Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 2.8.2020

Suosikki: Kolmosdivisioonafinaalin suosikki 12 Tanpopo on ollut vakuuttava viimeisissään. Ruuna pääsi johtopaikalle sekä Vermossa että Porissa ja voitti molemmilla kerroilla varmasti. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, mutta se ei monipuolista menijää haittaa. Juoksunkulun onnistuessa ruuna nousee kamppailuun lähdön voitosta.

Haastajat: 11 Frankenstein Am kiri toissa kerralla mainiosti kakkoseksi ja viimeksi se otti varmasti omansa 3. ulkoa. Ruuna on ollut hyvä selkäjuoksuilla ja tälläkin kertaa sellainen on tulossa. Frankenstein Am pystyy tekemään omaakin juoksuaan ja kuuluu peleihin mukaan. 8 Ypäjä Louvre ailahtelee jonkin verran. Toissa kerralla ori oli normaalia tahmeampi 2. ulkoa, mutta viimeksi se tsemppasi lyhyemmällä starttivälillä hyvin perille toiselta ilman vetoapua. Lähtöpaikka on tällä kertaa haastava, mutta poisjäänti auttaa asiaa. 3 Anni Sue on kovakirinen tamma, joka pystyy selästä iskemään korkealle. Näin tapahtui Lahdessa, missä hevonen suorastaan lennähti ykköseksi kiritilaa löydettyään. Viimeksi tamma teki työt kolmannella radalla ja oli positiivinen. 1 Diesel Degato voitti Teivossa johtopaikalta niukasti. Porissa ruuna sai kirissä hyvää vetoapua ja nousi kamppailemaan ykkösrahoista yhdessä Tanpopon kanssa. Lähtöpaikka on nopealle avaajalle mainio, ja täydellä matkalla sillä haettaneen selkäjuoksua.

Yllättäjät: 2 Bring Me Brodde ei viimeisissään ole yltänyt parhaimpaansa. Hyvänä päivänä se ei olisi kakkosradalta vaaraton. 7 Vie de Dream menetti Kajaanissa päätöspuolikkaan alussa keulapaikan, mutta kiri maalisuoralla uudestaan kärkeen. Joensuussa ruuna teki mukavan suorituksen 3. ulkoa. 5 Mr Chance on tauluaan parempi menijä, joka olisi yllättävän kova luu, mikäli pääsisi keulapaikalle ohi tallikaverinsa. 6 Zoom Zoom kilpailee nousuvireessä ja on tauluaan vaarallisempi. Yllättäjän hakijat huomioivat tamman suuremmissa lapuissa.

Pelijakauma: Ypäjä Louvre (8%), Anni Sue (5%) sekä yllättäjistä Mr Chance (2%) ja Zoom Zoom (1%) ovat alipelattuja. Diesel Degatoa (16%) ja Bring Me Broddea (16%) on sen sijaan vedetty liikaa.

Juoksunkulku: Diesel Degato pitää johtopaikan ja odottaa selän eteensä. Mr Chance hakenee tallikaverilta piikkipaikan nimiinsä.