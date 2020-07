Ravivihje: Toto5 Vieremä 24.7.2020

Suosikki: Toisessa Toto5-kohteessa suosikin nimeäminen on aika lailla makuasia, sillä sille tontille on tarolla useampikin perusteltavissa oleva vaihtoehto. Pelaajien papereissa 1 Harjujen Roomeo erottuu, mutta vihjaajalle ori on vain yksi monesta. Pelisuosikki joutui viimeksi kiertämään alussa pitkään kolmatta, mutta oli siltikin johtavan rinnalta suosikkina hieman tasapaksu. Ykkösrata ei ole tasaiselle avaajalle ihan optimaalinen paikka kiihdyttää.

Haastajat: 6 Lissun Myrsky kiri Lieksassa nappijuoksulla ykköseksi 2. ulkoa. Rima nousee hieman, mutta ori vaikuttaisi olevan aika vakaassa iskussa.

10 Likusteri on voitokas, mutta esityksissä on ollut jonkin verran eroa sen suhteen, että onko hevonen päässyt juoksemaan johtopaikalla, vai onko sen pitänyt yrittää takaa. Takarivistä on taas selkäjuoksun vuoro ja sellaisilla voitot ovat olleet harvemmassa.

9 Shamaanitar kehitti eilen Mikkelissä rajun kirin taustalta, vaikka ihan lopussa askel vähän painoikin. Tamma haastoi kuitenkin tiukasti Rantaniemelän Savua, joka puolestaan olisi tähän kisaan selvä suosikki.

Yllättäjät: 2 Vauhti-Teppo on ollut varjojen mailla tänä vuonna, mutta potentiaali saattaa olla jopa koko lähdön paras ja pienellä peliosuudella 5-vuotias kuuluu ajoissa mukaan peleihin. 7 Larvan Iisu on nopea hevonen ja varsin varma suorittaja, mutta lopusta uupuu sen verran puristusta, että hevonen sijoittuu usein hyvin, mutta voittaa harvoin. 12 Tovin Lento hävisi Kajaanissa vain niukasti Harjujen Roomeolle, joten siinä mielessä näiden kahden peliosuuksien ero on varsin hurja.

Pelijakauma: Harjujen Roomeo (32 %) on selvästi liikaa luotettu. Shamaanitar (7 %) ja Vauhti-Teppo (4 %) ovat erityisesti kiinnostavia merkkejä.

Juoksunkulku: Vauhti Teppo on nopea hevonen, mutta ykkösprioriteetti lienee päästä ravilla matkaan. Larvan Iisu kiihdyttää ulkoa lujaa ja jompikumpi näistä johtaa.