Ravivihje: Toto5 Riihimäki 26.7.2020

Suosikki: Neljännessä Toto5-kohteessa oppilasohjastajat kamppailevat Timo Nurmoksen Oppilasohjastajamestari-tittelistä. Hevoset ovat kuskeilleen pääosin uusia ja se lisää analyysiriskiä. 3 Leemark's Ghost on menestynyt tätä kovemmissakin tehtävissä ja esittänyt varsin vakaata kuntoa läpi kesän. Ruuna pystyy tekemään omaakin juoksuaan ja se on tällaiseen tehtävään iso etu.

Haastajat: 9 An-Andree on juossut viime ajat montéa, mutta kyseessä on oikein hyvä hevonen kärrylähtöihinkin. Sitkeä ruuna tulee aina vahvasti perille ja on kiinnostava haku, sillä kisaan voisi olla luvassa vauhtia.

7 Eurythmic on myös aliarvostettu. Ruuna oli mainio kiriessään Riihimäellä kakkoseksi kaukaa 6. ulkoa. Sen jälkeen koitettiin montéa ilman järisyttävää menestystä, mutta edellisen kärrystartin tasolla suorittaessaan hevonen pystyy yllättämään tässä.

6 Malfoy on esiintynyt Suomessa vaihtelevasti. Ainoa voitto tuli johtopaikalta, jonne ei ole nyt helppo päästä.

2 To The Beginning on saanut pitkän tauon jälkeen startteja kroppaan. Turussa lopun laukkaan meni uusi koema ennätys ja hyvä sijoitus.

Pelijakauma: An-Andree (8 %) ja Eurythmic (6 %) ovat kiinnostavimmat pelihevoset.

Juoksunkulku: To The Beginning, Leemark's Ghost ja Malfoy avaavat kaikki kovaa ja mielivät johtoon. Avauksesta saattaa tulla varsin reipas ja kovapäisin kuski on lopulta keulapaikalla.