Ravivihje: Toto5 Turku 13.7.2020

Suosikki: 1 Mr Big Starin edellisestä voitosta on rutkasti aikaa, mutta lähes koko 4-vuotiskauden sivussa ollut ikäluokkamenestyjä on petrannut 5-vuotiaana otteitaan hyvää tahtia ja on Turussa sopivammassa seurassa kuin aikoihin. Ori tuli Kouvolan avoimessa, Peanutsin voittamassa, 5-vuotislähdössä 5. sisältä viimeiset 700 metriä alle 11-kyytiä, eikä tässä monikaan olisi pystynyt vastaavaan.

Haastaja: 2 Grainfield Acelta riisuttiin viimeksi pitkästä aikaa kengät ja hevonen paransikin mukavasti otteitaan. Ruuna joutui avaamaan 09-vauhtia päästäkseen johtoon ja sinnitteli ihan mukavasti totoon. Nyt johtopaikka irronnee maltillisemmalla kiihdyttelyllä ja sijoituskin voisi parantua ainakin pykälällä.

Yllättäjät: 5 Questionmark Me jäi Vermon taukostartissaan pussiin, mutta on sen jälkeisissä saanut yrittää vapaasti, eikä ihan parasta kiriä ole vielä irronnut. Maarianhaminassa ruuna ei pystynyt pienessä lähdössä 2. ulkoa ohituksiin ja tämä lähtö on suosikkien osalta sitä kovempi. 3 Caroline K. johti Kuopiossa aivan kalkkiviivoille saakka. Vermossa tamma juuttui alussa ulos ja peruutti 4. sisälle, josta alkaneella kirillä se ei tavoittanut johtopaikalla juossut Grainfield Acea lopussa.

Pelijakauma: Mr Big Starin (29 %) kuuluisi olla suosikki ja selvästi aamun lukemia enemmän pelattu. Questionmark Me (21 %) on liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Caroline K. haastaa Grainfield Acea alussa, mutta ei pääse normaalisti rinnalta ohi.