Ravivihje: Toto64 Skellefteå 27.7.2020

3 Rally Idolen on luotettu alustavassa jakaumassa neljännen kohteen selväksi pelipohjaksi. Ruuna on voittanut molemmat ehjät starttinsa hienolla tyylillä keulapaikalta, mutta vastus kovenee nyt aiempaan nähden huomattavasti. Viimeksi se sai hölkkäillä keulassa avaustuhannen 18-kyytiä ja piti varmasti ykköseksi. Tällä kertaa Ove A Lindqvistin ajokki joutuu vastuksen puolesta kunnon testiin ja peliosuus on siihen nähden turhan korkealla.

10 Thank The Maker luotettiin suosikiksi Suur-Hollola-viikonloppuna ajetussa Hambossa, mutta juoksunkulku oli silloin pahasti Petri Salmelan suojattia vastaan. Se joutui peruuttelemaan ulkoradan lähtöpaikalta aivan porukan hännille, josta Mika Forss antoi hevoselle löysää vasta maalisuoralla ja ori tulikin vihaisesti maaliin asti. Koko viimeisen tuhannen se kellotti 13,1-kyytiä ja esitys oli kaikinpuolin moitteeton. Aktiivisemmalla ajolla sen kyvyt riittävät haastamaan suosikin.

7 Axel Ruda on kerännyt hyvän kilpailurutiinin ja pärjää näissä lähdöissä aina ravatessaan. Viimeksi Bergsåkerissa se jäi väsyneen keulahevosen taakse umpipussiin, joten sen startin voi unohtaa. Solvallassa ori pääsi viimeisellä takasuoralla nousemaan kolmannen radan jonoon, mutta laukkasi maalisuoralla kesken kirinsä. Vastus oli tuolloin hurjaa tasoa Hell Bent For Amin johdolla, joten vaikea sanoa mikä sijoitus siihen paloi, mutta hyvä suoritus joka tapauksessa. Nyt vastus on sopiva ja ravilla Pär Ländinin suojatti tosi vaarallinen.

Vihjesysteemissä lähtö selvitetään näillä kolmella merkillä, mutta ei 9 Ladybug Laran mukaan maksaminenkaan suurempi vääryys olisi. Tamma palasi Bodenissa hienossa vireessä parin kuukauden tauolta ja kesti keulasta niukkaan yllätysvoittoon. Nyt luvassa on vaativampi juoksu ja voittoon venyminen vaatii tässä lähdössä huippusuorituksen.

Juoksunkulku: Rally Idolen ottaa ravilla johtopaikan ja saa rauhoittaa matkavauhdin mieleisekseen. Thank The Makerilla saatetaan kiertää johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Rally Idolen (62%) on kuumunut liiaksi. Axel Ruda (7%) ja Thank The Maker (13%) kiinnostavat.