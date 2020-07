Ravivihje: Toto5 Forssa 17.7.2020

Suosikki: 5 Aika-Sinko teki Riihimäellä riskin juoksun kuolemanpaikalta, mistä hevonen eteni etusuoralla keulaan. Vain kova Arkenttiina runttasi ohi. Turussa ori paineli keulassa iloisesti ohjille ja voitti helposti. Vermossa viisivuotias otti alussa laukan ja jäi tämän jälkeen kolmannelle. Ohjastaja pakitteli 4. ulos, mistä viisivuotias kiri aivan mukavasti perille. Vermossa ravi ei ollut yhtä hyvää kuin aikaisemmin ja tällä kertaa viitosrata ei ole lähtöpaikka helpoimmasta päästä. Aika-Sinko ei ole mikään seinävarma, mutta sen kuuluu olla lähtönsä suosikki.

Haastajat: 10 Bebe taisteli toissa kerralla kolmanneksi kuolemanpaikalta ja viimeksi tamma otteli johtavan takaa kakkoseksi selvästi voittajalle häviten. Toisaalta muutkin pysyivät kaukana. Monipuolinen Bebe on erittäin suoritusvarma tapaus, joka pystyy onnistuneella juoksulla paljoon. 11 Elevis kierteli Forssassa 6. ulkoa riskisti perille ja sai startin alle. Ohjastaja vahvistuu tähän kisaan ja menestymismahdollisuus on laskettava selkeäksi. 14 Pilpo Reppuli laukkasi Porissa alussa. Tämän jälkeen ruuna kierteli eteenpäin ja pääsi etusuoralla johtoon. Hevonen jäi maalisuoralla hetkeksi alakynteen, mutta tuli lopussa uudestaan ja vei voiton. Suljettu lähtörata ei ole paras mahdollinen, kun laukkariski kasvaa jos kuski joutuu ottamaan hevosta kiinni.

Yllättäjät: 3 Vonkari kilpailisi hyvässä vireessä, mutta laukat piinaavat. Ehjällä juoksulla oriilla on ilman muuta yllätyssauma. 9 Ajatustenlukija on valmentajan mukaan mennyt tauon aikana eteenpäin. Sillä on 31-vauhtinen hiitti alla, joten ruuna palaa viivalle suht' valmiissa kilpailuiskussa. 4 Passio teki viimeksi elämänsä yhden parhaista juoksuista ellei parhaan suoraan tauolta. Ruunalla on laukkariski lemassa, mutta mikäli hypyt pysyvät taka-alalla, kärkisija on otettavissa.

Pelijakauma: Yllättäjistä Ajatustenlukija on noin prosentin peliosuudella mielenkiintoinen merkki ainakin laajempiin peleihin.

Juoksunkulku: Aika-Sinko menee kärkeen mikäli avaa ravilla. Tässä tapauksessa matkavauhti pysyy alusta loppuun reippaana. Suosikin laukatessa juoksunkulku on täysin auki.