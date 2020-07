Ravivihje: Toto65 Vermo 15.7.2020

Suosikki: 5 Ghiotti on kyvykäs peli, joka starttaa suosikkinamme matkaan kolmen kilometrin kisaan. Ongelmista kärsinyt ori palasi viimeksi vuoden tauolta ja oli heti hyvä. Ghiotti leiskautti etusuoran mitalla johtopaikalle eikä tämän jälkeen luopunut paikastaan. Ori sai startin alle ja pystyy sitä kautta parantamaan ja kamppailemaan tosissaan voitosta Toto65-päätöksessä. Ori suorittaa hyvin niin selästä kuin keulastakin eli kuskilla on eri taktiikoita käytettävissään.

Haastajat: 9 Lady Nightingale matkasi Lahdessa 6. sisällä, mistä tamma lopetti mainiosti kakkoseksi. 40-metristä on töitä tiedossa, mutta mikäli juoksu onnistuu, pystyy tamma paljoon. Se on vahva menijä, joten kolmen kierroksen matkaa ei voi pitää miinuksena. 10 Petersin on erittäin kovaluokkainen peli olemassaan. Se ei valmentajan mukaan ole koskaan mennyt mistään isommin rikki, mutta pienempää laittamista on piisannut. Härmässä ruuna matkasi 5. sisällä ja oli lopettamassa mukavasti ennen laukkaansa maalisuoralla. Normaalina Petersin nousee mukaan totomatsiin. 13 Q-Rex Oak otti Lahdessa maksimit 4. sisältä kovatasoisessa Always Readyn voittamassa lähdössä. Seinäjoella ruuna matkasi 4. sisällä ja lopetti tilaa saatuaan erinomaisesti kolmanneksi ihan kärkiparin tuntumaan. Vire ei ole ainakaan laskemaan päin, joten juoksun natsatessa siltä pitää odottaa hyvää panosta. 2 Tzubodai kiisi viimeksi yllätysykköseksi 3. sisältä. Ruuna pääsee loistoasemista matkaan, mutta juoksun on edelleen onnistuttava, että kärkisijoille on mahdollisuuksia.

Yllättäjät: 11 Enter Mayweather kilpailee mielimatkallaan. Kunto on stabiili, mistä osoituksena Rovaniemen nelossija hevoen kierrettyä etusuoralla keulan rinnalle. 1 Flashdance Sisu matkasi Vermossa 3. sisällä ja jäi lopussa vaille kiritilaa. Asetelmat ovat tällä kertaa tamman puolella, mutta toisaalta vastuskin on tasokas. 6 Freddy K. Lopetti Porissa 2. ulkoa totoon ja sai tauon jälkeen startin alle. Kovassa lähdössä ensisijainen tavoite on kärjen tuntumaan.

Pelijakauma: Ghiotti (17%) nostetaan kolmos-nelossuosikkina potentiaalisten Toto65-varmojen ryhmään. Haastajista Petersin (5%) kiinnostaa.

Juoksunkulku: Ghiotti etenee takamatkalta ajoissa kohti kärkeä ja hakee johtopaikan Flashdance Sisulta tai Tzubodailta. Jatkossa Enter Mayweather kiertynee kuolemanpaikalle.