Ravivihje: Toto5 Teivo 14.7.2020

Suosikki: Huipputamma Piece By Piecen varsa 3 Piece Of Hero hävisi Teivossa vain Passionate Kempin varsalle Betty Roofille. Lahdessa ruuna otti uran voiton vaikka joutui tekemään töitä vaikeissa asemissa kuolemanpaikalla. Ruuna jäi kuolemaan toiselta radalta eikä hevosen tarvinnut kiertää siihen, mikä helpotti iltapuhdetta. Piece Of Hero starttaa matkaan selvänä suosikkina.

Haastajat: 9 Heat Of Dynamite palaa tauolta uusista käsistä starttiviivalle. Syksyllä pari voittoa tauluun napannut ruuna pystyy heti roimaan ennätyksenparannukseen, mutta jopa valmentajankin oli vaikea tarkkaan arvioida, millainen suoritus tiistaina mahdollisesti nähdään. 1 Callela Socrates aloitti maaliskuussa uransa varsin myöhään kuusivuotiaana. Ruuna pääsi keulaan ja vei 14,5-lopetuksessa ykköstilan vakuuttavasti. 2 Nordic Nightmare ja 5 Maloney pystyvät ravilla paljoon, mutta laukka on pinnassa. Ensin mainittu laukkasi toissa kerralla loppukurvissa totomatsista ja Maloney olisi ilman kahta laukkaansa ollut lähellä voittoa Turussa. 4 Global Vice on tasavarma suorittaja, joka kärjen tuntumasta pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan.

Pelijakauma: Maloney (2%) on unohdettu. Epäonnistumisriski on suuri, mutta mikäli ruuna onnistuu kuten peliprosentteja todennäköisempää on, se palkitisi mukavasti Toto5:ssä.

Juoksunkulku: Piece Of Hero hakee johtopaikan Callela Socratekselta.