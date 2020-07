Ravivihje: Toto5 Mikkeli 23.7.2020

Toto5-1 Suosikki: 11 Vuaran Velehotar ja 4 Rantaniemelän Savu iskivät yhteen viime kuussa Jyväskylässä ja hieno matsi nähtiinkin. Keulaan edennyt Vuaran Velehotar lasketteli lopussa vastustamattomaan voittoon vaikka Rantaniemelän Savu pyrkikin ahdistelemaan sitä. Näemmekin, että etu on näistäkin asemista Vuaran Velehottarella, joka ei ole Jyväskylän kisan jälkeen ainakaan heikentänyt. Toissa kerralla se eteni lähtölaukan jälkeen keulaan ja voitti varmasti. Viimeksi tamma pääsi johtoon heti alussa eikä kohdannut tämän jälkeen ongelmia. Haastajat: Rantaniemelän Savu pääsi Seinäjoella keulaan, mistä voittoakin tarjottiin. Hotlinki kuitenkin pukkasi lopussa väkisin edelle ja oli hyvä sinä päivänä. Rantaniemelän Savu on hyvä avaaja, joka pääsee mitä todennäköisimmin johtopaikalle. 9 Hespori ei Pihtiputaalla vakuuttanut keulasta, mutta oli Suonenjoella selvästi parempi kuolemanpaikalta. Kuntokäyrä osoittaa ylöspäin, mutta silti suosikkikaksikko voi olla liian kova pala. Ohjastaja vahvistuu tähän kisaan. Yllättäjät: 3 Visklena on nopea ja ailahteleva menijä, jolla on alla asialliset juoksut sisäradalta. 2 Villitykki ei ole alussa nopeimpia ja paussiakin on alla. Kyvyiltään ruuna on tauluaan parempi. 10 Porttikallion Ässä seuraili Jyväskylässä tämän lähdön suosikkikaksikkoa sen minkä pystyi. Marginaali oli lopussa selvä. Viimeksi ruuna oli sijoitustaan parempi kaukaa 7. ulkoa. 6 Shamaanittaren pohjoisen aikoja eivät ole vertailukelpoisia etelän nopeisiin baanoihin. Sillä on selvästi mielessä uusi ennätys Mikkelin uusitulla huippunopealla baanalla. Pelijakauma: Vuaran Velehotar (33%) on papereissamme peliprosenttejaan selvempi suosikki ja kuuluu potentiaalisiin Toto5-varmoihin. Juoksunkulku: Rantaniemelän Savu avaa keulaan ja saa Vikslenan kantaansa. Shamaanitar tai Mellakka jää kuolemanpaikalle, mihin Vuaran Velehotar saattaa ilmestyä jo etusuoralla. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 11, 4 Suuri: 11, 4, 9, 3, 2, 10, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 4 Smillaggiolla on edelleen haussa uran avausvoitto. Sellainen olisi hyvinkin saattanu tulla Turussa, missä hevonen laukkasi keulasta maalisuoralle kaarruttaessa. Viimeksi Smillaggio avasi vaikealta nelosradalta keulaan, mutta avaus kulutti sen verran voimia että tamma taipui lopussa viidenneksi. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat samanlaiset, ja tasaisemmalla alulla Smillaggio pystyy tosissaan kamppailemaan voitosta Mikkelissä, missä johtopaikka on mainio mesta menestyä. Haastajat: 9 Next Hope voitti Riihimäellä pystyyn päästyään keulaan kaksi kierrosta ennen maalia. Viimeksi tamma laukkasi maalisuoralle kaarruttaessa juuri kun oli saavuttamassa kärkiparin. Ehjällä juoksulla se kamppailee jälleen kärjessä. 2 Star Of The World otti uran avauksessa laukan vaikka ohjastaja yritti ottaa alun varman päälle. Silti hyppy tuli ennen ensimmäisen satasen täyttymistä. Viimeksi tamma lähti mainiosti ykkösradalta liikkeelle ja piti keulat eikä tämän jälkeen kohdannut ongelmia. Tamma pystyy olemaan korkealla mikäli selvittää alun ravilla kakkosradalta. Yllättäjät: 11 Haldiaz nousi Forssassa 3. ulkoa kakkoseksi ja oli Mikkelissä johtavan takaa hyvä kolmas kovan kärkikaksikon jälkeen. Tällä kertaa tammalle tulee enemmän kierrettävää kuin viime kisoissa, ja hyvällä viime startin tuloksella se saattaa kerätä liikaa peliä osakseen. 10 Touch Me Too nousi Forssassa etusuoralla kolmannen radan jonoon ja runttasi mukavasti perille. 3 Classic Primavera alisuoritti viimeksi, mutta teki tätä ennen pari hyvää esitystä keulasta. Toissa kerralla se menetti johtopaikan viimeisellä takasuoralla, muttei antanut periksi vaan kipusi kamppailemaan sijoista 1-3. Pelijakauma: Smillaggiossa (19%) on alipelattuna ja mielenkiintoisena merkkinä ideavarma-ainesta. Haldiaz (12%) on ylipelattu. Juoksunkulku: Classic Primavera ja Smillaggio avaavat parhaiten. Jälkimmäinen menee näistä johtoon. Whisper Dell jää kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto5-3 Suosikki: 7 Kaapilla on mainiot esitykset alla mailin matkoilta ja tällä kertaa ori pääsee eturivistä matkaan. Poisjäännin myötä ori pääsee kuutosradalta liikkeelle huippunopean 3 Sarmöörin ulkopuolelta, mutta ei Kaappi tasaisena avaajana olisi muutenkaan kamppailut keulapaikasta. Kaappi tulee aina vahvasti perille, mikä on sen vahvuus. Haastajat: Edellä mainittu seikka on ollut Sarmöörin heikkous ja suurin syy, miksi tällä kaudella on tullut vasta yksi voitto. Oriilta löytyy lämminverihevosen pätkänopeus ja mikäli se saa kovuutta loppuun tulevina vuosina, saatetaan Sarmööri nähdä mukana kovemmissakin lähdöissä. Mikkelissä Sarmööri juoksi tutulla paikalla keulassa, mistä ori riitti kakkoseksi uudella ennätysajalla. 5 B.Riitu on löytänyt hyvän vireen keskikesälle. Toissa kerralla tamma nousi 3. ulkoa kakkoseksi Heporixin jälkeen ja tammojen pitkällä matkalla B. Riitu oli kelpo viides. Tällä kertaa tehtävä näyttää sopivalta eikä uran kolmas voitto tulisi yllätyksenä. Yllättäjät: 10 Piirron Tuisku on tauluaan parempi menijä, jolla jäi ainakin Vermossa jossiteltavaa, kun edessä oli vetämättömiä selkiä. Viimeksi ori ei yltänyt pakilta kärkeen. Lähtö ei ole mahdoton tasoltaan, joten ori omaa maililla takarivistäkin totosauman vaikkei olekaan ollut aivan huipussaan. 12 Nuga Rols eteni Lappeessa etusuoralla johtavan rinnalle, mistä ruuna runttasi kakkoseksi. Mikkelissä Nuga Rols juoksi 2. ulkona ja taisteli kovassa lähdössä neljänneksi. Lähtöpaikka taitaa tällä kertaa viedä toiveet voitosta. 1 Haltija väläytti Teivossa pätkänopeuttaan nousemalla synkistä asemista hetkessä kolmanneksi. Viimeiset metrit olivat hieman liikaa, mutta mikäli kuski onnistuu pitämään oriin ravilla koko matkan ajan, sisäratajuoksu on tiedossa. Sopivista asemista tilaa saadessaan Haltijalla olisi oma mahdollisuutensa. Pelijakauma: Ei pelivääristymiä. Juoksunkulku: Sarmööri menee kyselemättä keulaan ja menee sitä vauhtia mitä rinnalla pyydetään. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 7, 3, 5, 10, 12, 1 Suuri: 7, 3, 5, 10, 12, 1

Toto5-4 Suosikki: 4 Piteraq on mielenkiintoinen nimi lähtöihinsä. Se ei riittänyt parhaille Ruotsin päässä, mutta pystyy lähtöjen helpottuessa kasvattamaan voittosummaansa nopeastikin. Nelivuotias joutui toissa kerralla pakittelemaan hännille ja viimeksi se jäi johtavan rinnalle eli juoksutkaan eivät ole täysin onnistuneet. Ruuna ei viime starttien perusteella ole niin nopea lähtijä, että se taistelisi alussa keulapaikasta. Haastaja: 10 Adrienne's Ami olisi selvästi hyötynyt eturivin paikasta, mutta ei valmentaja lytännyt menestymismahdollisuuksia takarivistäkään. Tärkeintä on, että matkavauhti pysyy reippaana. Silloin Adrienne's Ami on hyväajoinen myös selästä. Viimeksi Adrienne's Ami voitti keulasta varmasti ennen selästä asiallisesti haastanutta 6 Benobi Zetiä. Yllättäjät: 1 Sweet Carolina on nopea avaaja, jolla valmentajan mukaan tähdätään keulaan. Sieltä tamma pystyy olemaan korkealla, sillä vastus ei näytä mahdottomalta. 7 Fade To Black otti edellisen voittonsa keulasta, minne ohjastaja saattaa tälläkin kertaa pyrkiä. Nähtäväksi jää, onko johtopaikalle asiaa viisi rataa ulompaa. 3 Othellos Magi nousi Lappeessa 2. ulkoa totoon ja jatkaa hyvässä vireessä. Onnistuneella juoksulla se saattaa heittää haasteen suosikeillekin. Pelijakauma: Sweet Carolina (3%) on turhan unohdettu. Juoksunkulku: Sweet Carolina torjuu alussa Benobi Zetin ja Fade To Blackin, joka saattaa pitää tempon reippaana. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 4, 10, 1 Suuri: 4, 10, 1, 7, 6, 3, 11

Toto5-5 Suosikki: 7 Nazareth kohtaa sopivan vastuksen ja on seiskaradaltakin merkki, mistä rastaaminen pitää aloittaa. Joensuussa keulasta kakkoseksi tsempannut tamma sai viimeksi asiallisen juoksun 3. sisällä, mistä hevonen ehti tilaa saatuaan lopettaa kolmanneksi. Hyvällä avaajalla tähdättäneen alussa eteenpäin. Haastajat: 9 Mr Nice Way oli Kouvolassa keulasta pitelemätön ja nousi Riihimäelläkin asiallisesti kakkoseksi 2. ulkoa, mutta Forssassa se oli keulasta pettymys suosikkina. Viimeiset metrit olivat selvästi vaikeita ja maalin kohdalla oli laskusuhdanne päällä. Takarivin lähtöpaikka on miinus nopealle avaajalle, mutta nimien puolesta tehtävä ei olisi mahdoton. 4 Rebel Royal oli Kouvolassa asiallinen kuolemanpaikalta, mistä ruuna taipui viimeksi turhan pahoin. Nopea avaaja sai hyvän lähtöpaikan ja lähtee nopeasti matkaan. Keulajuoksu on mahdollinen. Yllättäjät: 11 Ferus Galax pilasi tauolta paluussaan alkulaukkaan. 10 Glint Match pääsi Teivossa lempipaikalleen keulaan, mistä hevonen nappasi kakkossijan hyvän suorituksen päätteeksi. 5 Fantom Babar oli Riihimäellä samalta paikalta kolmas kierrosta pitemmällä matkalla kuin torstaina. Pelijakauma: Rebel Royal (7%) kiinnostaa, Mr Nice Way (31%) sen sijaan ei. Juoksunkulku: Rebel Royal, Fantom Babar ja Nazareth erottuvat alussa. Rebel Royal päässee johtoon. IS-pelisuositus -

