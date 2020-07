Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 31.7.2020

Suosikki: 2 Troopers palasi Pihtiputaalla voittokantaan, mutta hevonen oli keskikesälläkin jatkuvasti hyvä, vaikkei kovissa lähdöissä tullut vaikeilta paikoilta täydellisiä onnistumisia. Selvän suosikin lähtöpaikka muuttui oikein kinkkiseksi, kun Quick Petrol jäi pois ja tasainen avaaja putosi sisäradalle. Pussituksen välttäessään Troopers on lähellä voittoa, mutta tältä paikalta varmistaminen on paikallaan.

Haastajat: 8 Trouble Leader on tauluaan paljon vaarallisemmassa iskussa, mutta eipä senkään kiihdytysasema ole kovin otollinen, kun hevonen on takarivin suljetulla paikalla nyt juuri Troopersin takana. Ruuna sai Mikkelin tasokkaalla pitkällä matkalla kovaa painetta ja oli sitkeä viides. Isla-ajossa tehtävä oli takamatkalta ihan mahdoton, mutta 5-vuotias polki kirilenkin hienosti 12,6.

11 BWT Bayern on kiinnostava haku ja hyvinkin mahdollinen yllättäjä, mikäli suosikkikaksikko jää ruuhkiin. Ruuna laukkasi Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Noita startteja ennen hevonen oli kivikovassa GLi GP:ssä voimissaan pussissa ja sama kohtalo napsahti kohdalle Pihtiputaallakin. 7-vuotias on sopinut oikein hyvin Santtu Raitalan käteen.

13 Express Duon parin viime vuoden parhaat näytöt löytyvät radan ulkopuolelta ja siitoksesta, mutta viimeisissä on nähty pientä positiivista suuntausta. Forssassa ori oli rehti johtavan rinnalta ja Kultaloimessa jäi 4. sisällä voimia varastoon.

Yllättäjät: 12 Still Loving Youn Ruotsin reissusta tuli fiasko ja hevonen jatkaa nyt uusvanhoista käsistä. Kykyjä on paljon taulua parempaan, mutta edellisestä ehjästä startista alkaa olla jo aikaa. 6 Johnny Englishille on jäänyt tauon jälkeen juoksunkulkujen suhteen hieman jossiteltavaa ja hevonen on kirinyt vaikeista asemista mukavasti. 10 Cutthecrap kiri Härmässä lujaa ja oli parempi kuin aikoihin. Ruuna pystyy yllättämään tässä, mikäli se on tosiaan palaamassa tasolleen. 14 Sahara Rouge on tottunut tätä kovempaankin vastukseen ja kirii taas varmasti rehdisti, mutta täydessä lähdössä ei ole helppo ehtiä takamatkalta voittoon saakka.

Pelijakauma: Troopers (46 %) on kinkkiseltä lähtöpaikalta liikaa pelattu. Trouble Leader (20 %) kiinnostaisi periaatteessa paljonkin, mutta sen paikka on yhtä lailla ilkeä. BWT Bayern (3 %) on kisan selkein pelillinen tärppi.

Juoksunkulku: Troopers ei pysty puolustamaan sisältä johtopaikkaa. Inaccessible ja Bonhomme kisaavat tiukimmin johtopaikasta. Niiltä kärkipaikka olisi varmasti tarjolla jollekin avainhevosista, mutta niillä riittää tekemistä etsiessään alussa vapaata väylää.