Ravivihje: Toto5 Oulu 20.7.2020

Suosikki: Toisessa Toto5-kohteessa kamppailevat amatöörivalmentajien hevoset. 10 Gambling Face on aloittanut Suomessa jykevästi ja on hieman merkillistä, ettei ruuna ole alustavassa jakaumassa suosikki. Viimeksi Pihtiputalla hevosella ajettiin aktiivisesti, kuten sillä on ajettu oikeastaan kaikissa Suomen kisoissa ja edelle ehti vain kivikova MAS Champ. 4-vuotias on täydeltä matkalta vakaassa 15-kunnossa, eikä muilta löydy sellaisia näyttöjä. Ainakin aamun jakauman perusteella hevonen olisi loistava varma.

Haastajat: 1 Mucho Macho Man palasi kesäkuussa lähes kahden vuoden tauolta. Hevonen oli ensin heikko sisäratajuoksulla ja viimeksi jo parempi, muttei sopivassa seurassa nätillä juoksulla tullut totosija oikeuta selvään alustavaan suosikkiasemaan tässä. Lähtöpaikka on toki mainio ja ruuna saattaa edelleen parantaa, mutta tuntuu tähän selvältä ohipeli-idealta.

6 Mamacita puristi Oulussa ylivauhdin avittamana ykköseksi, mutta ei ole sen jälkeen kovissa seuroissa menestynyt. Nyt vastus on sopivampaa, muttei tamma ole esimerkiksi Gambling Faceen verrattuna vakuuttanut.

Yllättäjät: 2 True Lance on hyvältä paikaltaan riviään vaarallisempi aktiivisella kuskilla, vaikka edellisestä onnistumisesta alkaa olla aikaa. 4 Classical Trip on päässyt kilpailemaan katkonaisesti, mutta kerännyt hyvällä prosentilla totosijoja. Taukohevosen valmentajaa ei valitettavasti tavoitettu. 15 To The Beginning ja 16 Amorcito ovat saaneet tauon jälkeen kolme starttia ja kummallakin on hyvä potentiaali. Kierteleminen ei tosin ole oikein kummankaan leipälaji, kun kaarteissa on vaikeaa ja lähtopaikat takamatkan takarivissä vaikeuttavat siksikin kovasti. 8 Digital Passport palaa yli vuoden tauolta arvoituksena, mutta vuoden 2018 taso riittäisi tässä korkealle. Vieremän kokeessa ruuna hölkkäili keulapaikalla kirikierroksen 18-kyytiä, mutta ravi ei ollut kaarteissa aivan sulavinta mahdollista. 14 Millstone's Dax kiersi viimeksi pitkällä kirillä sitkeästi ja oli aiempaa parempi tauolta. 11 Athletic Boss ei ole kovin vauhdikas, mutta puristaa aina sitkeästi perille. Viimeksi tosin edellinen puristi vaikeammalla juoksulla ohi.

Pelijakauma: Gambling Facen (24 %) kuuluisi olla selvä suosikki. Parhaat varmistusmerkit löytyisivät yllättäjistä, sillä Mucho Macho Man (30 %) ja Mamacita (17 %) ovat aivan liikaa luotettuja.

Juoksunkulku: Arvoituksellinen kiihdytys, jossa paalun pelatuilla ollaan varmasti aktiivisimpia. Gambling Facella ajetaan mahdollisuuksien mukaan jo alkumatkalla eteenpäin.