Ravivihje: GS75 Vaggeryd 2.8.2020 – 616 209 euroa ekstraa

Toto75-1 3 Alex H.P. on avauskohteen perusmerkki. Rick Ebbingen ajokki on nakutellut Ruotsissa perusvarmaa työtä, vaikka aivan loistokkaimmat esitykset ovat vielä puuttuneet. Viimeksi hevonen sai onnistuneen juoksun johtavan takana ja punnersi 10-lopetuksessa hyvin kolmanneksi. Åmalissa se teki sitkeän kirin kolmatta ilman selkää ja rutisti tasaisessa väännössä totosijalle. Volttilähtö tuo nyt pienen kysymysmerkin matkaan, mutta ravilla sillä on hyvät saumat näin sopivassa porukassa. 2 Silent Honor on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa ja ammattikuskilla se olisi ollut ykkösmerkki lähtöön. Viimeksi Axevallassa ruuna punnersi mainiosti toiselta ilman selkää. Sitä edeltäneessä se piti keulasta niukasti ykköseksi. Nyt edessä on pitkästä aikaa volttilähtö ja rattaille hyppää uran ensimmäisen starttinsa ajava Henrik Blomberg, mikä tekee ruunasta nyt arvoituksellisen pelikohteen. 1 Kingup tekee mielenkiintoisen debyytin Robert Berghin valmennuksesta. Ruuna on äärimmäisen laukkaherkkä tapaus, mutta napsinut jatkuvasti kärkipään sijoituksia aina kun ravi on stemmannut koko matkan. Huhtikuun alussa Rommessa se punnersi väkevästi kakkoseksi johtavan rinnalta. 9 Ufo Del Rio kilpailee huomattavasti tauluaan paremmassa iskussa ja ruuna juoksee nyt pienen tauon jälkeen taas ilman kaikkia kenkiä. Mantorpissa se oli pitkään vailla kiritiloja ja punnersi maalisuoralla väylien auettua hyvin kärkiparin tuntumaan. Arvikassa kolmossija oli maksimitulos kovan kärkiparin takana. Ruuna on nopea voltista ja askelten natsatessa hyvin lankulle se ampaisee heti paaluhevosten tuntumaan. 10 J.A.Connie Bell sai viimeksi nappireissun johtavan takana ja punnersi asiallisesti kakkoseksi reilusti voittajan takana. Nopea avaaja saa juoksuradalta hyvän paikan, eikä ole aliarvioitavissa. 6 Willmer Gel nauttii pitkästä matkasta, mutta epävarmuus vaivaa. Kalmarissa Johan Untersteinerin ajokki laukkasi maalisuoran alkuun oltuaan vielä voimissaan toisessa ulkona. 11 Olga Utca on parhaimmillaan riittävä hevonen tähän lähtöön, mutta vaikealta paikalta tarvitsee paljon tuuria. Viimeksi tehtävä oli mailin takamatkalta mahdoton, mutta hevonen piti loppuun asti hyvin vauhtinsa. Juoksunkulku: Kingup pääsee voltista hyvin matkaan, jos lähtee ravia. Robert Berghin keulataktiikka ei yllättäisi. Alex H.P.:n lähtönopeus on kysymysmerkki. Takamatkan Ufo Del Rio ja J.A.Connie Bell pystyvät teräviin avauksiin kiihdytyksen onnistuessa. Matkavauhti lienee paikkojen haun jälkeen melko maltillista. Pelijakauma: Maukkaimmat merkit löytyvät yllättäjäosastolta. Ufo Del Rio (3%), Kingup (7%) ja Olga Utca (3%) kiinnostavat. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 2, 1, 9 Suuri: 3, 2, 1, 9, 10, 6, 11

Toto75-2 Montélähdön suosikiksi kohoaa nappipaikalle arvottu 1 Upside Down Cake. Ruuna on pärjännyt hyvin raviratsastuksessa ja ohjissa jatkaa lajin ehdottomaan huippuun kuuluva Sofia Adolfsson. Toissa kerralla Mantorpissa se oli huippuhyvä vain montéssa väkevästi aloittaneelle Quite A Qualitylle häviten muiden jäädessä selvästi. Ruuna pystyy edelleen parantamaan saatuaan startteja tauon jälkeen ja menestyy yhtään onnistuneella juoksulla. 4 Au Revoire Font avasi Ruotsin uransa kärrylähdöissä ihan lupaavasti ja kokeilee nyt siipiään montén puolella. Tamman suoritustasoa on tässä lajissa vaikea arvioida, mutta se voi olla heti huippuhyväkin ja kannattaa maksaa systeemeihin mukaan. 8 Davici tulee Sofia Aronssonin laatutallista ja nostetaan aikaisin mukaan systeemeihin. Viimeksi ruuna saavutti loppukaarteessa jo karussa olleen keulahevosen ja purjehti maalisuoralla ylivoimavoittoon. 2 Pontziopilata Face sai viimeksi keulassa painetta kierros jäljellä ja tsemppasi se huomioiden kovemmassa lähdössä hyvin neljänneksi. Ruuna pystyy auton irrotessa terävään avaukseen. 5 Sarracenia P.R. ailahtelee, mutta parhaimmillaan tamma pystyy montéssa koviin suorituksiin. Toissa kerralla se pakeni hienolla kirillä ylivoimavoittoon Iina Ahon ajamana. Viimeksi kirissä ei ollut samanlaista potkua. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Pontziopilata Face ja Mint Sånna kiihtyvät hyvin, Au Revoire Fontin lähtönopeus on kysymysmerkki. Pelijakauma: Sarracenia P.R. (19%) ei voita kovin usein ja on siihen nähden ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1, 4, 8, 2 Suuri: 1, 4, 8, 2

Toto75-3 Kolmannessa kohteessa lyhyt juoksumatka suosii erityisesti 8 Sobel Jasminea ja tamma lataa ulkoradaltakin heti kohti kärkipaikkaa. Peter Untersteinerin valmennettava ei ole viimeisissään ollut ihan terävimmillään loppumetreillä, mutta vastuskin on ollut tasokkaampaa kuin tässä tehtävässä. Axevallassa se seuraili asiallisesti perille johtavan takaa. Tamma on ottanut uransa kaikki voitot keulasta, joten taktiikkaa ei tarvinne tässäkään arvailla. 3 Apple Rose varustetaan ennakkotietojen mukaan jenkkikärryillä ensimmäistä kertaa urallaan ja nopealla avaajalla lyödään alussa kaikki peliin keulapaikan puolustamiseen. Kalmarissa tamma teki rehdin kirin kolmannesta ulkoa, vaikka joutui lopussa antautumaan kanuunakuntoiselle Ritz Guinnessille. Tuohon starttiin se palasi kahden kuukauden tauolta ja parantanee tähän edelleen. 10 Call Me Brodda on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi tapaus ja valmis yllättämään suosikit ylivauhtisella juoksulla. Viimeksi Halmstadissa se jäi kaikki tallella johtavan taakse pussiin. Kalmarissa tehtävä oli toivoton joukon hänniltä, mutta hevonen tuli hyvällä potkulla maaliin asti. 7 Key Mom kerää paljon peliä, mutta harvoin voittava tamma ei ole ulkoradan paikalta nyt kovinkaan kiinnostava merkki. Halmstadissa se kiri todella vihaisesti porukan hänniltä kärkeen ja oli huippuhyvä. Huonolta lähtöpaikalta juoksusta tulee vaikea ja tamma pudotetaan paljon pelattuna ulos systeemeistä. 6 Dallas As on pystyy hyvällä selkäjuoksulla terävään kiriin. Viimeksi Jorma Kontio yritti sillä keulataktiikalla, jolla hevonen antoi hieman lopussa periksi. Örebrossa se hävisi kolmannesta sisältä vain kahdelle oikein hyvälle vastustajalle ja noteerasi itsekin kovan tuloksen. Tuurien käydessä se voisi löytää juoksuasemat sisäradan jonosta läheltä kärkeä. Juoksunkulku: Apple Rose ja Dallas As kiihtyvät hyvin, mutta Sobel Jasmine saattaa olla ulkoakin koko porukan nopein. Matkavauhti pysyy tasaisen reippaana läpi matkan. Pelijakauma: Apple Rose (37%) on turhan paljon pelattu. Call Me Brodda (7%) on maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 8, 3, 10 Suuri: 8, 3, 10

Toto75-4 Neljännen kohteen perusmerkki on kyvykäs 2 Miriam Håleryd, vaikka onnistumiset ovat viime aikoina karttaneetkin. Viimeksi Halmstadissa tamman esitys jäi nahkeaksi. Peter Untersteinerin suojatti sai onnistuneen reissun toisessa ulkona, mutta puutui maalisuoralla kauas kärkitaistosta. Mantorpissa se paiskasi viimeisen takasuoran pätkällä hänniltä keulaan, mutta laukkasi todennäköisen voittonsa loppukaarteessa. Valmentajan mukaan hevosen pitäisi olla nyt viime kertaista parempi ja ehjällä juoksulla se on näissä sarjoissa vaikeasti pysätettävissä. 5 Jessy Schermer paranteli viimeksi kolmannesta ulkoa asiallisesti kolmanneksi. Kalmarin lounasravilähdössä se ehti loppukaarteessa sulkemaan kiritilat sisäradan Matilda Cashilta ja piti lopussa niukasti ykköseksi. Rick Ebbingen ajokki kehittynee jatkuvasti starttien myötä ja kuuluu pelihevosiin tässäkin. 11 Omega Superstar on löytänyt uuden vaihteen menoonsa Robert Berghin valmennuksesta. Viimeksi tamma löi johtavan rinnalta keulahevosen maalisuoran alussa, mutta tuli juuri ennen maalia ohitetuksi. Paikka on nyt paha, mutta Robert Bergh harvemmin epäröi ajaa aktiivisesti huippukuntoisilla hevosillaan. 1 Isan oli viimeksi epäonninen jäätyään tasokkaassa lähdössä voimissaan pussiin johtavan kantaan. Vaggerydissä se näytti keulassa pitkään voittajalle, mutta takaa tilat löytänyt hevonen ehti juuri linjalla edelle. Axevallassa se haparoi alkuun ykköseltä kiihdyttäessään, mutta ravilla tammalla on keulajuoksun avaimet käsissään ja siitä se olisi kova pala lyötäväksi suosikeillekin. Yllättäjänä mukaan 9 Acredula R.L., joka pakeni Vaggerydissä sen näköisellä tyylillä vastustajiltaan karkuun, että tamma pystyy menestymään vastuksen koventuessakin. Suosikkien takaa juoksu onnistunee suurella todennäköisyydellä ja alle kaksi prosenttia on turhan pieni peliosuus Carlos Söderströmin suojatille. Juoksunkulku: Isan pystyy puolustamaan alussa keulapaikan. Omega Superstar kiertää vauhdin rauhoittuessa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Jessy Schermer (41%) on turhan suuri suosikki. Miriam Håleryd (21%) on kakkossuosikkina alipelattu. Acredula R.L. (2%) on yllättäjäosaston maistuvin. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 5, 11, 1, 9

Toto75-5 5 O'Man Flax on ollut koko uransa lahjakkaan hevosen maineessa, mutta vaivojen takia ruunan voittosumma on kykyihin nähden vielä aika vaatimaton. Ulf Stenströmerin suojatti on palannut mainiossa vireessä takaisin kilparadoille. Viimeksi se avasi heti startista keulaan ja piti asemansa hyvätasoisessa porukassa loppuun asti. Toissa kerralla se heitti hyvän haasteen keulassa juosseelle Civilonille, mutta ei päässyt edelle ja joutui lopussa hieman taipumaan. Vire lienee edelleen noususuuntainen ja räväkkä avaaja pyrkii jälleen alussa kohti keulapaikkaa. Suosikin keulatoiveet voi kuitenkin romuttaa 2 Walther På G, joka on sekin tähän lähtöön oikein kova hevonen. Färjestadissa André Eklundhin suojatti kellotti kovan lyhyen matkan volttituloksen johtavan rinnalta. Vaggerydissä se tuli keulasta ohitetuksi aivan maalilinjalla. Ruunalla on viime talvelta plakkarissa yksi 75-voittokin, joten luokka riittää takuulla näihin karkeloihin. 1 Bastian suorittaa jatkuvasti tasaisen laadukkalla tasolla. Axevallassa Hanna Lähdekorven suojatti punnersi pitkän kirin kolmannella radalla rehdisti perille asti. Ruuna avaa asiallisesti, mutta ei ehdi alussa suosikkikaksikon matkaan. 9 Mellby Empire on sitkistynyt tänä vuonna hurjasti ja voisi ylivauhtisessa juoksussa nousta haastamaan suosikkejakin. Viimeksi se punnersi johtavan rinnalta mainiosti kakkoseksi. 6 Ikaros Di Quattro ei ole lainkaan niin nolo hevonen, kuin taulusta voisi ymmärtää. Hans Crebasin suojatti kilpaili alkuvuodesta kovassa iskussa voittaen yhden lauantailähdönkin ja sijoittuen 75-sarjassa kakkoseksi vain King Of Everythingille häviten. Viime starteissa terävin vire on ollut hieman hakusessa, mutta kyvyt riittävät tässä lähdössä pitkälle. 8 Mahjong aloitti väkevällä esityksellä Robert Berghin valmennuksesta kierrellen parijonosta kakkoseksi vain keulassa juosseelle Real Caviarille häviten. Paikka on nyt voittoa ajatelleen murheellinen. Juoksunkulku: Walther På G. pyrkii torjumaan alussa O'Man Flaxin. Ensimetrit mennään lujaa, mutta vauhti rauhoittuu kiihdytyksen jälkeen. Pelijakauma: Ikaros Di Quattron (1%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5, 2 Suuri: 5, 2

Toto75-6 Kuudennessa kohteessa 2 Frankin Face luotetaan vihjesysteemien tukipilariksi. Ruuna on tehnyt viime ajat hyvää työtä hurjatasoissa 75-lähdöissä, vaikka ei ole päässytkään operoimaan suosikkipaikallaan keulassa. Toukokuun lopussa Solvallassa se seuraili pronssidivisioonan finaalissa kolmanneksi vain Seismic Wavelle ja Giant Shadowlle häviten. Lars I Nilssonin suojatti on ottanut uransa kahdeksasta voitosta seitsemän keulapaikalta ja tässä sillä on hyvät mahdollisuudet napata yksi lisää. 1 Vikens Fingerprint on kolkutellut tänä vuonna jo avoimien tammalähtöjenkin portteja. Axevallassa tamma ei ollut tuoreimmillaan sisäratajuoksun jälkeen ja taipui maalisuoralla. Solvallassa se yritti keulasta kovassa lähdössä ja joutui taipumaan jo hyvissä ajoin. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan hevonen ei ole juuri nyt aivan makeimmillaan ja alustava peliosuus on siihen nähden turhan korkea. 7 Hierro Boko on asiallinen kilpahevonen ja hakee uutta virtaa Hanna Lähdekorven treenistä. Halmstadissa se punnersi tauko huomioiden ihan asiallisesti neljänneksi, mutta lähtökin oli tasoltaan melko köykäinen. Nyt siltä riisutaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois ja viime vuonna 75-tasollakin väläytellyt pärjännyt ruuna kamppailee tiukasti totosijoista. 9 Cantona Mearas pystyy vihaisiin loppuvetoihin tarkkojen selkäreissujen jälkeen, joten siinä mielessä lähtöpaikka on nyt mitä otollisin. Vaggerydissä se sai säästeliään juoksun sisäradalla ja punnersi lopussa kärkiparin tuntumaan. Juoksunkulku: Vikens Fingerprint on nopea, mutta päästänee suosiolla Franklin Facen vetotöihin. Suosikki saa tehdä keulassa oman juoksunsa. Pelijakauma: Vikens Fingerprint (22%) on vähän ylipelattu. Hierro Boko (4%) on alipelattu merkki yllättäjien etsijöille. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-7 Päätöskohteessa 1 Lucky Truc pyrkii paalupaikalta muilta pakoon. Åbyn voitossaan Johan Untersteinerin ajokki piti ykkösradalta keulapaikan hallussaan ja piti lopussa ihan pintakaasulla ykköseksi, vaikka marginaali ei suureksi venynytkään. Toissa kerralla Halmstadissa vastassa oli kolmevuotiaiden eliittiä Elegant Iman ja Hacker Amin johdolla. Ruunalla ajettiin vaikealta radalta passiivisesti, mutta hevonen lopetti maalisuoraa vauhdikkaasti tilojen avauduttua. Peliosuus tuntuu nyt kuitenkin aika korkealta rutinoituneempia vastustajia vastaan 15 Hakon Von Haithabun kyvyt riittäisivät kevyesti tähän lähtöön, mutta ruunalla tuntuu olevan ihan terävin vaihde hieman hakusessa tällä hetkellä. Åbyssa se punnersi 700 metrin kirin vahvasti maaliin, eikä hävinnyt kolmossijaakaan paljoa. Angelica Jonssonin suojatilla on todella kova luokka tähän porukkaan ja onnistuneella juoksulla sillä on alustavaa peliosuuttaan paremmat saumat palata takaisin voittokantaan. 3 Vikens Brummer lopetti viimeksi hyvin neljännestä ulkoa ja kohosi ylivoimaisen Galileo Amin takana yllätyshopealle. Nelivuotias ruuna ei ole tunnettu erityisenä voittokoneena ja alustava peliosuus tuntuu siihen nähden turhan korkealta. 7 Tinten on vaihtanut Mattias Djuselta Hanna Lähdekorven valmennukseen ja ruuna on paljon sekavaa tauluaan kyvykkäämpi menijä. Viimeksi Solvallassa se antoi loppukurvissa kovaa painetta johtavalle, mutta joutui suoralla itse antautumaan. Östersundissa kiri jäi vain tasaiseksi kolmannesta ulkoa. 2 Iggy Boko sai tulla viimeksi toisesta ulkoa kiertelemättä ja piti lopussa varmoin ottein ykköseksi. Ruunan kunto on selvässä nousussa, mutta voittoon asti venyminen tulisi tässä porukassa yllätyksenä. Juoksunkulku: Lucky Truc ottaa porukan komentoonsa ja lähtee vetämään tasaisen reippaalla matkavauhdilla. Pelijakauma: Hakon Von Haithabu (8%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1, 15 Suuri: 1, 15

