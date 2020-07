Ravivihje: Toto5 Mikkeli 30.7.2020

Suosikki: Mailin kisassa 1 Brazen Leonore on nopea avaaja ja todennäköisin keulahevonen. Kun kuntokin on mainio, starttaa se avauskohteessa selvähkönä suosikkina matkaan. Lappeessa johtavan rinnalta ykköseksi puristanut tamma otti viimeksi maksimit 2. sisältä ylivoimaisen Banskyn takana. Tällä kertaa yhtä kovaa menijää ei ole samalla lähtöviivalla.

Haastajat: 3 Delightful Moment nappasi Kouvolassa kakkossijan johtavan kannasta. Ruuna on saanut tauon jälkeen pari starttia alle, mutta starttiväli on jälleen pitkähkö. Hyvä avaaja tulee saamaan reissun lähellä kärkeä. 6 Carbon Crystalin esitykset eivät tyydyttäneet valmentajaa ennen Teivoa, missä tamma kiri selkäjuoksulla hyvätasoisen lähdön hopealle. Tamma väläytti nousuvirettään ja mikäli meno jatkuu samanlaisena, Mikkelissä ei ole viivalla yhtään sellaista vastustajaa jota se ei pystyisi lyömään. Juoksun onnistuminen on kysymysmerkki, ja nopeiden avaajien ulkopuolelta kuolemanpaikkavaara on olemassa.

Yllättäjät: 7 Galapagos Sisu putosi Vermossa lopussa johtopaikalta neljänneksi, mutta oli kuitenkin aivan hyvä ja meni uuden ennätyksensä. 2 Lessons In Love nousi Mikkelissä 4. sisältä viidenneksi ja jatkaa asiallisessa vireessä. Tamma on tehnyt parhaat juoksunsa kengittä. 9 Arvika By Knight ei riittänyt Härmässä sisäratajuoksulla. Startti alla tamma pystyy parantamaan, mutta vaikuttaa siltä, että parannettavaa on tällä kertaa liikaa. 11 Glint Matchin lähtöpaikka on heikko, kun ruuna olisi eturivistä hyvä avaaja. Kunto on stabiili.

Pelijakauma: Lessons In Love (11%) vaikuttaa paljon pelatulta.

Juoksunkulku: Brazen Leonore torjuu alussa Delightful Momentin, joka menee johtavan taakse. Carbon Crystal tai Galapagos Sisu jää kuolemanpaikalle.