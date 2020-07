Ravivihjeet

Ravivihje: Kunkkarit kuninkuuskilpailu Seinäjoki 1.-2.8.2020

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkauksen toto-osiossa voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Kohteet löytyvät sunnuntain puolelta kohdasta "Kunkkarit".Voittajavedon puolelta löytyy päivän trio, jossa veikataan kunkin osamatkan voittajaa sekä superkaksari. Siinä pitää tietää kaksi parasta oikeassa järjestyksessä. Kyseisiä pelimuotoja voi pelata avausmatkoihin asti.Voittajaa voi veikata myös pitkävedon puolella, sen peliaika päättyy lauantaina klo 14.00.Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.ei ole vielä tänä vuonna voittanut, mutta Mikkelin Suurmestaruudessa hallitseva kuningas antoi alaisilleen todellisen myrskyvaroituksen. Alussa lyhyen laukkansa myötä kolmanteen sisälle jäänyt ori sai myöhään vapaat kiritilat ja se saavutti hurjavauhtisessa lopetuksessa Evarttia ja Lissun Eerikkiä. Viimeiset 400 metriä Henri Bollströmin ajokki tuli 18,1-kyytiä, josta loppusuoran osuus täytyi olla vieläkin kovempaa. Viime vuonna kunnonajoitus osui Pauli Raiviolta täysin nappiin ja Mikkelin perusteella niin on käymässä nytkin.Toisin kuin kaikista pahimmat vastustajat, Tähen Toivomus on jo osoittanut suorittavansa rankan 6809 metrin uurastuksen kunnialla läpi. Sen perusluokka on muutenkin niin kova, että Tähen Toivomus saa ylleen niukan suosikin viitan.nousu kuolemanporteilta rodun absoluuttiselle huipulle on hieno tuhkimotarina, johon päästäneen päästä kirjoittamaan lisää iloisia lukuja viikonlopun aikana. Koronatauon jälkeen ori on voittanut Suur-Hollolan, Suurmestaruuden ja Savo-Ajon. Nordic Kingissä se hävisi täpärästi Välkyn Tuiskulle. Vaikka vastukset ovat olleet kivikovia, niin Evartti on ottanut voittonsa Santtu Raitalan mestarillisten ajosuoritusten jälkeen jopa helpon oloisesti.Todennäköisesti myös kuninkuuskilpailussa Raitala jatkaa hyväksi havaitulla taktiikalla ja koittaa tarjota mahdollisimman säästeliäitä reissuja. Se sisältää omat riskinsä ja aina ensikertalaisen kohdalla on arvoitus miten ne suorittavat raastavan päätösmatkan.on aina tiedetty sen nousevan ykköstasolle, mutta silti on yllättänyt kuinka nopeasti ori on ottanut paikkansa aivan absoluuttisella huipulla. Viime kaudella vielä kakkostasolla kilpaillut "Puumalan Peto" on ollut Evartin jälkeen toinen niin Suur-Hollolassa, Suurmestaruudessa kuin Savo-Ajossa. Ehkä eniten on yllättänyt miten paljon enemmän vahvana pidetystä menijästä on löytynyt nopeuttakin, Suurmestaruudessa se lopetti 18-kyytejä.Ari Moilasen ajokki on myös ravannut aiempaa tasapainoisemmin ja jättänyt ennen vaivanneet pienet laukat pois repertuaaristaan. On kuitenkin muistettava, että Lissun Eerikillä on oma vammahistoriansa ja vanhat ongelmat voivat alkaa nostaa päätään rajussa rypistyksessä.on kehittynyt vuosi vuodelta ja noussut tasaisen varmasti kohti ykköstasoa. Viime vuonna ori debytoi kuninkuustasolla ollen kokonaiskisan viides. Hannu Hietasen suojatti on ottanut talven aikana jälleen yhden kehitysaskeleen ja nyt kärkikolmikkoon sijoittuminen on jopa todennäköistä.Joriini on perusvarman suorittamisen perikuva, se menee kaikki matkat hyvällä tasolla ja on erittäin ravivarma. Sellaiset hyveet ovat kuninkuuskilpailussa erittäin iso etu. Titteli on mahdollinen, mutta silti tulisi pienenä yllätyksenä, mikäli Joriini kruunattaisiin kuninkaaksi.pääsi viime vuonna kohun saattelemana viimeisenä osallistujana mukaan kuninkuuskilpaan. Ori näytti epäilijöilleen pitkää nenää olemalla jättiyllättäjänä kokonaiskisan kolmas. Se on osoittanut tällä kaudella, että mistään suonenvedosta ei ollut kyse, vaan Caijus on heilunut kärkipäässä kaikista kovimmissa lähdöissä.Antti Teivaisen taktiset ratkaisut on mielenkiintoista nähdä. Lahden menestys tuli tarkkojen selkäjuoksujen päätteeksi. Nyt se on juossut viimeiset viisi starttia keulasta, josta taipui viimeksi Mikkelissä jo melko pahoin. Valmentaja Mika Mäkelä on väläytellyt mahdollisuutta kenkien riisumiseen ja tuota asiaa pelimiesten kannattaa tarkkailla, sillä se voi tuoda huomattavan lisäpiristyksen.tunnetaan vahvana jyränä, joka on eniten mukavuusalueellaan päätösmatkalla. Siksi yllättääkin, että neljännen kerran seppelejahtiin lähtevän orin paras osakilpailusijoitus on Rovaniemen mailin kakkossija. Todennäköisesti taktiikka on tarkkailla kaksi ensimmäistä matka ja iskeä kovat piippuun päätösmatkalla. Vixenin hovikuski Mika Forssia ei kunkkareissa nähdä, joten oria ajaa Iikka Nurmonen.on ominaisuuksiltaan päinvastainen kuin täysveljensä Vixen, se elää enemmän nopeudestaan. Ruotsissa valmentajansa Katja Melkon hoivissa talvensa viettäneellä orilla on vasta yksi startti Suomesta tältä kaudelta ja sekin meni pilalle lähtölaukan myötä. Ensikertalaisen juoksijanlahjoja kukaan ei voi kiistää, mutta sen taistelutahto ei ole ollut parhain mahdollinen ja päätösmatka voi olla todella vaikea jos bensaa kulutetaan liikaa avausmatkoilla.on sitkeä kuin purukumi, eikä jätä hommaa ikinä kesken. Ori on päässyt kilpailemaan vasta kolmesti tällä kaudella, mutta Porin Kultaloimen perusteella vire on kohdallaan. Juha Länsimäen ajokki piti keulasta esimerkiksi Polaran selvästi takanaan ja oli hyvä toinen Joriinin jälkeen. Taustajoukot eivät varmasti riemusta hyppineet lähtörata-arvonnan jälkeen, kun A.T. Veeti sai ääripäät eli avausmatkalle ykkösradan ja mailille kasin. Vaikka Pasi Teinin valmennettava lähteekin asiallisesti niin ykkösradalta se voi jäädä tukaliin asemiin. Maililla ei liene muuta vaihtoehtoa kuin pakittaa suosiolla hännille.on ollut niin kauan huipulla, että pitää melkein hieraista silmiään onko ikinuori ori todella "vasta" 14-vuotias. Niin monta kertaa se on kärsinyt loukkaantumisista ja urakin on ollut vaarassa, mutta aina Camri vain tulee takaisin. Kauden ensimmäiset kisat eivät paljoa lupailleet, kunnes Joensuun iltaravivoiton jälkeen Terho Rautiaisen suojatti oli Mikkelin Suurmestaruudessa neljäs ja alitti ensimmäistä kertaa urallaan 1.20-rajan.on yksi kisan viidestä ensikertalaisesta. Ori on vahva ja se on saanut myös nopeutta lisää, toukokuun Vermon kisassa Arto Hammarin ajokki lopetteli 17-kyytejä. Sheikki on näyttänyt pystyvänsä kamppailemaan rodun huippuja vastaan varsinkin talvisaikaan. Seuraavina vuosina siltä voi odotella jo enemmän.teki kaiketi uransa parhaan juoksun Suur-Hollola karsinnassa, jossa runnoi toiselta ilman vetoapua voittoon pitäen takanaan mm. Tähen Toivomuksen ja Lissun Eerikin. Orin voimavarat vaikuttavat välillä ehtymättömiltä ja Nyyti-Maria Timosen valmennettava on saanut myös nopeutta lisää. Silti sijoitus puolenvälin paikkeilla olisi jo loistosuoritus.pääsi viimeisenä hevosena kisaan mukaan, mutta ori on niin suoritus- ja ravivarma tapaus, että tuskin ihan hännänhuipuksi jää. Selvästi porukan vähärahaisin menijä teki hienon juoksun Suur-Hollola karsinnassa, jossa tsemppasi toiselta ilman vetoapua kolmanneksi, eikä hävinnyt Evartillekaan kuin mitan verran. Olavi Nisosen suojatti joutui jäämään finaalista pois, mutta viime viikon Vermon kisan perusteella vire on kohdallaan.Pelivalinta kohdistuu kokonaiskilpailuun Superkaksariin, jossa pitää tietää kaksi parasta oikeassa järjestyksessä. Tähen Toivomuksen kautta otetaan muutamaa yhdistelmää.Tähen Toivomus – Evartti 15 euroaTähen Toivomus – Lissun Eerikki 15 euroaTähen Toivomus – Joriini 10 euroaPelisuosituksen kokonaishinta 40 euroa.