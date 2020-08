Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 3.8.2020

Suosikki: 3 Enigma Sisu on ollut viime starteissaan tasainen vailla suurempaa loistokkuutta, mutta tällä kertaa asetelmat suosivat tammaa. Kuusivuotias pääsee hyvin matkaan ja uskomme sen valtaavan johtopaikan, mistä voitto on otettavissa, mikäli hevonen jaksaa puristaa loppuun asti. Hyvä mahdollisuus siihen ainakin avautuu, kun pahimmat kilpakumppanit on arvottu heikommille lähtöradoille.

Haastajat: 2 Quite A Star lopetti Sodankylässä 4. ulkoa totoon ja oli viimeksi asiallinen jouduttuaan juoksemaan paljon johtavan rinnalla. Lopulta ruuna oli 2. ulkoa positiivinen. Lähtöpaikka on tällä kertaa mitä parhain. 7 Frazier Boko oli tauolta tasainen, mutta paransi toiseen kisaansa ja kiri 3. sisältä mainiosti kakkoseksi. Juoksun onnistuessa se pystyy heittämään haasteen. 12 Livi Magic on tähän lähtöön hyvä hevonen. Valmentaja odotti siltä vuoden paussista huolimatta heti hyvää suoritusta. 5 Ypäjä Lamborghini otti Sodankylässä varman voiton 2. ulkoa. Oulussa ruuna ei riittänyt 4. ulkoa kuudetta sijaa parempaan. Lähtöpaikka on hyvä, mutta tasainen avaaja ei tule silti kamppailemaan keulapaikasta ja lisäksi ainakin puoli kierrosta pitempi matka sopisi sille paremmin. 11 Attaboy ei Rovaniemellä riittänyt 5. ulkoa kärkeen. Viimeksi ruuna oli parempi eikä saanut täyttä mahdollisuutta matkattuaan 5. sisällä. 4 Wannabe Star lopetti Torniossa juosten 5. ulkoa ja kilpailee tulosriviään paremmassa iskussa. Ailahteleva 10 Miss Senorita ja Oulussa rajun ensimmäisen kierroksen jälkeen taipunut 9 World Class Lindy tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Quite A Star (8%) ja Frazier Boko (7%) ovat alipelattuja kun taas Ypäjä Lamborghiniin (20%) on luotettu liikaa.

Juoksunkulku: Enigma Sisu avaa johtoon ja saa rauhoittaa tempoa. Frazier Boko kiertää rinnalle.