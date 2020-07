Ravivihje: Toto65 Pori 16.7.2020

Suosikki: 2 Tanpopo on torstain Toto65-pelin selvästi todennäköisin voittaja. Hevonen voitti Vermossa johtopaikalta sellaisella tyylillä, että varmistamiselle ei ole helppo löytää perusteita, vaikka peliosuuskin on Porissa muheva. Ruuna on piristynyt uusissa käsissä selvästi. Taukostartti oli kivikovassa seurassa jo vahvaa suorittamista ja viimeksi hevonen polki maililla 11-tuloksen näyttäen siltä, että varaa olisi ollut vielä paljon parempaankin.

Haastajat: 3 Anni Sue on toki äärimmäisen nopea tamma, joka langettaa suosikille varmasti painetta alussa ja voi aivan nappikiihdytyksellä livahtaa ohi, vaikkakaan se ei nyt millään muotoa se todennäköisin skenaario ole. Sähäkkä menijä oli Lahdessa vaikeista asemista sijoitustaan parempi ja hyviä suorituksia on aiemmin ailahdelleella hevosella nyt useampi jonossa.

Yllättäjät: 1 Inspis Arioso on palannut pitkän tauon jälkeen radoille ja esiintynyt nousujohteisesti. Ruuna avaa tosi kovaa ja saattaisi hyvinkin liftata totoon suosikin takaa 2. sisältä. 7 Diesel Degato piti Teivossa keulapaikalta niukkaan voittoon, kun takaa iskenyt 10 Even Smaller Plum haastoi. Kummallakin on nyt ilkeät lähtöasemat ja kärkisijan uusiminen on vaikeaa. 8 Werner Ors, 11 Partytime ja 12 She Rains ovat esittäneet hyvää kuntoa viimeisissään ja jossiteltavaakin on jäänyt, mutta näistä lähtöasemista kisa pitäisi mennä juoksunkulullisesti aika hassusti, että kolmikko ehtisi aivan kärkeen.



Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Kaikki eturivin hevoset pystyvät avaamaan kovaa, mutta sisäratojen kolmikko on niin nopea, ettei niiden ulkopuolelta ole normaalisti asiaa ohi. Inspis Arioso tyytyy suosiolla selkäjuoksuun. Tanpopo pystynee torjumaan Anni Suen alussa ja johtaa lopulta.