Ravivihje: Toto65 Vermo 22.7.2020

Suosikki: 4 Bansky on ollut kaksi kertaa peräkkäin kengittä ja jenkeillä hurja. Vermon voitto tuli maililla täydellisen keulasoolon jälkeen ja vastaavaa voisi odotella nytkin. Pieni kysymysmerkki on, että alustavaksi balanssiksi on merkitty kengät jalassa, mutta toisaalta niin Poriinkin oltiin alustavasti merkitty, mutta lopulta hevonen juoksi kuitenkin optimibalanssissa. Asiaa kannattaa kuitenkin vielä seurata ennen pelien jättämistä.

Haastajat: 1 Brazen Leonore voitti Lappeessa johtavan rinnalta ja 3 Je Suis Justine Teivossa johtopaikalta. Kummatkin avaavat hyvin ja pyrkivät varmasti suosikin kantaan sisäradalle, josta ainakin totosija on haarukassa, vaikkei kaksikko hevosina tässä välttämättä ole toiseksi ja kolmanneksi paras.

Yllättäjät: 9 Matter of Course otti Porissa laukan viimeisessä kaarteessa ja hevosella on ennenkin ollut vaikeaa, kun se on joutunut kiertämään sen ulkona. Kunto on hyvä. 11 Poetry In Motion on muiden yllättäjiksi nimettyjen tapaan kova luu tähän sarjaan. Riihimäen voitto tuli tyylikkäästi johtopaikalta ja tamma varmasti vielä parantaa startti alla, mutta lähtöasema on todella tukala. 10 Mary Hotshot yllätti Suomen debyytissään keskipitkällä matkalla kirissä kovan Imakeituptotheskyn, mutta maili tuskin on paras matka. 8 Dauntless Girl kiri Porissa taustalta lähes samaa kyytiä Banskyn kanssa ja vaikutti nousuvireiseltä. 5 Zizzy Highness palaa kengättömään balanssiin, jolla otteet terävöityvät, mutta tamma ei hevillä voita, eikä kiinnosta T-pelissä.



Pelijakauma: Bansky (79 %) on illan todennäköisin voittaja, mutta lähes 80 prosenttia alkaa olla jo liikaa ja ainakin laajemmissa virityksissä hevosen varmistamista kannattaa harkita.

Juoksunkulku: Bansky avaa johtoon ja vetää tasaisen reipasta.