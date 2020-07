Ravivihje: Toto5 Teivo 21.7.2020

Suosikki: 4 Lovetown kilpailee mainiossa vireessä ja pystyy sen puolesta voittamaankin, mikäli juoksu onnistuu. Vermossa 5./6. ulkoa kovaa loppua kirinyt ruuna jäi Mikkelissä vaille mahdollisuutta 4. sisältä. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat niin hyvät, että sillä tähdättäneen keulaan. Ruuna pystyy menestymään muualtakin ja starttaa suosikkinamme.

Haastajat: 9 Ulk Delle Selve oli Vermossa upea ja voitti helposti vaikka joutui etusuoralla kiertämään keulahevosen rinnalle. Samanlaisena ori pärjää nytkin. 6 Mainio on hakenut sopivaa harmonisuutta tälle kaudelle. Ruuna on ottanut paljon lähtölaukkoja, minkä takia sillä ei esimerkiksi Kouvolassa satsattu lähtöön ollenkaan. Lahdessa viisivuotias hyppäsi alussa ja kulki tämän jälkeen mukavasti Suur-Hollola -ajon välierässä. Mainio olisi nopea startista, mutta tällä hetkellä sillä tuskin yritetään alussa ihmeitä. 7 Questionmark Me pystyy sopivalla juoksulla paljoon. Turussa reissu onnistui ja ruuna voitti johtavan takaa lopulta helposti. Ruuna pääsee auton takaa hyvin matkaan.

Yllättäjät: 8 Tumble Dryer on aloittanut positiivisesti Niko Jokelalta. Viimeksi ori tsemppasi asiallisesti toiselta ilman vetoapua. 5 Spade Ace Frido palaa tauolta ja on ensimmäisessä kisassaan tehnyt joskus asiallisiakin esityksiä. Voitto olisi yllätys samoin kuin toisen tauolta palaajan 2 Don Corleone Trotin kohdalla. Ruuna on vahva menijä ja pääsee loistopaikalta matkaan. 1 Club Nord Star ei luovuta ensimmäisten joukossa. Kyvyiltään tamma on tauluaan parempi.

Pelijakauma: Lovetown (16%) on ehdottomasti paras merkki.

Juoksunkulku: Lovetown, Questionmark Me ja Mainio ovat eturivin nopeimmat. Jälkimmäisellä tuskin satsataan lähtöön ja Questionmark Me:llä todennäköisesti tähdätään nättiin selkäjuoksuun pienessä lähdössä, joten Lovetown edennee johtoon.