Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 12.7.2020

Suosikki: Muutto pohjoiseen taisi olla parasta mitä 2 Mic Manin uralla on tapahtunut, sillä hevonen on ottanut viime kesästä lähtien kymmenestä kisasta 7 voittoa ja 3 muuta totosijaa uusissa maisemissa. Kevättauko ei ole näkynyt otteissa, sillä sen jälkeen on tullut kaksi oikein varmaa ykkössijaa ja menestyskulku on jatkunut, kuin hevonen ei olisi poissa ollutkaan. Vastus on sopiva ja lähtöpaikka hyvä, joten ruunan tappio olisi yllätys. Päälle 80 prosentin peliosuus on kuitenkin jo niin mojova, ettei hevosen varmistaminenkaan kuitenkaan ole ihan pöljä ajatus.

Haastaja: 12 Tilda Sonik voitti suosikin tapaan Kemijärvellä johtopaikalta, eikä ole sitä hevosena hirveästi perässä, vaikkei ole pystynyt ihan vastaavaan voittokulkuun. Hankala lähtöpaikka muuttuu parin takarivin poisjäännin myötä aivan kohtalaiseksi lähtöasemaksi.

Yllättäjät: 3 Enjoy Boost kiersi Oulussa alun kolmatta ja oli tekemässä johtavan rinnalta rehtiä esitystä ennen loppusuoran laukkaansa. Startti alla ori saattaa olla entistäkin parempi. 5 The Chief of Rome on vauhdikas ruuna, joka onnistuu harvoin, mutta jota roikottaa mielellään peleissä mukana silloin, kun peliosuus on maltillinen. 8-vuotias tekee suosikin juoksusta ainakin hankalamman, jos vain kiihtyy ravilla matkaan. Nopea 7 Bone's Star kaipaisi loppuun lisää puristusta, mutta on pärjännyt aiemmin tätä kovemmissakin lähdöissä.

Pelijakauma: Mic Man (80 %) on liian suuri suosikki.

Juoksunkulku: Mic Man avaa hyvin, mutta eturivissä on muitakin nopeita ja maililla juoksusta saattaa tulla aika levoton. 4 Badboy Birdie, The Chief of Rome ja Bone's Star osaavat kiihdyttää oikein tulisesti, jos ohjastajilla on merkki päällä.