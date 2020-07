Ravivihje: Toto75 Mikkeli 18.7.2020

Suosikit: Oulu Expressin kolmonen ja Kymenlaakso-ajon finalisti 5 Main Stage on vaihtanut tälle kaudelle J-P Kauhasen treenistä Antti Ojanperän valmennukseen ja uusi yhteistyö on alkanut vähintään lupaavissa merkeissä. Pihtiputaalla Santtu Raitalan ajokki eteni sopivassa lähdössä keulaan viimeisen takasuoran lopussa ja paineli lopussa omille teilleen. Juoksumatka sopii vahvalle hevoselle hyvin ja se pystyy pärjäämään juoksunkulusta riippumatta.

6 Indyana Joness on näihin sarjoihin tosi kova tekijä ja vähääkään onnistuneella reissulla vahva voittajakandidaatti lähtöön. Viimeksi ruuna ei moittinut alun ulkoratojen kiertelyäkään, vaan oli kirivaiheessa ylivoimainen. Teivossakaan kiihdytysvaihe ei sujunut onnistuneesti vaan hevonen joutui kiertelemään avauspuolikkaan kolmannella, mutta punnersi siltikin vahvasti kolmanneksi vain kovalle kärkikaksikolle häviten. Ruuna voi olla kirivaiheessa mahdoton pideltävä, jos juoksuasema löytyy keskiradan paikalta suht kivuttomasti.

Haastajat ja yllättäjät: 8 Truedream A.F. on väkevä viisivuotias ja heikolta lähtöpaikaltakin aikaisin huomioitava. Viimeksi Lahdessa ruuna joutui avaamaan lujaa keulapaikkaa puolustaakseen, mutta kakkosija oli silti pieni pettymys maltillinen välituhat huomioiden. Porissa se palasi starttiin pitkältä tauolta ja piti kovan Night Guardin kurissa maaliin asti. Ulkoradalta juoksuun tulee paljon lisämetrejä, mutta tuurien käydessä voittokaan ei yllättäisi.

3 Skyfall Shine vaikuttaa oikein kehityskelpoiselta nelivuotiaalta ja etenkin keulasta se haraisi pitkään muille vastaan. Yhteistyö Markku Niemisen kanssa on alkanut menestyksekkäästi. Viimeksi Kaustisella se punnersi hurjavauhtisella maililla hyvin ulkoratoja pitkin perille. Kolmessa ensimmäisessä startissa uusista käsistä se karkasi keulasta ylivoimavoittoihin.

9 Might Be Romeo palasi kesäkuun alussa kolmen kuukauden tauolta radoille ja punnersi johtavan rinnalta hyvin kolmanneksi. Ori on kohentanut tänä vuonna paljon Tapio Perttusen valmennuksessa ja tarkan reissun jälkeen kärkikamppailuunkin on mahdollisuudet.

Yllättäjänä mukaan hyvälle paikalle arvottu ja juoksumatkan menevä 2 Finsweden. Lahdessa Jarmo Saarelan ajokki joutui kiriin aivan porukan hänniltä ja punnersi vahvasti maaliin asti häviten kakkossijankin vain niukasti. Kärkeen nouseminen vaatii toki rajua ylivauhtia, mutta hyvällä juoksulla ruuna kirii aina rehdisti perille asti.

4 Il Funny Li, 1 Sand Of Holmö ja 7 Charmike ovat menneet viimeisissään hyvin, mutta nyt vastus on aikaisempaa kovempi ja voittoon asti venyminen tulisi tässä porukassa pienenä yllätyksenä.

Juoksunkulku: Skyfall Shine on nopea alussa ja ottaa ensimmäisenä keulapaikan haltuunsa. Painettakin voi jatkossa tulla Main Stagen tai Truedream A.F:n ajaessa eteenpäin. Lähdössä saattaa riittää väriä kiihdytyksen jälkeenkin.

Pelijakauma: Main Stagessa on paljon potentiaalia, joten se on maltillisella peliosuudella kiinnostava merkki. Indyana Jonessin juoksuun liittyy paljon kysymysmerkkejä, joten se on vähän turhan selkeä suosikki.

Ranking: A) 5,6 B) 8,3,9,2,4,1,7 C) 11,12,10