Ravivihje: Toto75 Mikkeli 19.7.2020

Suosikki: Toisessa Toto75-lähdössä on tasaisempaa kuin ensimmäisessä. 3 Raise Wise As on menevä peli, joka pystyy loistoasemista menemään Mikkelin mailin erittäin reipasta läpi johtavan rinnaltakin kuten Joensuussa. Kyseessä on sen verran hyvä avaaja, että tällä kertaa pidämme johtopaikkaa todennäköisimpänä juoksupaikkana. Treenitiedot kertovat hyvää ruunan kohdalla.

Haastajat: 7 Quite Special on kapasiteettinsa puolesta lähdön paras, mutta otteiden ailahtelevaisuus laittaa hieman miettimään sen kohdalla. Lisäksi lähtöpaikka on tällä kertaa ulkona vaikka kyseessä hyvä avaaja onkin. Vermon voitossaan kuusivuotias oli mainio ja varaakin jäi, vaikka voittoaika oli kova. Turussa ruuna hävisi vain Dickson Shadowille ja viimeksi kuolemanpaikka koitui kohtaloksi. 6 Johnny Flame voitti Lieksassa keulasta. Kajaanissa ruunalla ei satsattu lähtöön vaan hevosella otettiin heti paikka parijonosta 3. ulkoa. Sieltä kuusivuotias leiskautti viimeisellä takasuoralla keulaan, mistä tuntuma ei pitänyt loppuun asti. Johnny Flame pääsee erittäin hyvin matkaan huippupesäpalloilija Juha Puhtimäki rattaillaan. 9 Rebel Rapid taipui Mikkelissä johtavan rinnalta, mutta oli viimeksi parempi keulasta. Hyvällä selkäjuoksulla ruuna pystyy leiskauttamaan terävän loppuvedon.

Yllättäjät: 5 Hijack'em otti Vermossa maksimit johtavan takaa. Maarianhaminassa ruuna oli parempi 4./3. sisältä ja otti nelosrahat. Sijoitus kärjen tuntumassa vaikuttaa selvästi voittoa todennäköisemmältä viime kisojen jälkeen, joissa jossiteltavaa ei ole jäänyt. 10 Sultan Journey voitti Mikkelissä keulasta, mistä hevonen on ollut paras. Takarivistä sen voitto olisi vauhtimaililla jopa pieni yllätys. 1 Fakir Nyx tsemppasi viimeksi asiallisesti kuolemanpaikalta ja jatkaa asiallisessa vireessä. 2 Wasa Windy liikkui Kaustisella sijoitustaan paremmin 5. sisältä. Tällä kertaa lähtöpaikka on loistava, mutta matka ei suosi. 8 Cool On Photos on tauluaan parempi, mutta juostava matka saisi vahvalle runttaajalle olla pitempi. 11 Al E.Gador Zet on juossut tämän kertaista kovemmissakin lähdöissä, mutta 11-radalta se ei tällä kertaa kuulu suosikeihin.

Pelijakauma: Hijack'em ja Sultan Journey vaikuttavat yli 10-pinnaisina ylipelatuilta.

Juoksunkulku: Radoilta 3,6 ja 7 avataan parhaiten. Raise Wise As päässee johtoon.