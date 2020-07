Ravivihje: Toto65 Vermo 29.7.2020

Suosikki: Derbyn Tammasuosikkiin starttaa vain 7 hevosta, mutta jokaisella on jonkinlainen sauma voittoon. Ideasuosikiksi leimataan 7 Piece of Glory. Tamman maalilaukka katsottiin kotiradan Best Princessissä läpi sormien, mutta se ei muuta sitä seikkaa, että hevonen teki alun ja lopun kiertelyiden kera varsin vahvan esityksen tasokkaassa lähdössä. Matkan pidentyminen normaalista pitäisi olla hevoselle vain etu.

Haastajat: Toinen hevonen, jolle 2620 metriä on varmasti plussa on 4 Sahara True Lies. Viime vuonna lähes kaikkiin ikäluokkafinaaleihin selvinnyt sitkeä tamma on petrannut otteitaan kauden edetessä ja valmentaja painottaakin, että hevosta ei ole mitenkään viritelty, vaan se on saanut itse terävöityä mentäessä kohti syksyn tärkeitä lähtöjä. Forssassa 4-vuotias lopetti First Class Ladyn SE-juoksussa voittajan tapaan lujaa, vaikkei pystynyt haastamaan.

1 Club Nord Yankee voisi johtaa kisaa lähdöstä maaliin, mikäli saa alussa torjuttua 5 Arctic Emman rynnistyksen ja saisi vetää maltilla. Seinäjoella tamma hallitsi Kasvattajakruunun alkuerää oikein helposti ja oli mainio Mikkelinkin vauhtijuoksussa 3. sisältä. Juoksunkulku saattaa mutkistua nopeastikin, mikäli keulapaikan puolustaminen ei onnistu, kuten voisi ounastella.

3 Galway Girl aloitti kauden kahdella tyylikkäällä keulavoitolla, mutta oli viimeksi aavistuksen tasapaksu koittaessaan Best Princessissä ensimmäistä kertaa ikäluokan parhaita tammoja vastaan. Tuon kisan jälkeen on tullut starttiväliä, joten olisko ollut niin, ettei hevosella ollut tuona päivänä ihan kaikki kohdallaan. Ei unohdeta vielä.

6 She Rainsin parhaimmat näytöt ovat 2-vuotiskaudelta, mutta hevonen vaikuttaisi olevan taas nousussa. Tamma kilpaili Porissa kovassa rahasarjassa ja pujotteli viimeisestä sisältä ihan mukavasti loppua, vaikka ravirytmi ei tahtonut kestää loppusuoran tiukkoja käännöksiä.

Yllättäjät: Arctic Emma on todella nopea tamma, jonka lopun kilpailuhuumori ailahtelee aika paljon. Best Princessissä hevonen tiukkasi terävästi kakkoseksi, mutta tuli Mikkelin vauhtijuoksussa 2. sisältä hiljaa maaliin. 4-vuotias menee kyllä tämänkin matkan hyvänä päivänään, kuten Kriterium-karsinnoissa nähtiin. 2 Donna Leonoran kausi on ollut vaikea, mutta kun katsoo hevosen saamia lähtöratoja, niin se selittääkin paljon. Nyt tamma on vihdoin järkevällä paikalla, eikä mikään statisti, vaikkakin seitsikon viimeisenä rankingissa.



Pelijakauma: Club Nord Yankee (31 %) on liian suuri suosikki, kun sen ei ehkä pitäisi olla suosikki lainkaan.

Juoksunkulku: Club Nord Yankee mielii koko matkan johtoon, mutta jos Artic Emmalla satsataan, niin se suhahtaa alussa ohi ja tekee pelisuosikin tehtävästä ennakoitua tukalamman.