Ravivihje: Toto5 Teivo 28.7.2020

Toto5-1 Suosikki: 9 Magical Princess starttaa ensimmäisen Tammakriterium-karsinnan suosikkina liikkeelle. Tammalla on paussia alla sekä lähtöpaikka takarivissä sekä taustavoimilla pyrkimys saada hevonen hyväksi finaaliin, mutta silti kolmevuotiaalta pitää odottaa jo karsintalähdön voittoa. Se on ollut viime kisoissaan vakuuttava voittaen toissa kerralla keulasta ja viimeksi kuolemanpaikalta. Haastaja: 3 Lara Luca voitti Bodenissa sopivan lähdön johtavan rinnalta. Toissa kerralla tamma ei riittänyt kärkeen vaikka menikin kelpo ajan 13,7. Viimeksi tamma teki uransa parhaan suorituksen kirien 4. ulkoa erittäin hyvin perille. Mikäli kehitys jatkuu yhtä ripeänä, tamma pystyy haastamaan itse suosikinkin. 8 Wishing Dreams voitti Lahdessa selästä. Viimeksi hevonen pääsi keulaan ja voitti erittäin vakuuttavasti hyvällä volttituloksella. Lähtöpaikka on tällä kertaa hankala. Yllättäjät: 1 Wera Winner on nopea avaaja, joka saa väkisin hyvän juoksun. Sellaisella tamma otti Mikkelissä pronssisijan. 11 Artful Drop kiri kyseisessä lähdössä edelle, mutta joutuu tällä kertaa starttaamaan haastavista asemista. 7 Wallis on tehnyt asiallisia juoksuja, mutta tällä tasolla se vaatii hyvän juoksun pystyäkseen kamppailemaan totosijoista. Voitto voi olla liikaa vaadittu. Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö. Juoksunkulku: Wera Winner avaa kovaa ja katsoo ensimmäiset keulat. Jatkossa Lara Luca tai Wishing Dreams hakee johtopaikan nimiinsä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 9, 3, 8 Suuri: 9, 3, 8

Toto5-2 Suosikki: 1 Lady Rock aloitti uransa voitolla 4. ulkoa, muttei viimeksi riittänyt 5. ulkoa kärkeen noin kierroksen mittaisella kirillä. Reissusta tuli turhan raskas eikä hevosta voi täysin lytätä sen takia. Tällä kertaa lähtöpaikka on hyvä, mutta viime kisan perusteella hevonen ei kamppaile alussa keulapaikasta. Lady Rockin vahvuudet tulevat esiin päätöskierroksella. Haastajat: 9 Ava di Emelin voitti Örebrossa keulasta, mutta otti viimeksi laukan ensimmäisessä kurvissa. Tämän jälkeen tamma teki hyvän esityksen. 11 Sahara Kellyanne kiri Lahdessa 2. sisältä/2. ulkoa ohi suursuosikki An-Dorran. Samanlaisena tamma pystyy jälleen paljoon. 8 Nutcracker taipui Mikkelissä keulahevosen rinnalta. Esitys oli sijoitusta parempi ja onnistuneella reissulla sillä on sanansa sanottavana finaalipaikan suhteen. Yllättäjät: 4 Callela Edith otti Mikkelissä An-Dorran voittamassa lähdössä maksimit 2. ulkoa ja 3 Fiorini Porissa 3. sisältä. Asetelmat puoltavat duoa tällä kertaa. Jälkimmäinen pääsee auton takaa erittäin hyvin matkaan. 10 True Colors teki mainion esityksen Teivossa voitossaan, joka tuli johtavan rinnalta. 7 Perfect Time ja 6 En Candy Till olivat hyviä viimeksi, mutta tällä kertaa tehtävä on todennäköisesti liian kova voiton suhteen. Pelijakauma: Ei pelivääristymiä. Juoksunkulku: Fiorini avaa keulaan ja tällä kertaa sillä saatetaan myös ajaa siitä. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 1, 9, 11, 8 Suuri: 1, 9, 11, 8, 4, 3, 10, 7, 6

Toto5-3 Suosikki: Betty Roofin harmillisen poisjäännin myötä 4 An-Dorra nousee kolmannen Tammakriterium-karsinnan suursuosikiksi. An-Dorra on tehnyt tasaista jälkeä eikä ole tällä kaudella hävinnyt kuin kerran ja silloinkin vain paremman juoksun saaneelle Sahara Kellyannelle. Viimeksi An-Dorra palasi takaisin voittokantaan viemällä parhaat palat johdosta uudella ennätyksellä. Tälläkin kertaa An-Dorra päässee johtoon, mistä sen lyöminen on erittäin haastava tehtävä tämän vastustajille. Haastajat/yllättäjät: 10 Ypäjä Oriente voitti uran avauksessa sisäratajuoksulla ja meni kisasta selvästi eteenpäin. Viimeksi voitto tuli pari sekuntia kovemmalla ajalla johtopaikalta. An-Dorra voi olla liian kova, mutta finaalipaikkaa Ypäjä Oriente havittelee tosissaan. 5 Countess Chiara ei ole viime kisoissaan menestynyt parijonosta kovissa tehtävissä. Tauluaan vaarallisempi, tasavauhtinen tamma pystyy taistelemaan tällä kertaa totosijoista. 9 For A Reason voitti Forssassa sopivan lähdön keulasta. Tamma teki hyviä suorituksia jo viime kaudella ja voi hyvinkin nousta kakkoseksi An-Dorran takana. 3 Credit To Hope ei riittänyt Lahdessa parhaille ja Porissakin tamma tyytyi seurailemaan 3. ulkoa. Sijoitus kärjen tuntumassa olisi tälläkin kertaa hyvä saavutus. 6 Quick Mess voitti helposti Seinäjoella, mutta viimeksi tamma jäi yllättäen ulos totosta. Quick Mess kiersi 3. ulkoa etusuoralla johtavan rinnalle eikä jaksanut runtata maalisuoralla kuten pelaajat odotti. Pelijakauma: An-Dorra (67%) on peliprosenttejaan selvempi voittaja. Niin selvältä tehtävä tiistaina etukäteen näyttää. Juoksunkulku: An-Dorra hakee alkumatkalla johtopaikan haltuunsa ja saa tämän jälkeen tehdä oman juoksunsa. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto5-4 Suosikki: 7 Le Gros Bill oli Suur-Hollolassa erittäin hyvä neljäs johtavan rinnalta, mistä hevonen kamppaili loppuun asti kakkossijasta. Ori pääsee auton takaa ripeästi matkaan ja tavoittelee seiskaradaltakin johtopaikkaa. Pidämme sitä todennäköisimpänä keulahevosena, kun viimeksi alussa haparoineella 5 Willow Pridella saatetaan ottaa tällä kertaa startti hieman varman päälle ettei laukkaa tule toista kertaa peräkkäin. Le Gros Bill kestää reippaankin avauksen ja kovankin matkavauhdin. Haastajat: 4 Majestic Man ei riittänyt Suur-Hollolassa 2. ulkoa seitsemättä sijaa parempaan. Ruuna on hyvä avaaja ja saa tällä kertaa mainion juoksun kärkipäässä. 5 Willow Pride yritti Suur-Hollolassa kiriä 4. ulkoa ja tulikin aivan mukavasti. Mikkelissä tamma laukkasi lyhyesti alkuun ja jäi 4. sisälle, missä tamma oli varsin hyvän näköinen. Ehjällä ja onnistuneella suorituksella se ei ole ulkona kärkikuvioista. 9 Hesiod kiri Härmässä 2. ulkoa ja Kaustisella 2. sisältä hopealle. Kirikykyinen menijä on ruunauksen jälkeen ollut kuin uudesti syntynyt ja tehnyt upeita suorituksia lähdöstä toiseen. Tälläkin kertaa se kirii selästä korkealle. Yllättäjät: 8 Grainfield Aiden jäi Eskilstunassa kolmannelle radalle eikä koskaan päässyt pudottamaan sisemmäs. Viimeksi ruuna palasi totokantaan kirimällä 2. ulkoa kakkoseksi. Juoksun onnistuessaainakin sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. 3 Zeus Kemp jäi Suur-Hollolassa 5. ulkoa hännille kuten myös 2 North Lexus samalta paikalta Mikkelissä. 1 Sue's Photo menetti Forssassa alussa keulat ja oli tämän jälkeen pieni pettymys kuolemanpaikalta. Ruuna pystyy parempaan samoin kuin tauluaan vaarallisempi 6 Farzad Boko. Pelijakauma: Le Gros Bill (39%) on maltillisesti vedetty. Majestic Man (8%) sen sijaan on Toto5:n parhaimpia merkkejä. Juoksunkulku: Le Gros Bill avaa johtoon ja saa Majestic Manin taakseen. Willow Pride saattaa tällä kertaa jäädä kuolemanpaikalle ellei Grainfield Aiden kierrä eteen. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 7, 4 Suuri: 7, 4

Toto5-5 Suosikki: 5 Hotshot Luca laukkasi St. Michel -ajossa loppukurvissa sisäradalla. Hannu-Pekka Korven mukaan ori oli Mikkelissä parempi kuin Suur-Hollolassa, missä hevonen otti 2. sisältä maksimit ja joutui yllättävän tiukille kakkossijan suhteen. Hotshot Luca kohtaa tällä kertaa kovia vastustajia, mutta on huippumallilla itsekin. Arvioimme sen lähdön suosikiksi. Haastajat: 2 Sobel Conway ei Kaustisella vakuuttanut keulasta, mutta oli St. Michelissä parempi johtavan kannasta ennätystuloksella. Ruuna on kova avaaja, joka pääsee tällä kertaa keulaan. Siitä Sobel Conway pystyy paljoon, mikäli nousuvire jatkuu Teivossa. 6 Stoneisle Ocean on valmentajan mukaan hyvällä mallilla ja hän odotti tammalta heti kunnon suoritusta. Startanneilla on etu ja Stoneisle Ocean kuuluu niiden ykköshaastajiin. Hyvällä selkäjuoksulla tamma kirii vahvasti ja tulisesti loppua. Yllättäjät: 1 Dartagnan Sisu lopetti Kuopiossa sisäradalta voitokkaasti eikä ollut huono Härmässäkään 5. sisältä. Lahdessa lähtölaukka pilasi pelin. Tauluaan vaarallisempi menijä omaa huippujuoksulla ja oikeana päivänä jopa voittosauman. 3 Top Of The World palaa valmentajan mukaan pieneltä sairauspaussilta. 8 Shotproof ei ole toistaiseksi suorittanut kykyjen mukaan tällä kaudella, mutta voi parantaa jo tiistaiksi. Voitto jäänee silti haaveeksi. Pelijakauma: Hotshot Luca (33%) maistuu kakkossuosikkina ja on potentiaalinen Toto5-varma. Juoksunkulku: Sobel Conway avaa johtoon ja saanee Hotshot Lucan rinnalleen. Tämä saattaa päästä jopa keulaan saakka. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 5 Suuri: 5, 2, 6, 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 9, 3, 8

Toto5-2: 1, 9, 11, 8

Toto5-3: 4

Toto5-4: 7, 4

Toto5-5: 5

Hinta: 2,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-28&track=T&race=4&pool=toto5&selections=[9,3,8],[1,9,11,8],[4],[7,4],[5]&stake=0,1&price=2,4



Suuri

Toto5-1: 9, 3, 8

Toto5-2: 1, 9, 11, 8, 4, 3, 10, 7, 6

Toto5-3: 4

Toto5-4: 7, 4

Toto5-5: 5, 2, 6, 1

Hinta: 21,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-28&track=T&race=4&pool=toto5&selections=[9,3,8],[1,9,11,8,4,3,10,7,6],[4],[7,4],[5,2,6,1]&stake=0,1&price=21,6

