää, missä ruuna joutui tekemään työt kolmannella radalla rajusti kiihtyneessä tempossa viimeisellä kierroksella. Loppukurvissa Marschall Match laukkasi ja menetti pelin. Tällä kertaa lähtöpaikka on mitä parhain, mutta nelivuotiaalla ei todennäköisesti tälläkään keltaa satsata lähtöön, kun alkulaukkoja on tullut paljon. Haastajat: 3 Racing Boy kilpailee tauluaan paremmassa vireessä. Mikkelissä ruuna otti 2. ulkoa maksimit kovatasoisessa Mascate Matchin voittamassa lähdössä ja viimeksi ruuna tuli 4. ulkoa sen minkä jaloistaan pääsi reippaassa lopetuksessa. Ohjastaja joutui hieman korjaamaan ajokkiaan vastustajan laukattua eikä Racing Boy tämän jälkeen ottanut kunnon pykälää silmään. Treeneissä on valmentajan mukaan menty aikaisempaa terävämmin ja tällä kertaa tehtävä on aiempaa sopivampi. 7 Battle Jack taipui Vieremällä keulahevosen rinnalta eikä hevonen ollut valmentajan mukaan oma itsensä. Battle Jack oli koko kilpailupäivän ajan flegmaattinen. Harjoitusten perusteella se on tällä kertaa parempi. Ruuna teki mainion viime kauden ja voitteli lähtöjä kuolemanpaikalta, minne ohjastaja tällä kertaa tähdännee. 1 Exit Fastback oli Seinäjoella pettymys. Teivossa ori ei saanut 2. sisältä täyttä mahdollisuutta ja viimeksi hevonen oli tasainen 2. ulkoa. Rahkeita olisi selvästi parempaan. Nelivuotias pääsee auton takaa terävästi liikkeelle. Yllättäjät: 6 Astrum on tykitellyt taulun kuntoon tätä helpommissa lähdöissä. Tällä kertaa lähtöpaikka taitaa voiton suhteen olla turhan ulkona, kun keulaan ei todennäköisesti ole asiaa. 5 River King on tehnyt tasaisen hyvää jälkeä ja pystyy onnistuneella reissulla menestymään jälleen erittäin tasaisessa lähdössä. 8 Bello Ragazzo on parantanut tälle kaudelle otteitaan. Rahkeissa on varaa vieläkin selvästi parempaan, ja voi olla että vielä tässä vaiheessa suosikit ovat liian kovia lyötäväksi. 9 Combatant Motion ja 10 Sahara Peyote joutuvat nopeina avaajina starttaamaan takarivistä liikkeelle. Voitto näistä asemista olisi pieni yllätys, kun kumpikaan ei ole tunnettu kiertelyistään. Pelijakauma: Marschall Match (17%) on alipelattu ja potentiaalinen Toto5-apuvarma Mascate Matchille. Juoksunkulku: Exit Fastback avaa johtoon ja saa Battle Jackin rinnalleen. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 2, 3, 7 Suuri: 2, 3, 7, 1, 6, 5, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 6, 1, 12

Toto5-2: 7, 6, 10

Toto5-3: 8, 2, 6

Toto5-4: 2

Toto5-5: 2, 3, 7

Hinta: 8,10 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-07&track=Tk&race=4&pool=toto5&selections=[6,1,12],[7,6,10],[8,2,6],[2],[2,3,7]&stake=0,1&price=8,1



Suuri

Toto5-1: 6, 1, 12, 9, 3

Toto5-2: 7, 6, 10

Toto5-3: 8, 2, 6, 4, 7

Toto5-4: 2

Toto5-5: 2, 3, 7, 1, 6, 5, 8

Hinta: 52,50 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-08-07&track=Tk&race=4&pool=toto5&selections=[6,1,12,9,3],[7,6,10],[8,2,6,4,7],[2],[2,3,7,1,6,5,8]&stake=0,1&price=52,5

PieniToto5-1: 6, 1, 12Toto5-2: 7, 6, 10Toto5-3: 8, 2, 6Toto5-4: 2Toto5-5: 2, 3, 7Hinta: 8,10 €Tästä kupongille:SuuriToto5-1: 6, 1, 12, 9, 3Toto5-2: 7, 6, 10Toto5-3: 8, 2, 6, 4, 7Toto5-4: 2Toto5-5: 2, 3, 7, 1, 6, 5, 8Hinta: 52,50 €Tästä kupongille: