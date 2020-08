Ravivihje: Toto65 Vermo 5.8.2020 – 65000 euron jackpot

Suosikki: 4-vuotiaana pelkkiä voittoja ravannut 1 Comway Cotter on Toto65-pelin luotetuin hevonen ja sitä faktaa vastaan ei olekaan helppo löytää vastaväitettä. Ruuna on ravannut kaksi kertaa peräkkäin johtavan rinnalta 14-tulokset ja se on todella kova tekijä voittosummaansa nähden. Hevonen palaa tähän lyhyeltä huoltotauolta, mutta valmentaja on luottavainen, että hevonen jatkaa siitä mihin jäi. Kyseessä on uran ensimmäinen pitkä matka, mutta suosikki vaikuttaa hevoselta, jolle matkan piteneminen on pelkästään positiivinen asia.

Haastajat: 13 Hidalgo Boko on menestynyt hienosti näillä pidemmillä matkoilla ja Turun sairastauolta paluu oli positiivinen suoritus hieman sopimattomammalla matkalla, vaikka hevonen jäikin Kiss of Judasin varjoon. Sen hevosen varjoon tulee loppukauden aikana jäämään vielä moni muukin. Takamatkan takarivistä riittää mutkia matkalle, mutta ruuna jaksaa tehdä töitä ja on ensimmäisenä haaskalla, jos suosikille käy jotain poikkeuksellista.

6 Stonecapes Respect antoi Kaustisella hyvän pitkän matkan näytön, vaikka juoksukin meni toki ihan nappiin. Tärkein asia oli kuitenkin, että vauhdikas hevonen tuntuu myös jaksavan. Hevoselta löytyy sopivalla selkäjuoksulla terävä kiri, mutta vahva suosikki ei taida päästää tätä kisaa kirikilpailuksi.

Yllättäjät: 14 Paddock's Star voisi olla hyvä yllätyshaku kaksariin suosikin kanssa. Vahvalla hevosella on riittänyt viime aikoina epäonnea juoksunkulkujen kanssa ja hevonen on yllätellyt tällä tasolla ennenkin. 9 Sahara Maldonado seurailee kovissakin porukoissa, mutta tyytyy usein seurailemaan oli porukka mikä hyvänsä. 15 MAS Bella nappasi edellisessä pitkän matkan kisassaan yllätyskakkosen 3. sisältä, mutta juoksu menee nyt auttamatta vaikeammaksi. 12 Zeki Fontilla peruuteltiin Suomen debyytissä Toto75-tasolla sisäradalle viimeiseksi, josta hevonen tuli kovassa lopetuksessa ihan hyvällä tyylillä, vaikkei kyennyt juuri ohittelemaan.



Pelijakauma: Comway Cotter (75 %) on aika lailla oikein pelattu suursuosikki.

Juoksunkulku: Comway Cotter ei välttämättä saa pidettyä alussa johtopaikkaa, mutta hakee sen nopeasti itselleen. Vahvalla hevosella ajettaneen tasaisen kiihtyvällä temmolla reipasta, eikä kisasta ole luvassa ihan kävelykilpailua, vaikka suosikki sitä johtaakin.