Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 1.8.2020

Suosikki: Paketti on sopivasti avoinna kuninkuuskisassa sekä avauskohteen että kokonaiskisan suhteen. 5 Evartti on ollut niin hyvä viime starteissaan, että ori ansaitsee suosikin aseman. Suur-Hollola -ajossa ohjastaja Santtu Raitala luotti tuuriin ja se kannatti, kun sopivat väylät löytyivät sisäkautta. Mikkelissä hän tarjoili ajokilleen maukkaan reissun 2. ulkona, mistä Evartti kiiruhti ykköseksi. Vaikka Evartti onkin voittanut viime lähdöt, kyse on edelleen erittäin pienistä marginaaleista.

Haastajat: Yhtä hyvin 3 Lissun Eerikki olisi voinut voittaa molemmat lähdöt, mutta nyt ori joutui tyytymään kakkossijoihin. Ori menee kaikki matkat hyvin ja viikonloppuna nähdään, kuinka kolme osalähtöä käy ensikertalaiselle. Kunto on mallillaan, sillä viime aikoina ori on tullut loppua totutun vinhasti. Laukkojen väheneminen merkittävästi on ollut ilahduttava asia Lissun Eerikin kohdalla. 6 Joriini voitti Porissa 2. ulkoa eikä ole Hannu Hietasen mukaan tehnyt yhtä hyvää juoksua koskaan uransa aikana. Kotimaisemissa kisaava ori on ollut koko kauden mainio ja kehitystä on viime kausilla tapahtunut maltillisesti. Seinäjoella Joriini on yksi mahdollisista voittajista kokonaiskisassa. Hallitseva ravikuningas 7 Tähen Toivomus pudotetaan avauskilpailussa vasta nelosrankiksi. Oriin lähtöpaikka on hankala ja juoksun onnistuminen on kiven alla. Kuolemanpaikkavaara on olemassa. Lisäksi Suur-Hollola -ajon aikoihin vaivannut räkätauti ei ollut mennyt ohi vielä Mikkelin kisan aikoihinkaan. Tämän vaikutusta yksittäiseen osalähtöön ja kokonaiskisaankin on vaikea ennakkoon arvioida. Hyvä suoritus lauantaina nostaisi oriin osakkeita kummasti, kun valmentaja odottaa petrausta sunnuntain lähtöihin. Juttu Tähen Toivomuksesta tämän linkin takanahttps://www.is.fi/ravit/art-2000006587230.html. 1 A.T. Veeti oli Porissa mainio kakkonen keulasta ja teki yhden uransa parhaista juoksuista. Loppuaika oli erittäin hyvä 21,9 täydelle matkalle. A.T. Veeti pääsee hyvin matkaan ja sillä saatetaan ajaa johtopaikalta, mikäli ori pystyy puolustamaan paikkaansa.

Yllättäjät: Nopea 2 Caijus kesti Mikkelissä johtopaikalta viidenneksi. Ori pääsee hyvään paikkaan kärkipäässä ja on mahdollista, että sillä ajetaan tälläkin kertaa keulasta. Ensikertalaisen 4 Vixuksen kenraali ei onnistunut Porissa, kun ori otti lähtölaukan. Kyseessä on kyvykäs menijä, mutta vielä vihreä kolmen kisan koitokseen. Ori pystyy yllättämään, mutta mikäli näin ei tapahdu, kokemuspankki joka tapauksessa karttuu. Se on tärkeä asia tulevien vuosien kuninkuuskisoja ajatellen.

Pelijakauma: A.T. Veeti (3%) on unohdettu.

Juoksunkulku: A.T. Veeti pyrkii torjumaan Caijuksen kaikin keinoin, kun ori olisi selvästi paras vapaalta radalta. Lissun Eerikki tai Tähen Toivomus kiertää kuolemanpaikalle.