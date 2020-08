Ravivihje: Toto5 Pori 4.8.2020

Suosikki: 10 Minecraftin voittoputki katkesi Vermossa suosikkina, mutta ruuna oli edelleen oikein hyvä kierrettyään etusuoralla parijonosta toiselle ilman vetoapua. Takarivi on mailille miinus, mutta nopean avaajan takaa suosikin pitäisi päästä ihan hyväksyttäviin asemiin.

Haastajat: 2 Flirting otti Porin voittonsa kengittä vakuuttavasti johtavan rinnalta ja olisi vastaavana kova haastaja suosikillekin. Balanssi on harmittavasti vielä auki, mutta toisaalta tamma oli Härmässä kengät jalassakin hyvä jäätyään sisäratajuoksun jälkeen aivan pussiin, joten ehkä se balanssi ei ole elämän ja kuoleman kysymys. Sisäradalta sen sijaan on olemassa jälleen ihan merkittävä pussitusriski.

4 Dugarry Zet oli Vermossa kiihdytyksestä alkaen nahkea ja iso pettymys. Valmentajan mukaan hevonen pystyy paljon parempaan ja siltä pitäisi olla luvassakin parempaa nyt kun ruuna on saanut palautella Ruotsista Suomeen matkustamisen rasitukset rauhassa pois jaloista.

Yllättäjät: 7 Our Lexa oli kesäkuussa mainio suoraan tauolta ja esiintyi hienolla tasolla koko kuukauden. Viimeisessä tuli laukka epäonnistuneen balanssivalinnan myötä ja sen jälkeen hevonen on sairastanut, joten vire on pieni kysymysmerkki nyt. 5 Robert Maguire on todella nopea avaaja ja takuulla ensimmäinen keulanimi. Maililla saatetaan koittaa siitäkin, mutta loppuun kaivattaisiin lisää taisteluintoa. Teivossa ruuna sinnitteli 2. sisältä vakuuttamatta kakkoseksi ja viimeksi voltista lähtölaukka pilasi pelin. Maili suosii ehdottomasti. 11 Stoneisle Passion ei viihtynyt viimeksi raskaalla radalla, mutta oli sitä ennen kahdesti pirteä kakkonen maililla. Tosin tamma hävisi kummassakin selityksittä tämän kisan avainhevosille. Ensin Porissa Flirtingille ja sitten Vermossa Minecraftille. 8 Here Comes The Sun juoksi Teivossa keulassa, johtavan takana ja taas keulassa ja kamppaili voitosta mukavasti kalkkiviivoille saakka. Ruunan hankala paikka paransi merkittävästi kolmen poisjäännin myötä.

Pelijakauma: Minecraft (41 %) voisi olla hieman suurempikin suosikki. Flirting (34 %) on liikaa luotettu. Our Lexa (3 %) on ehdottoman kiinnostava haku, mikäli haluaa varmistaa suosikkia.

Juoksunkulku: Robert Maguire pommittaa johtoon ja maililla saatetaan koittaakin siitä.