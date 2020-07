Ravivihje: Toto75 Joensuu 25.7.2020

Suosikki: Kakkoskohteen 8 Tattoo Avenger kuului viime kaudella Derby-suosikkeihin tehtyään karsinnassa jäätävän esityksen, mutta itse finaaliin ei sattunut hyvä päivä. Ruuna on kyvykäs menijä, jolla jäi tili ikäluokkakisoissa kunnolla tekemättä, joten hevosen voittosumma on kykyihin nähden varsin maltillinen. Tauolta paluussaan hevonen juuttui alussa kolmannelle ja laukkasi kärjen rinnalta toisessa kurvissa juuri kun oli etenemässä toiselle ilman vetoapua. Lähtöasetelmat eivät ole tälläkään kertaa suosiolliset, joten tekemistä on tiedossa ennen kuin voittajakehään pystyy lähdön jälkeen kaartamaan. Tattoo Avenger on monipuolinen menijä ja tehnyt urallaan hyviä suorituksia kuolemanpaikaltakin.

Haastajat: 4 Might Be Romeo on tauon jälkeisissä kisoissaan jäänyt kuolemanpaikalle. Tällä kertaa hyvä avaaja tähtää keulajuoksuun ja kovalla voittoprosentilla kilpaileva nelivuotias kuuluu jokaiselle lapulle mukaan. 1 Alladin Bro hallitsi viimeksi johtopaikalta. Ruuna lähti Mikkelissä ensimmäiset metrit terävästi, mutta laukkasi sitten ja menetti pelin. Voi olla, että ensimmäiset metrit on otettava hieman varman päälle eikä sillä välttämättä pysty kynsin hampain ajamaan alussa keulapaikasta. Kunto on upealla mallilla ja ehjällä juoksulla Alladin Bro kamppailee kärjessä. 12 Kitzune G.G. teki upeat esitykset voittokisoissaan eikä ole ollut huono viimeisissäänkään. Lahdessa tamma joutui tekemään työt kuolemanpaikalla ja viimeksi viisivuotias tykitti 5. ulkoa vauhdikkaasti muttei aivan ehtinyt voittoon asti. Joensuun pitkä loppusuora suosii vahvasti loppuun asti tulevaa menijää.

Yllättäjät: 6 All In Laddie jäi Kajaanissa toisessa kaarteessa kuolemanpaikalle, mistä ruuna runttasi väkevästi ykköseksi. Kunto on nousussa, mutta vastus voi olla tällä kertaa liian tiukkaa laatua. 3 Dark Defender ei saanut Lappeessa täyttä mahdollisuutta lopussa. Ruuna on hyvä pitkien matkojen menijä. 11 Finsweden lopetti Lahdessa asiallisesti 4. ulkoa ja oli viimeksi tasainen 4. sisältä. Lähtöpaikka on selvä miinus kärkipäästä parhaat suorituksensa tekevälle ruunalle. 2 Fundover Match pääsee loistoasemista liikkeelle. Teivossa ruuna esiintyi tasaisesti 5. ulkoa.

Pelijakauma: Kitzune G.G. (4%) on maistuva ruksi.

Juoksunkulku: Alladin Bro ja Might Be Romeo avaavat parhaiten ja näistä jälkimmäinen mennee keulaan. All In Laddien rattailla on aktiivinen kuski, joka kierrättänee ruunan johtavan rinnalle, mistä hevonen teki vahvan esityksen viimeksi.