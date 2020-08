Ravivihje: Toto5 Jokimaa 6.8.2020

Suosikki: 7 One Direction on illan Toto5-pelin luotetuin hevonen, joka on tavallaan hassu asia, kun viimeiset sijoitukset ovat 6 ja 9. Hevonen palaa nyt kuitenkin omaan sarjaan käytyään ensin läpi Suur-Hollola -karusellin ja jatkettuaan siitä Porin Kultaloimeen. Suur-Hollola -finaalissa jäi jossiteltavaa 4. sisältä ja Porissakin juoksu meni ihan mahdottomaksi taktisesti ajetussa kisassa 4. ulkoa. Lähtöpaikka on hieman ulkona, mutta nopean avaajan luulisi saavan tässä kunnioitustakin ja voittokantaan paluu on hyvin lähellä.

Haastajat: 10 Flexible Journey menestyi 4-vuotiaana ikäluokkatasollakin, mutta tämä kausi eteni pitkään nahkeaan tyyliin. Nyt ruuna on kirinyt kaksi kertaa tosi lujaa ja vaikuttaisi löytäneen kuntonsa.

6 Cool On Photos pilasi Riihimäellä valmentajansa ajamana pahaan lähtölaukkaan, mutta osoitti sitä ennen vahvaa nousuvirettä. Ruuna onnistuu pian jossain, mutta tässä suosikki on lähtökohtaisesti liian kova vastustaja.

3 Racehill Victory oli viimeksi Vermossa 6. ulkoa mahdottoman tehtävän edessä, mutta kiri asiallisesti loppua, vaikka taustalle jäikin. Nyt ruuna pääsee lähemmäksi kärkeä ja voisi palata totokantaan.

Yllättäjät: 11 Northern Trick nousi Riihimäellä 3. sisältä toiselle ilman vetoapua viimeisellä takasuoralla ja puski varmaan voittoon. Tässä vastus on merkittävästi kovempaa ja juoksukaan tuskin onnistuu yhtä hyvin. 2 The Best Spruce ja 1 Sun Capitano palasivat Mikkeliin todella pitkiltä tauoilta. Kaksikon suorituksissa oli positiivisiakin elementtejä ja hyvät lähtöpaikat suosivat nopeita avaajia tässä. 5 Fontaine Brodde oli Turussa pitkältä tauolta odotetun ja selkeän tukkoinen. Ruunalla on kapasiteettia näihin lähtöihin, mutta valmentaja epäilee, että hevonen vaatii startteja, kun se on harmittavasti tullut läpi kesä- ja heinäkuun säännöllisesti karsituksi.

Pelijakauma: Flexible Journey (12 %) ja Cool On Photos (4 %) voisivat olla jonkin verran enemmän pelattuja, muttei One Directionkaan (55 %) aika oikein pelattuna suosikkina ole huono varmavalinta.

Juoksunkulku: Sun Capitano ja The Best Spruce avaavat tosi kovaa. One Direction tulee hakemaan johtopaikan kaksikon selvitettyä välinsä.