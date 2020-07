Ravivihje: Toto5 Oulu 27.7.2020

Suosikki: 4 Leon Dahlia on neljännessä Toto5-kohteessa lähellä koko matkan johtoa ja ruuna on yksi selkeä vaihtoehto illan Toto5-varmaksi. Pelisuosikki jäi Pihtiputaalla johtopaikalta kakkoseksi, mutta nyt juostaan mieluisampaa mailin matkaa ja hevoselta riisutaan vaihteeksi kengät. Tällä matkalla ja sillä balanssilla 9-vuotias vakuutti edellisessä voitossaan Joensuussa suuresti.

Haastajat: 10 Fade To Black on ollut kaksi kertaa peräkkäin pussissa ja maililla viihtyvä ruuna on riviään vaarallisempi. Raitala vahvistaa rattailla ensimmäistä kertaa.

12 Raise Wise As on palannut 10-vuotiaana radoille oltuaan sivussa lähes kaksi vuotta. Ruuna on osoittanut kapasiteettinsa, mutta on ollut myös selvästi näkyvillä miksi voittosumma ei vastaa sitä. Hevosella on ollut ravin kanssa kovasti vaikeuksia, eivätkä ne varmastikaan helpota, kun näistä asemista pitää kierrellä kaarteita ulkona.

8 Son's Line on hieman kuuma pakkaus, joka osaa kiriä selästä hyvin, mutta lähtöpaikka on juoksunkulun kannalta ongelmallinen. Ei tamman kuitenkaan kuuluisi ihan pelaamaton olla, sillä se kamppaili sopimattomalla pitkällä matkalla viimeksi mukavasti tasokkaita hevosia vastaan Toto75-tasolla.

2 Madonna S.T. voittaa harvoin, mutta sijoittuu usein hyvin. Alla on mukavat kirit ja hyvältä paikalta tamma yrittää punkea taas mukaan tototaistoon.

1 Basswood Grove on menestynyt viime aikoina hyvin montéssa, mutta voitti edellisen kärrylähtönsäkin. Ruuna kiihtyy verrattaen tasaisesti, eikä maili ole paras matka. Sisärata on myös suurella todennäköisyydellä hevoselle loukkupaikka.

Yllättäjät: 5 World Class Lindy oli Rovaniemellä jenkeillä aiempaa parempi, mutta Bodenissa taas tavallisilla kärryillä tosi vaisu 2. sisältä. Tamma palaa jenkkeihin ja tason voisi kuvitella taas nousevan, mutta voitto on siltikin tiukassa. 9 Jeppas Sputnik aloittaa uusista käsistä arvoituksena. Ruuna ei vakuuttanut kauden alussa vanhassa kotimaassaan, mutta on aiemmin antanut hyviäkin näyttöjä.

Pelijakauma: Leon Dahlia (29 %) voisi olla selvästi enemmänkin pelattu suosikki. Son's Line (2 %) on aivan liian unohdettu, vaikka paikka on paha. Raise Wise As (20 %) ei kiinnosta näistä asemista.

Juoksunkulku: Leon Dahlia ampaisee vaivatta piikkipaikalle.